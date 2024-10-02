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إربد.. مطالب بمركز صحي في منطقة حوفا والصحة تؤكد عدم الحاجة لإنشائه

10/2/2024 11:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- يطالب سكان في منطقة حوفا بالمزار الشمالي في محافظة إربد، بإنشاء مركز صحي فرعي لخدمة ما يقارب 7 آلاف مواطن يضطرون للذهاب إلى مراكز صحية مجاورة تبعد عنهم مسافات طويلة.
وأكد المواطن محمد الشرمان، أن إنشاء المركز الصحي في البلدة يوفر الجهد والمال على المرضى، لافتا إلى أن المرضى يذهبون إلى مركز صحي المزار الشمالي الشامل، ويقطعون مسافة 17 كيلومترا ذهابا وإيابا، ويضطرون إلى استئجار مركبات خاصة للوصول هناك بسبب سوء المواصلات العامة.
ولفت الشرمان، إلى اضطرار المراجعين إلى الانتظار لساعات طويلة في ظل وجود العديد من المراجعين ينتظرون الدور، مؤكدا أن إنشاء مركز صحي فرعي سيخفف عن المرضى والمراجعين الوقت والجهد، كما سيخفف الضغط على المراكز الصحية المجاورة.
وقال المواطن سعيد الجراح، إن مركز صحي المزار الشامل يشهد ضغطا من سكان المنطقة، ويراجعه ما يزيد على 300 حالة يوميا، لافتا إلى أن النمو السكاني في المنطقة ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب إنشاء مركز صحي في المنطقة أسوة بالمناطق الأخرى.
وأشار الجراح، إلى أن المرضى يضطرون إلى مراجعة مركز صحي المزار للحصول على الأدوية الشهرية، إضافة إلى أن هناك حالات مرضية بسيطة لا تستدعي مراجعة المراكز الشاملة ويمكن معالجتها في المركز الصحي الأولي، مطالبا بضرورة البحث عن مبنى لاستئجاره لحين توفر قطعة أرض لإنشاء مركز صحي جديد.
ويوجد في اللواء 7 مراكز صحية تضم في أقسامها عيادات سنية، وهي مراكز الفاروق والمزار وإرحابا وعنبة وجحفية وحبكا وصمد.
من جانبه، قال مدير صحة إربد الدكتور شادي بني هاني "إن الوزارة لديها خطة لدمج المراكز الصحية القريبة من بعضها بعضا في ظل ما تعانيه تلك المراكز من نقص في كوادرها وتغطية الأطباء لأيام محددة في الأسبوع"، مبينا أن دمج المراكز الأولية سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن منطقة حوفا لا تبعد عن أي مركز صحي في اللواء إلا مسافات قليلة، وبالتالي فإن المواطن يمكنه مراجعة تلك المراكز، وخصوصا مركز صحي المزار الشامل وتلقي الخدمة المطلوبة، إضافة إلى قرب عيادات الأميرة بسمة من المنطقة.
وأكد بني هاني، أن معظم الأبنية التي يتم استئجارها لإنشاء مراكز صحية هي عبارة عن شقق سكنية غير مؤهلة لأن تكون مراكز صحية، إضافة إلى أن معظمها يقع في الطابق الثاني وهي متهالكة.
وأوضح، أن فكرة دمج المراكز الصحية القريبة من بعضها بعضا وتحويلها إلى مراكز شاملة ستؤدي إلى تواجد الكادر الطبي في مكان واحد وبجميع التخصصات، بدلا من تنقل الأطباء من مركز إلى آخر للدوام 3 أيام في مركز ثم الانتقال إلى مركز آخر.
ولفت بني هاني، إلى أن المرضى والمراجعين سيتمكنون من مراجعة المركز يوميا بدلا من الانتظار 3 أيام في المراكز الفرعية لحين قدوم الطبيب، إضافة إلى أنه سيتوفر في المراكز التي سيتم دمجها أجهزة طبية ومختبرات وعيادات أسنان.
وبين أن بعض المراكز الصحية الأولية والفرعية في لواء المزار الشمالي لا يراجعها في الشهر 50 مراجعا، مما يشكل عبئا على موازنة الحكومة في ظل دفع إيجارات لتلك المباني، إضافة إلى إرهاق الكادر الطبي في عملية التنقل من مركز إلى آخر.
وقال بني هاني، إنه توجد أسس لدى الوزارة لإنشاء مراكز صحية جديدة تعتمد على توفر البناء المناسب والكوادر الطبية اللازمة وقرب المراكز الصحية الأخرى ومدى الحاجة الفعلية.
ويقدر تعداد سكان اللواء بأكثر من 100 ألف نسمة، فيما تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر في اللواء تبلغ 26 %، ومعدل حجم الأسرة 6 أفراد.

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