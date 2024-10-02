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الفوترة الضريبية.. ضمانة للجميع

10/2/2024 11:35:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) العدالة المالية لا تتحقق فقط من خلال فرض الضرائب، بل من خلال ضمان أن كل قطاع اقتصادي يسهم بنصيبه العادل في الإيرادات الوطنية، فنظام الفوترة الوطني يُعتبر وسيلة فعالة لتحقيق هذا الهدف، فهو لا يعالج فقط مسألة التهرب الضريبي، بل يساهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المكلفين، وكل مكلف أو مقدم خدمة ملزم بإصدار فاتورة للمستهلك، وهذا يعزز من الثقة بين الأطراف المعنية، ويُحكم الرقابة على المعاملات التجارية.
نظام الفوترة يُعتبر إحدى الركائز الأساسية في مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة المالية في الأردن، إذ إنه ومنذ إطلاقه، تم تسجيل نحو 100 ألف مكلف، بينما بلغ عدد الفواتير الإلكترونية التي تم إصدارها عبر النظام خلال هذا العام أكثر من 15 مليون فاتورة، فهذه الأرقام تعكس تحولًا نوعيًا في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والمستهلكين، وتؤكد أهمية الشفافية والمساءلة في التعاملات المالية.
النظام أصبح حجر الأساس في عملية الشفافية الضريبية، حيث يعكس الجهود المتواصلة لضبط التهرب الضريبي وضمان أن كل عملية تجارية تتم بتوثيق إلكتروني شفاف، لكن الأهمية الأكبر تأتي من الرقم الذي يشير إلى أن 2 مليون حالة من المكلفين قد استفادت من الخدمات الضريبية التي تقدمها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلكترونيًا خلال هذا العام، مما يعكس انتشار النظام ونجاحه في الوصول إلى شرائح المكلفين.
حق المواطن في الحصول على فاتورة عند كل عملية شراء أو خدمة يتلقاها هو مبدأ أساسي من مبادئ العدالة المالية، فالفاتورة ليست مجرد وثيقة، بل هي ضمانة لحق المستهلك، ووسيلة لضبط الإيرادات الضريبية بشكل عادل بين جميع القطاعات الاقتصادية، وعدم إصدار الفواتير من بعض القطاعات هو شكل من أشكال التهرب الضريبي، الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، ويُعد انتهاكًا لحقوق المواطنين.
إصلاح النظام المالي في الأردن بدأ يأخذ خطوات ملموسة منذ عام 2019، وكان لنظام الفوترة الوطني دور كبير في هذا التحول، لكن التحديات ما تزال قائمة، فهناك قطاعات معروفة بمقاومتها للنظام ومحاولاتها الالتفاف على قواعده، وهذه الممارسات تُعد تهربًا ضريبيًا واضحًا، لذلك يجب أن يكون القانون صارمًا في التعامل مع هذه الحالات، ويجب فرض عقوبات رادعة على المخالفين، لضمان أن كل قطاع اقتصادي يؤدي واجبه الضريبي على قدم المساواة مع غيره.
نظام الفوترة يهدف إلى ضبط الثغرات وتحقيق العدالة، حيث يتم توثيق كل معاملة تجارية من خلال الفواتير الإلكترونية، مما يقلل من فرص التهرب الضريبي، فالأرقام تظهر بوضوح نجاح هذا النظام في جعل التعاملات أكثر شفافية، حيث تم تقديم 450 ألف إقرار ضريبي إلكترونيًا هذا العام، مما يشير إلى زيادة كبيرة في التزام المكلفين وإدراكهم لأهمية النظام. أخيرًا، الإصلاح المالي الحقيقي يتطلب تعاون الجميع، والمكلفون الذين يحاولون الالتفاف على النظام يجب أن يُواجهوا بعقوبات صارمة، إذ إنه ومن خلال هذه الإجراءات يمكن تحقيق العدالة وضمان أن كل ذي حق يأخذ حقه، وأن تساهم جميع القطاعات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عادل ومستدام.

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