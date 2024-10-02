الفئتان: قوة دافعة للشركات المساهمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الأسهم المتداولة حالياً في البورصة
لها ذات الحقوق في التصويت والأرباح في حين أن قانون الشركات لم يشر بمنع إصدار فئتين من الأسهم بحقوق تصويت مختلفة، بحيث تتمتع الفئة (أ) الخاصة بالمؤسسين بحقوق تصويت كاملة بينما تمنح الفئة (ب) المملوكة من بقية المساهمين حقوق تصويت إما معدومة أو محدودة. ويمكن أن ينظم ذلك من خلال النظام الأساسي للشركة وبعد الموافقة عليه في الهيئة العامة للشركة.
للعلم يقف الكثير من ملاك الشركات الخاصة او العائلية متردداً امام فكرة المساهمة العامة لأن أغلب المؤسسين وبعد طرح الأسهم للاكتتاب يرغبون بالاحتفاظ بالسيطرة على شركاتهم كونها جزءا لا يتجزأ من إرث العائلة ويودون إعطاء الأولوية لرؤيتهم وأهدافهم طويلة الأجل، وبما أن الإدراج والتداول في البورصة قد يضع المؤسسين خاصة في اجتماعات الهيئات العامة تحت ضغط المستثمرين لتحقيق أهداف قصيرة الأجل وأغلبها ذات علاقة بالربح، بينما مجلس الإدارة لديه تركيز على المدى الطويل، وهنا يأتي التردد في القرار.
التردد مرده كذلك الخشية من شراء الغير لنسب ملكية عالية في شركتهم مما يفقدهم السيطرة، وربما تصل الأمور الى عميلة استحواذ عدائية تفقدهم إرثهم العائلي. يتم ذلك عادة عن طريق تقديم عرض مباشر لشراء الأسهم إلى المساهمين، أو من خلال محاولات الحصول على كمية كبيرة من الأسهم من البورصة، او من خلال إقناع المساهمين بالتصويت لتغيير مجلس الإدارة لتسهل عملية الاستحواذ.
الأسهم المزدوجة تعالج كل ما سبق. حيث تقوي المؤسسين وتصعب على الغرباء السيطرة العدائية على الشركة رغماً عن مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية، وتشجع الإدراج وتأسيس وتحول الشركات القائمة لدى القطاع الخاص سواءً كانت عائلية او خاصة، وتمكن المؤسسين من الاستمرار في توجيه اتجاه الشركة بشكل فعال نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية.
هي تمكن المساهمين كافةً من الاستفادة من استمرار قصص النجاح وتحمي مصالحهم على المدى الطويل، كما تستخدم الأسهم التي من دون حق تصويت الفئة (ب) ضمن باقات الحوافز للاحتفاظ بالموهوبين من المدراء والموظفين وتسهم في استقطاب المزيد من الكفاءات.
هذا الموضوع له جوانب فنية عديدة تعالجها البورصة مثل سعر تداول الأسهم فئة (أ) يختلف عن سعر تداول (ب) نظراً لاختلاف المزايا والقوة التصويتية صاحبة القرار مما يتطلب رمزين للتداول على الشاشات السعرية. ولضمان حسن استخدامها من المناسب الحد من استخدام القوة التصويتية المفرطة لضمان عدم ثراء البعض على حساب الأقلية من المساهمين.
ومن الأمثلة العالمية لنجاح هذه الفئات احتفاظ لاري بيج وسيرجي برين مؤسسي جوجل بأسهم تصويتية دون غيرهم، كذلك يمتلك مارك زوكربيرج السيطرة على أغلبية فيسبوك من خلال تملكهم للأسهم من الفئة (أ).
الفئتان من الممارسات المتقدمة التي يمكن أن يتميز بها الأردن عن غيره كونها ملائمة لتشجيع إنشاء شركات جديدة أو تحويل الشركات الخاصة أو العائلية إلى عامة مدرجة. وعموماً جذب الاستثمار يتطلب بدائل متنوعة، مدروسة، مرنة، لكنها منظمة بضوابط معقولة تحمي كافة الأطراف.
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