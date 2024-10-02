التعمري والنعيمات على رأس قائمة النشامى لمواجهة كوريا الجنوبية وعُمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم
بقيادة المغربي جمال سلامي، موسى التعمري ويزن النعيمات لقائمة
"النشامى" التي ستواجه كوريا الجنوبية وعُمان في الدور الثالث الحاسم
المؤهل إلى كأس العالم 2026، رغم الشكوك حول مشاركتهما بداعي الإصابة، وفق ما أعلن
الاتحاد الأردني للعبة الأربعاء.
وانضم لقائمة "النشامى" ثنائي نادي
الوحدات المتألق مهند سميرين وإبراهيم صبرة مع عودة أحمد العرسان لاعب
الفيصلي إلى
المنتخب، بعد غياب طويل لكنها خلت من المدافع المخضرم سالم العجالين.
كما استدعى سلامي الظهير الأيمن لنادي الحسين
وكابتن المنتخب إحسان حداد رغم عدم خوضه أي مباراة مع فريقه الجديد.
والقائمة المعلنة تضم كلا من: يزيد أبو ليلى،
نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، سعد الروسان، محمد أبو
النادي، حجازي ماهر، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، عامر جاموس، محمد
أبو حشيش، رجائي عايد، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، محمد أبو زريق،
محمود مرضي، مهند سمرين، مهند أبو طه، عارف الحاج، موسى التعمري، أحمد عرسان، علي
علوان، عبدالله العطار، إبراهيم صبرة، ويزن النعيمات.
ويبدأ المنتخب تدريباته الفنية والبدنية مساء
الخميس في عمان، استعدادا للمواجهتين المقبلتين، وفق الاتحاد.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني نظيره
الكوري الجنوبي في 10 تشرين الأول، قبل أن يواجه عُمان في 15 من الشهر ذاته، على
ملعب عمان الدولي.
والمنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات
الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، حيث يتصدر "النشامى" ترتيب
المجموعة متشاركا ذات الرصيد مع كوريا الجنوبية والعراق بـ 4، ويليهم الكويت 2،
فلسطين 1، وأخيرا عُمان دون نقاط.
وبحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على
ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة
إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة
الدور الرابع من التصفيات. (المملكة)
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