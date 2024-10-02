الاحتلال يحظر التجول في الخليل لأيام

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم
الخميس، اقتحامات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وشملت الاقتحامات دير
الغصون شمال طولكرم وبلدة تل جنوب نابلس ومخيم العروب شمال الخليل.
وفرض جيش الاحتلال، حظرا للتجول، حتى الأحد المقبل،
في عدد من الأحياء وسط مدينة الخليل وأجبر 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة
جنين، شمالي الضفة الغربية، على إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.
وقال عضو لجنة الدفاع عن الخليل (غير حكومية)
عارف جابر في تصريحات صحفية، إن جيش الاحتلال أغلق أحياء عدة عند الساعة السادسة بالتوقيت
المحلي مساء أمس الأربعاء، وأعلن فرض حظر التجول بذريعة حلول الأعياد اليهودية.
وأضاف أن قوات الاحتلال منعت الناس من التجول
في الشوارع وأجبرتهم على إغلاق متاجرهم، وسمحت فقط للعائدين من أعمالهم بالوصول
إلى بيوتهم ولم يُسمح بالخروج منها.
ويشمل الإغلاق حي وادي الحصين وحارة جابر وحارة
السلايمة التي يسكنها نحو 2500 نسمة وتمتد على جانبي شارع طوله مئات الأمتار يربط
المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بمستوطنة كريات أربع إلى الشمال منه.
وقال إن جنود الاحتلال صعّدوا خلال الأيام
الأخيرة من اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، حيث تتم مداهمة البيوت والأحياء
وتوقيف السكان والاعتداء عليهم وإخضاع هواتفهم للتفتيش ومصادرتها.
وتخضع الأحياء الفلسطينية في قلب الخليل لحصار
مشدد منذ بدء الحرب المدمرة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ بما في ذلك
فرض قيود على التنقل وحظر التجول أغلب الأيام.
ويبدأ الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء،
احتفالاته بليلة رأس السنة العبرية، حيث تنشط حركة المستوطنين وسط الخليل وفي
المسجد الإبراهيمي.
تحويل منازل لثكنات
في غضون ذلك، أجبر جيش الاحتلال، مساء أمس
الأربعاء، 3 عائلات فلسطينية في قريتين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، على
إخلاء منازلهم، وحولها إلى ثكنات عسكرية.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)
أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أخلت مساء الأربعاء، عائلة من منزلها قسرا، وحولته
إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين.
ونقلت عن صاحب المنزل ياسر ياسين (61 عاما)
قوله إن الجيش اقتحم منزله وأجبره وعائلته المكونة من زوجته (56 عاما) ونجله (30
عاما) على إخلائه قسرا، وحوله إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف أنه اضطر للجوء لمنزل ابنته المتزوجة في
القرية.
كما أخلت قوات الاحتلال قسرا منزلي عائلتي
المواطنين عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، من بناية مكونة من طابقين، في قرية
نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإسرائيلي بهذا
الشأن، لكنها ليست المرة الأولى التي يحول فيها منازل مصادرة لأهالي فلسطينيين
لثكنات عسكرية أو نقاط مراقبة.
ويعتبر مراقبون أن هذه السياسات تعد جزءا من
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي الذي يسعى للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وبموازاة حربه على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال
الإسرائيلي عملياته بالضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية؛ فيما وسع المستوطنون
اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 722 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف
و200 واعتقال نحو 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
وبدعم مطلق من الولايات المتحدة، يشن الاحتلال
الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من
138 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود،
وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. (الجزيرة نت)
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