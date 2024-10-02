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تجدد سلسلة الغارات الإسرائيلية على لبنان

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مجددا على لبنان فجر اليوم الخميس.
وفي التفاصيل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية ومدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب بيروت. وذلك بعد غارات أخرى استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل دقائق من منتصف الليلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي من جانبه، تنفيذه ما وصفها بضربة دقيقة في بيروت، في عبارة يستخدمها في العادة للحديث عن تنفيذه عملية اغتيال. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب موقع "الجزيرة نت"، فإن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت فجرا، كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مدينة الهرمل في البقاع شرقي لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة في محلة الباشورة استهدفت مقرا للهيئة الصحية الإسلامية التابعة لحزب الله. وقال مصدر أمني لقناة "الجزيرة"، إن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا موجها باتجاه شقة في المبنى المستهدف، ما أدى إلى تدميرها بالكامل وتضرر المبنى بشكل جزئي، موضحا أن في المبنى المستهدف مؤسسات صحية ومكاتب وشقق سكنية.

وضربت الغارات أيضا المنطقة الواقعة بين الشويفات وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، وهي المنطقة ذاتها التي استهدفها جيش الاحتلال الاسرائيلي الأربعاء ما أدى إلى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات غطت مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.

وقبيل القصف، طالب جيش الاحتلال، سكان المباني والمناطق المستهدفة بالإخلاء بدعوى الوجود قرب منشآت لحزب الله. وقال إنه حدد عددا من المباني في حدث الغربي وحارة حريك وبرج البراجنة كأهداف قال إنه سيضربها وطالب السكان القريبين من تلك المباني بإخلائها فورا.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت هذه الغارات مركزا مستحدثا للدفاع المدني في حي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق الجاموس – صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع المجتبى (وهو مجمع ديني).

كما استهدفت طوابق عليا من أحد المباني في منطقة الشويفات، بحسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون.

ومنذ أيام، ينفذ الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، على مناطق يعتبرها معاقل أو مناطق نفوذ لحزب الله.

كما نفّذ الاحتلال الإسرائيلي غارات داخل العاصمة اللبنانية اغتال فيها شخصيات من حزب الله أو قادة في فصائل مقاومة.


ضحايا الغارات

وقبل الغارات الليلة الأخيرة، كشفت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 بجروح".

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بين الاحتلال وحزب الله، استشهد في لبنان 1928 شخصا، وفق تقرير صادر أمس عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، اغتال الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وإثر ذلك، كثف الحزب من هجماته على الاحتلال.

ويحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح الأربعاء، التوغل بريا جنوب لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من الحزب أوقعت خلال ساعات 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحا، بحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 23 أيلول/ سبتمبر المنصرم، يشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء الداخل الفلسطيني، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.

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