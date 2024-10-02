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جرش.. مشاريع نسائية تصطدم بقلة التدريب وضعف التسويق

10/2/2024 11:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش- تواجه مئات من السيدات في محافظة جرش، ممن توجهن إلى العمل في المهن اليدوية والزراعية والتجميلية والغذائية سعيا لتوفير مصادر دخل ثابتة لأسرهن، تحدي قلة التدريب والتمكين، الأمر الذي يحول دون قدرتهن على تطوير وتوسيع عملهن وتسويق منتجاتهن.
وتعمل تلك السيدات في العديد من المهن، أبرزها صناعة الإكسسوارات، أو تهديب الشماغ الأردني، أو حياكة الملابس من الصوف، أو صناعة أنواع معينة من الأغذية وممارسة مهنة التسويق الإلكتروني.
وتعتمد السيدات المنتجات في مشاريعهن المنزلية على وسائل التواصل الاجتماعي في التدريب والتأهيل والتسويق لغياب كامل للمؤسسات التدريبية والجهات الإقراضية التي تمول هذا النوع من المشاريع التي يعتمد عليها آلاف الأسر.
وتحولت هذه المشاريع المنزلية النشطة إلى مصادر رزق ثابتة ومصانع إنتاجية مصغرة توفر فرص عمل وتكسب السيدات مهنة وخبرة، وخاصة خريجات الجامعات المتعطلات عن العمل لعشرات السنين، حيث تعد المشاريع التي تدار من داخل المنازل شريكا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قرى وبلدات محافظة جرش.
وقالت السيدة المنتجة مريم بني حمدان، إنها استطاعت الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي في التدريب على صناعة الإكسسوارات بمختلف أنواعها، واعتمدت على هذه الحرفية في توفير مصدر رزق لأسرتها التي كان دخلها لا يزيد على 250 دينارا، وارتفع بعد عملها ليصل إلى 600 دينار، مما انعكس إيجابا على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرتها المكونة من 8 أفراد، أغلبهم على مقاعد الدراسة.
وأضافت بني حمدان، أن من أكبر التحديات التي تواجهها العاملات في هذه المهن؛ قلة التدريب والتسويق وتطوير العمل بما يتناسب مع متطلبات الحياة والتطور السريع فيها، إذ لم تجد أي مؤسسة تدربها على مهنتها، مما دفعها للاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في التعلم وشراء مستلزمات العمل الأساسية.
من جانبها، قالت دانا العياصرة إنها لجأت إلى البحث عن مهنة توفر لها دخلا ثابتا بعد عدم تمكنها من الحصول على وظيفة في تخصصها الجامعي لعشرات السنين، فتدربت على صناعة "الجاتوهات" بمختلف أشكالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطورت عملها في فترة قصيرة، ورغم نجاحها، لم تجد أي مؤسسة تمويلية تدعم عملها أو تقدم التدريب المناسب.
وأشارت العياصرة، إلى أن المشاريع الإنتاجية للأسر ذات الدخل المحدود هي مصدر رزق مهم تعتمد عليه الأسر لتغطية جزء من احتياجاتها، وهذه المشاريع، التي تدار وتعمل فيها السيدات، تستفيد من الحركة السياحية في محافظة جرش لتسويق منتجاتها.
وفي سياق آخر، قالت جمانة الكردي إنها تعمل في مهنة صناعة الصابون ومنتجات التجميل المختلفة، وتلقت تدريبا وتأهيلا على يد خبراء لفترات طويلة، لكنها توقفت عن التطوير بسبب توقف برامج التدريب بعد جائحة كورونا.
وأكدت الكردي، أنها بحاجة إلى تطوير عملها وتوسيع نشاطها، حيث توفر فرص عمل لسيدات المجتمع المحلي وتدير معملا مصغرا في منزلها.
وطالبت بإعادة تنظيم المهرجانات والبازارات التسويقية التي كانت توفر فرص تسويق للمنتجات، فضلا عن ضرورة توفير تمويل لهذه الحرف لتوسعتها وتنشيطها.
من جهتها، أكدت يسرية العياصرة، رئيسة جمعية سيدات ساكب، أن معظم أعضاء الجمعيات الخيرية والتعاونية، من السيدات اللواتي يعملن في إنتاج الصناعات الغذائية والمشغولات اليدوية، مؤكدة في الوقت ذاته، أن السيدات بحاجة إلى وسائل تسويقية جديدة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي لا تمتلكها معظم السيدات العاملات.
أما نبيلة أبو غليون، رئيسة جمعية سيدات نجدة والحسينيات، فأكدت، من جهتها، أن المشاريع الإنتاجية للسيدات نشطة في القرى والبلدات وتوفر فرص عمل من خلال مشاغل مصغرة داخل المنازل، مشيرة إلى أن السيدات يفضلن العمل الفردي لضمان تحقيق دخل أكبر، رغم أن الجمعيات الخيرية توفر التدريب والتطوير اللازمين.
وترى أبو غليون أن هذه المشاريع بحاجة إلى معارض دائمة ومهرجانات لتسويق المنتجات بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج.

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