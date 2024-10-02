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شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مناطق عدة في غزة

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 5 فلسطينيين فجر اليوم الخميس، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة.
ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في شارع 8 جنوبي مدينة غزة.

وأفاد موقع "الجزيرة نت"، باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال خيمة داخل مدرسة إيواء بدير البلح وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية إن عدد الشهداء ارتفع إلى 89 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر أمس الأربعاء.

وجرى انتشال جثامين 53 شهيدا عقب انسحاب قوات الاحتلال من جنوب شرق خان يونس فجر الأربعاء بعد العملية البرية التي شملت مناطق قيزان النجار ومعن والمنارة والسلام.

ومنع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى تلك المناطق على مدى ساعات.

ودمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل ومساحات واسعة من البنى التحتية وخرّب مئات الدونمات من الأراضي الزراعية وشبكات الري.

وفي وسط قطاع غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مدرسة السوارحة غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين- بينهم امرأة- وإصابة آخرين بجروح.

وفي شمال القطاع، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين خلال ساعات الفجر جراء غارات الاحتلال على مدرسة مسقط ومركز الأمل للأيتام اللذين يؤويان نازحين في مدينة غزة.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان إن هذه المجازر التي وصفتها بالمروعة تعد استمرارا "لنهج جيش الاحتلال الإجرامي الذي يستهدف قتل أكبر عدد من أبناء شعبنا ضمن جريمة الإبادة المتواصلة ضد شعبنا في قطاع غزة منذ قرابة العام".

وأكدت أن "المجازر الصهيونية المتواصلة التي ترتكب بتواطؤ ودعم من الإدارة الأميركية لن تضعف من عزيمة وصمود شعبنا الفلسطيني أو تفلح في إخضاع مقاومته".

ودعت حماس إلى "التحرك العاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين العزل ولجم آلة الإرهاب الصهيونية ووقف عدوانها الفاشي على شعوب المنطقة وسعيها لتوسيع دائرة الدمار".

ومنذ نحو عام، يشن الاحتلال الإسرائيلي هذه الحرب المدمرة على غزة والتي يصفها خبراء دوليون بالإبادة الجماعية؛ حيث استشهد أكثر من 41 ألف فلسطيني وأصيب 96 ألفا بجروح ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية في غزة من منازل ومدارس ومستشفيات.

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