حزب الله يستهدف تحركات لقوات الاحتلال ويحقق إصابات مباشرة

MENAFN - Alghad Newspaper)كما استهدفوا تجمعاً لِقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "حانيتا" بقذائف المدفعية وحققوا فيه إصابةً دقيقة.وقال حزب الله في بيان، إن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".



وأعلن حزب الله في بيان آخر، منتصف الليلة، أن مقاتليه نفذوا عددا من العمليات للتصدي لمحاولات تقدّم الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة يوم الأربعاء.



وفقًا للآتي:



"1- تصدى مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند فجر يوم الأربعاء 2-10-2024 لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع.



2- الساعة 05:00 في إطار المواجهة المباشرة مع قوات العدو الإسرائيلي، أطلق مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي صاروخ أرض-جو على مروحية معادية في أجواء ‏مستعمرة بيت هلل مما أجبرها على المغادرة على الفور، ومنذ ذلك الحين لم تظهر أي مروحية في ‏الأجواء على امتداد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



3- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابة مباشرة.



4- الساعة 07:15 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بِصاروخي بركان وحققوا فيه إصابات مؤكدة.



5- الساعة 07:15 استهداف قوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.



6- الساعة 07:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي ومرابض مدفعيته جنوب كريات شمونة بِصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة.



7- الساعة 09:20 استهداف ثكنة زرعيت بصلية صاروخية من الكاتيوشا وحققوا فيها إصابة مباشرة ودقيقة.



8- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.



9- الساعة 09:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة أفيفيم بِصلية صاروخية كبيرة.



10- الساعة 10:10 استهداف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بِصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



11- الساعة 11:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أدميت بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة.



12- خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات مع جنود العدو الإسرائيلي المتسللة إلى بلدة مارون الراس من الجهة الشرقية وأوقعوا في صفوفهم إصابات عدة.



13- الساعة 13:00 استهداف قاعدة عميعاد بِصلية صاروخية كبيرة وحققوا فيها إصابةً مباشرة.



14- الساعة 13:00 شن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على مربض المدفعية في نافيه زيف وأصابت أهدافها بِدقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



15- الساعة 14:00 استهداف قوة للعدو الإسرائيلي بينما كانت تُحاول الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش، حيث باغتها مجاهدو المقاومة الإسلامية بتفجير عبوة خاصة وأوقعوا جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



16- الساعة 13:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين العديسة ومسكفعام بصاروخ موجه ضد الأفراد وأصابوه إصابة مباشرة، ‏وأوقعوه بين قتيل وجريح.‏



17- الساعة 14:30 بعد رصد ومراقبة لقوة مشاة إسرائيلية معادية تسللت إلى منزل في خراج بلدة كفركلا، فجر فيها ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عبوة معدة ‌‏مسبقا قبل أن يمطروها بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.



18- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة أبيريم بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



19- الساعة 15:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بساتين المطلة بالأسلحة المدفعية والصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏



20- الساعة 16:20 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي بين مسكفعام وكفرجلعادي بصلية صاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏



21- الساعة 17:00 تدمير ثلاث دبابات ميركافا بِصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



22- الساعة 17:40 لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل بإتجاه بلدة يارون من جهة مرتفع السلس، فجر مجاهدو المقاومة الإسلامية عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، ما أدى إلى وقوع أفرادها بين قتيلٍ وجريح، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.



23- الساعة 17:50 استهداف تحشّدا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بصلية صاروخية كبيرة.‏



24- الساعة 18:20 لدى تحرّك قوة إسرائيلية معادية شرق بلدة مارون الراس، أمطرها مجاهدو المقاومة الإسلامية بوابل من الأسلحة الرشاشة والقذائف ‏الصاروخية.‏



25- الساعة 18:50 استهداف قوات العدو الإسرائيلي أثناء تحركهم داخل مستعمرة شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها ‏إصابة مباشرة.



26- الساعة 19:30 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة عفدون شرق نهاريا بِصلية صاروخية.



27- الساعة 20:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية كبيرة".

