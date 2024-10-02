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الاحتلال يحظر التجول في الخليل لأيام

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، اقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وشملت الاقتحامات دير الغصون شمال طولكرم وبلدة تل جنوب نابلس ومخيم العروب شمال الخليل.
وفرض جيش الاحتلال، حظرا للتجول، حتى الأحد المقبل، في عدد من الأحياء وسط مدينة الخليل وأجبر 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الخليل (غير حكومية) عارف جابر في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال أغلق أحياء عدة عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي مساء أمس الأربعاء، وأعلن فرض حظر التجول بذريعة حلول الأعياد اليهودية.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت الناس من التجول في الشوارع وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم، وسمحت فقط للعائدين من أعمالهم بالوصول إلى بيوتهم ولم يُسمح بالخروج منها.

ويشمل الإغلاق حي وادي الحصين وحارة جابر وحارة السلايمة التي يسكنها نحو 2500 نسمة وتمتد على جانبي شارع طوله مئات الأمتار يربط المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمستوطنة كريات أربع إلى الشمال منه.

وقال إن جنود الاحتلال صعّدوا خلال الأيام الأخيرة من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، حيث تتم مداهمة البيوت والأحياء وتوقيف السكان والاعتداء عليهم وإخضاع هواتفهم للتفتيش ومصادرتها.

وتخضع الأحياء الفلسطينية في قلب الخليل لحصار مشدد منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ بما في ذلك فرض قيود على التنقل وحظر التجول أغلب الأيام.

ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، احتفالاته بليلة رأس السنة العبرية، حيث تنشط حركة المستوطنين وسط الخليل وفي المسجد الإبراهيمي.


تحويل منازل لثكنات
في غضون ذلك، أجبر جيش الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخلت مساء الأربعاء، عائلة من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين.

ونقلت عن صاحب المنزل ياسر ياسين (61 عاما) قوله إن الجيش اقتحم منزله وأجبره وعائلته المكونة من زوجته (56 عاما) ونجله (30 عاما) على إخلائه قسرا، وحوله إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف أنه اضطر للجوء لمنزل ابنته المتزوجة في القرية.

كما أخلت قوات الاحتلال قسرا منزلي عائلتي المواطنين عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، من بناية مكونة من طابقين، في قرية نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، لكنها ليست المرة الأولى التي يحول فيها منازل مصادرة لأهالي فلسطينيين لثكنات عسكرية أو نقاط مراقبة.

ويعتبر مراقبون أن هذه السياسات تعد جزءا من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية؛ فيما وسع المستوطنون اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال نحو 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم مطلق من الولايات المتحدة، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. (الجزيرة نت)

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