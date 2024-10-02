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الفئتان: قوة دافعة للشركات المساهمة

10/2/2024 11:35:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


الأسهم المتداولة حالياً في البورصة لها ذات الحقوق في التصويت والأرباح في حين أن قانون الشركات لم يشر بمنع إصدار فئتين من الأسهم بحقوق تصويت مختلفة، بحيث تتمتع الفئة (أ) الخاصة بالمؤسسين بحقوق تصويت كاملة بينما تمنح الفئة (ب) المملوكة من بقية المساهمين حقوق تصويت إما معدومة أو محدودة. ويمكن أن ينظم ذلك من خلال النظام الأساسي للشركة وبعد الموافقة عليه في الهيئة العامة للشركة.
للعلم يقف الكثير من ملاك الشركات الخاصة او العائلية متردداً امام فكرة المساهمة العامة لأن أغلب المؤسسين وبعد طرح الأسهم للاكتتاب يرغبون بالاحتفاظ بالسيطرة على شركاتهم كونها جزءا لا يتجزأ من إرث العائلة ويودون إعطاء الأولوية لرؤيتهم وأهدافهم طويلة الأجل، وبما أن الإدراج والتداول في البورصة قد يضع المؤسسين خاصة في اجتماعات الهيئات العامة تحت ضغط المستثمرين لتحقيق أهداف قصيرة الأجل وأغلبها ذات علاقة بالربح، بينما مجلس الإدارة لديه تركيز على المدى الطويل، وهنا يأتي التردد في القرار.
التردد مرده كذلك الخشية من شراء الغير لنسب ملكية عالية في شركتهم مما يفقدهم السيطرة، وربما تصل الأمور الى عميلة استحواذ عدائية تفقدهم إرثهم العائلي. يتم ذلك عادة عن طريق تقديم عرض مباشر لشراء الأسهم إلى المساهمين، أو من خلال محاولات الحصول على كمية كبيرة من الأسهم من البورصة، او من خلال إقناع المساهمين بالتصويت لتغيير مجلس الإدارة لتسهل عملية الاستحواذ.
الأسهم المزدوجة تعالج كل ما سبق. حيث تقوي المؤسسين وتصعب على الغرباء السيطرة العدائية على الشركة رغماً عن مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، وتشجع الإدراج وتأسيس وتحول الشركات القائمة لدى القطاع الخاص سواءً كانت عائلية او خاصة، وتمكن المؤسسين من الاستمرار في توجيه اتجاه الشركة بشكل فعال نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
هي تمكن المساهمين كافةً من الاستفادة من استمرار قصص النجاح وتحمي مصالحهم على المدى الطويل، كما تستخدم الأسهم التي من دون حق تصويت الفئة (ب) ضمن باقات الحوافز للاحتفاظ بالموهوبين من المدراء والموظفين وتسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات.
هذا الموضوع له جوانب فنية عديدة تعالجها البورصة مثل سعر تداول الأسهم فئة (أ) يختلف عن سعر تداول (ب) نظراً لاختلاف المزايا والقوة التصويتية صاحبة القرار مما يتطلب رمزين للتداول على الشاشات السعرية. ولضمان حسن استخدامها من المناسب الحد من استخدام القوة التصويتية المفرطة لضمان عدم ثراء البعض على حساب الأقلية من المساهمين.
ومن الأمثلة العالمية لنجاح هذه الفئات احتفاظ لاري بيج وسيرجي برين مؤسسي جوجل بأسهم تصويتية دون غيرهم، كذلك يمتلك مارك زوكربيرج السيطرة على أغلبية فيسبوك من خلال تملكهم للأسهم من الفئة (أ).
الفئتان من الممارسات المتقدمة التي يمكن أن يتميز بها الأردن عن غيره كونها ملائمة لتشجيع إنشاء شركات جديدة أو تحويل الشركات الخاصة أو العائلية إلى عامة مدرجة. وعموماً جذب الاستثمار يتطلب بدائل متنوعة، مدروسة، مرنة، لكنها منظمة بضوابط معقولة تحمي كافة الأطراف.

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