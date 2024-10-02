تجدد سلسلة الغارات الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مجددا
على لبنان فجر اليوم الخميس.
وفي التفاصيل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي
سلسلة غارات على العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية ومدينة الهرمل في
البقاع شرقي لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في
وقت مبكر من فجر اليوم الخميس استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية
استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت. وذلك بعد غارات أخرى استهدفت ضاحية بيروت
الجنوبية قبل دقائق من منتصف الليلة.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، تنفيذه
ما وصفها بضربة دقيقة في بيروت، في عبارة يستخدمها في العادة للحديث عن تنفيذه
عملية اغتيال. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين
جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من لبنان.
وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن غارتين
إسرائيليتين استهدفتا منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت فجرا، كما استهدفت
غارة إسرائيلية أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من
حزب الله أن الغارة في محلة الباشورة استهدفت مقرا للهيئة الصحية الإسلامية
التابعة لحزب الله. وقال مصدر أمني لقناة "الجزيرة"، إن طائرة إسرائيلية
أطلقت صاروخا موجها باتجاه شقة في المبنى المستهدف، ما أدى إلى تدميرها بالكامل
وتضرر المبنى بشكل جزئي، موضحا أن في المبنى المستهدف مؤسسات صحية ومكاتب وشقق
سكنية.
وضربت الغارات أيضا المنطقة الواقعة بين
الشويفات وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة ذاتها التي استهدفها جيش
الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء ما أدى إلى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات غطت
مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.
وقبيل القصف، طالب جيش الاحتلال، سكان المباني
والمناطق المستهدفة بالإخلاء بدعوى الوجود قرب منشآت لحزب الله. وقال إنه حدد عددا
من المباني في حدث الغربي وحارة حريك وبرج البراجنة كأهداف قال إنه سيضربها وطالب
السكان القريبين من تلك المباني بإخلائها فورا.
وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء
لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت هذه
الغارات مركزا مستحدثا للدفاع المدني في حي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق
الجاموس – صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع
المجتبى (وهو مجمع ديني).
كما استهدفت طوابق عليا من أحد المباني في
منطقة الشويفات، بحسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون.
ومنذ أيام، ينفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات
جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، على مناطق يعتبرها معاقل
أو مناطق نفوذ لحزب الله.
كما نفّذ الاحتلال الإسرائيلي غارات داخل
العاصمة اللبنانية اغتال فيها شخصيات من حزب الله أو قادة في فصائل مقاومة.
ضحايا الغارات
وقبل الغارات الليلة الأخيرة، كشفت وزارة الصحة
اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على
بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة
إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 بجروح".
ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023
بين الاحتلال وحزب الله، استشهد في لبنان 1928 شخصا، وفق تقرير صادر أمس عن وحدة
إدارة مخاطر الكوارث الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين،
في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإثر ذلك، كثف الحزب من هجماته على الاحتلال.
ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح
الأربعاء، التوغل بريا جنوب لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من الحزب أوقعت خلال
ساعات 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحا، بحسب جيش
الاحتلال الإسرائيلي.
ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع
هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء
عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح،
وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة
غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ
وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي
صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
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