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من سيريد شرق أوسط نتنياهو..؟!

10/2/2024 11:35:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كان من الجيد أن يغادر عدد من الوفود القاعة عندما بدأ بنيامين نتنياهو كلمته في الأمم المتحدة. كان هذا أبسط تعبير عن الضيق بمجرم الحرب العالمي المتبجح. وفي الحقيقة، لو لم يفعل نتنياهو سوى إلقاء هذا الخطاب المتغطرس لكان هذا كافيًا لأن يكرهه كل شخص في الشرق الأوسط. كان كما لو أن الشرق الأوسط ملك أبيه، وأن المنطقة لا تستقيم ولن يكون لها مستقبل إلا به وبكيانه المختلق، وأنه يستطيع أن يربّي كل من لا يعجبه هذا الترتيب بصفعه بـ))ذراع إسرائيل الطويلة)). وليست رؤيته، كما يقول، اجتهادًا من عنده، وإنما ترتيب إلهي جعل يهود الكيان الصهيوني مفوضين من الله بتقرير النعمة والنقمة، ليس للشرق الأوسط فحسب، وإنما للعالم. قال في الخطاب:
((إن هؤلاء القتلة المتوحشين، أعداءنا، لا يسعون إلى تدميرنا فحسب، بل يسعون إلى تدمير حضارتنا المشتركة وإعادتنا جميعًا إلى عصر مظلم من الطغيان والإرهاب. عندما تحدثت هنا العام الماضي، قلت إننا نواجه نفس الاختيار الخالد الذي وضعه موسى أمام شعب إسرائيل قبل آلاف السنين، عندما كنا على وشك دخول الأرض الموعودة. أخبرنا موسى بأن أفعالنا ستحدد ما إذا كنا سنورث للأجيال القادمة نعمة أم نقمة)).
ورسم نتنياهو توزيع ((النعمة)) و))النقمة)) في خرائط، وقال: ((هذا هو الخيار الذي نواجهه اليوم: لعنة العدوان الإيراني المتواصل، أو نعمة المصالحة التاريخية بين العرب واليهود)). وأضاف: ((سيداتي وسادتي، بينما تدافع إسرائيل عن نفسها ضد إيران في هذه الحرب التي تخوضها على سبع جبهات، فإن الخطوط الفاصلة بين النعمة والنقمة لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً. هذه هي الخريطة التي قدمتها هنا العام الماضي. إنها خريطة النعمة.
((تُظهر الخريطة إسرائيل وشركاءها العرب وهم يشكلون جسرًا بريًا يربط آسيا وأوروبا. بين المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، عبر هذا الجسر، سنمد خطوط السكك الحديد وخطوط أنابيب الطاقة وكابلات الألياف الضوئية، وسيخدم هذا تحسين حياة ملياري شخص)).
((والآن لدي سؤال، وأطرحه عليكم: ما هو الخيار الذي ستتخذونه؟ هل ستقف أمتكم إلى جانب إسرائيل؟ هل ستقفون إلى جانب الديمقراطية والسلام؟ أم ستقفون إلى جانب إيران، الدكتاتورية الوحشية التي تستعبد شعبها وتصدر الإرهاب إلى مختلف أنحاء العالم))؟
وإذن، العرب في عين نتنياهو إمعات، بلا شخصية ولا إمكانية للتصرف بلا وصاية أو مهيمِن خارجي. والخيار، حسب رأيه، بيّن؛ الوقوف مع من يشتركون معه في القيم والمصالح، الضعفاء الذي سيدافع كيانهم عنهم:
((في هذه المعركة بين الخير والشر، لا ينبغي أن يكون هناك أي لبس. فعندما تقفون إلى جانب إسرائيل، فإنكم تقفون إلى جانب قيمكم ومصالحكم الخاصة. نعم، نحن ندافع عن أنفسنا، ولكننا ندافع عنكم أيضاً ضد عدو مشترك يسعى من خلال العنف والإرهاب إلى تدمير أسلوب حياتنا. لذا فلا ينبغي أن يكون هناك أي ارتباك حول هذا الأمر، ولكن من المؤسف أن هناك الكثير من هذا الارتباك في العديد من البلدان وفي هذه القاعة ذاتها، كما سمعت للتو)).
أما الذي يسيء الاختيار، فسوف يربّيه كيان نتنياهو، في الشرق الأوسط كله، وتكون إيران هي العبرة:
((ولديَّ رسالة إلى طغاة طهران: إذا ضربتمونا، فسوف نضربكم. فلا يوجد مكان - ولا يوجد مكان في إيران - لا تستطيع الذراع الطويلة لإسرائيل الوصول إليه. وهذا ينطبق على الشرق الأوسط بأكمله)).
خطاب مهين للعرب بكل مقياس. إنه يخبرهم بأن وجود الكيان، من دون فلسطين إلى الأبد، وتحطيم لبنان وسورية والعراق، وإيران، هو طريق الخلاص. ولديه الصورة المثالية للشرق الأوسط معاد التشكيل الذي يكون فيه الكيان– ومن ورائه حليفته الدائمة، الولايات المتحدة- في مركز القوة الإقليمية المهيمنة. الكيان هو القوة التي ((لا غنى عنها))، القادرة على قيادة المنطقة نحو عهد جديد من النمو الاقتصادي والأمن. إنها مالك التقني والعسكري، وبذلك القائد الطبيعي للشرق الأوسط، القادر على توجيه جيرانه نحو التحديث والازدهار.
وفقًا لهذه الرؤية، يجب أن تتماشى الدول العربية مع سياسات الكيان، وتنضوي في تحالفات تخدم في المقام الأول مصالحه الأمنية، بينما تعزز نفوذ أميركا وسيطرتها على المنطقة. وتقوم هذه الرؤية على افتراضين: أولاً، أن التفوق العسكري والتقني للكيان يبرر دوره القيادي في المنطقة، وثانيًا، أن الدول العربية لا يمكنها الازدهار من دون توجيه الكيان الصهيوني وأميركا. والكيان، كقوة مهيمنة ((خيّرة))، مستعد لتقاسم تقدمه وبنيته التحتية الأمنية مع المنطقة، وهكذا تترسخ الهيمنة ((الأميركية-الإسرائيلية)) في الشرق الأوسط.
من الواضح أن هذه الرؤية مبنية بشكل أساسي على تطبيع الهيمنة العسكرية للكيان الصهيوني الاستعماري، مع تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد ونسيانها. والحقيقة القاتمة خلف هذه الرؤية هي أنها تعزز الوضع الراهن للاحتلال والاضطهاد، وتؤسس لمستقبل تسيطر فيه أنظمة متهمة بالإبادة الجماعية والاحتلال غير الشرعي في قلب النظام الإقليمي الجديد.
لطالما قام كيان التطهير العرقي والإبادة الجماعية، في عهد نتنياهو وغيره، بارتكاب جرائم حرب، وممارسة العقاب الجماعي، وتنفيذ سياسة منهجية للاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي في فلسطين. وفي شرق أوسط يقوده هذا النظام الوحشي، يشير خطاب نتنياهو إلى أن هذه الممارسات لن تستمر فحسب، بل ستكون جزءًا لا يتجزأ من النظام الإقليمي الجديد.
أحد الافتراضات الرئيسة في خطاب نتنياهو هو أن الدول العربية في حاجة إلى كيانه الاستعماري ليقودها نحو عهد جديد من الازدهار. وهذا الافتراض ليس فقط متعالياً فحسب؛ إنه يخالف الحقائق التاريخية. لطالما امتلك العالم العربي الإمكانيات للاعتماد على الذات والازدهار، بما يمتلكه من موارد طبيعية، وتراث ثقافي، ورأسمال بشري. ولو توفرت إرادة التحرر فقط، لكانت قدرات الدول العربية أكثر من كافية لرسم مسارها الخاص نحو التنمية والاستقرار.
كما يعرف الجميع، كان وجود الكيان أهم سبب في تعطيل الإمكانات الهائلة التي يمكن للمنطقة أن تحققها من خلال التعاون بين قواها الأصلية، من دون الحاجة إلى تدخل خارجي. لا تحتاج الدول العربية قيادة نظام وحشي استعلائي لكي تزدهر؛ إنها تحتاج إلى بناء علاقات أعمق فيما بينها قائمة على الاحترام المتبادل والتكامل الاقتصادي والانسجام الثقافي. ولدى القوى الإقليمية الأصلية الإمكانيات لقيادة العالم العربي نحو مستقبل ليس قائماً على الخضوع للهيمنة الخارجية، بل على تقرير المصير والتضامن.
أما إيران، فموجود تاريخي أصلي في المنطقة، ولا يمكن إنكار ذلك. وسبق أن عاشت مع العرب في وئام لآلاف السنين، يجمعها معهم الجوار، ثم الدين. ولا يمكن أن يكون الاختلاف المذهبي الفرعي داخل أتباع الدين الواحد أعمق من التناقض الجوهري مع العقيدة الصهيونية المرتكزة على أسس دينية ازدرائية وإقصائية تبرر الاستعمار والإبادة. ويمكن استعادة الوئام مع إيران إذا تغلب المسلمون في المنطقة على الحملة الشرسة لإذكاء الطائفية القاتلة للجميع والعودة إلى المشترك الكبير: الإله الواحد والنبي الواحد والقرآن الواحد، وبالتأكيد المصالح المشتركة القائمة على التجاور الطبيعي في الإقليم. ويمكن للعرب أن يسعوا إلى التفاهم مع الجوار بقوتهم الذاتية من دون الحاجة إلى الانصياع للكيان الصهيوني الكاره طبيعيًا للعرب والمسلمين، وراعيته أميركا، أكبر قاتل للناس في تاريخ البشرية، خاصة العرب.
لا ينبغي أن يقبل عربي بخطاب نتنياهو المهين المتعالي، المتنمر والازدرائي. وتكشف استطلاعات الرأي في الكيان أنه ليس رأيه وحده، وإنما رؤية أغلبية المستعمرين في كيانه. ومن المؤكد أن الشعوب العربية ترفض بكل عواطفها وعقلها وجود الكيان القاتل في المنطقة، المشروط أساسًا بإعدام الشعب الفلسطيني العربي الأصيل. والبديل هو تطبيع التبعية والهوان، بثمن لن يكون في أي حال الحرية، والازدهار، وتقرير المصير.

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