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التعمري والنعيمات على رأس قائمة النشامى لمواجهة كوريا الجنوبية وعُمان

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المغربي جمال سلامي، موسى التعمري ويزن النعيمات لقائمة "النشامى" التي ستواجه كوريا الجنوبية وعُمان في الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026، رغم الشكوك حول مشاركتهما بداعي الإصابة، وفق ما أعلن الاتحاد الأردني للعبة الأربعاء.
وانضم لقائمة "النشامى" ثنائي نادي الوحدات المتألق مهند سميرين وإبراهيم صبرة مع عودة أحمد العرسان لاعب الفيصلي إلى المنتخب، بعد غياب طويل لكنها خلت من المدافع المخضرم سالم العجالين.

كما استدعى سلامي الظهير الأيمن لنادي الحسين وكابتن المنتخب إحسان حداد رغم عدم خوضه أي مباراة مع فريقه الجديد.

والقائمة المعلنة تضم كلا من: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق، محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.

ويبدأ المنتخب تدريباته الفنية والبدنية مساء الخميس في عمان، استعدادا للمواجهتين المقبلتين، وفق الاتحاد.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره الكوري الجنوبي في 10 تشرين الأول، قبل أن يواجه عُمان في 15 من الشهر ذاته، على ملعب عمان الدولي.

والمنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر "النشامى" ترتيب المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق بـ 4، ويليهم الكويت 2، فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.

وبحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات. (المملكة)

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