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قطاعات تستحوذ على موازنة مجلس الكرك وأخرى خارج الحسابات

10/2/2024 11:33:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- استحوذت نحو سبعة قطاعات تنموية على ما يقارب
99 % من موازنة مجلس محافظة الكرك للعام المقبل، في تكرار لما يحدث كل عام عند إقرار الموازنة من قبل المجلس، حيث تبقى العديد من القطاعات، بعضها بلا تمويل نهائيا، والأخرى بقيمة لا يمكن تنفيذ أي مشاريع فيها من خلال ما خُصص لها في الموازنة.
وكان مجلس محافظة الكرك، عقد الأسبوع الماضي، جلسة ناقش فيها الموازنة التي أقرت رغم الملاحظات العديدة عليها، خصوصا انخفاض مخصصات الموازنة للعام المقبل كما هو الحال سنويا، إذ بلغت الموازنة 8 ملايين دينار و811 ألفا، وذلك بعد إجراء التعديلات عليها وفقا لاحتياجات كل منطقة ولواء بالمحافظة.
وأوضح رئيس مجلس المحافظة، الدكتور عبدالله العبادلة، أن السقف المالي لمشروع موازنة محافظة الكرك لا يلبي الاحتياجات الضرورية للمحافظة، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظة ومديري المجلس التنفيذي لتحديد أهم المشاريع التي تخدم المحافظة.
وأشار العبادلة إلى أن موازنة المحافظة توزعت على 17 قطاعا تنمويا بواقع 168 مشروعا مختلفا في مختلف مناطق محافظة الكرك وألويتها، وكان قطاع الأشغال العامة له المخصص الأعلى، حيث بلغ مليوني دينار و800 ألف، بواقع 38 مشروعا، وقطاع الإدارة المحلية بلغ مليوني دينار و183 ألف دينار بواقع 30 مشروعا، وقطاع التربية والتعليم بمليون دينار بواقع 22 مشروعا، كما حصلت قطاعات الصحة على خمسة مشاريع، والشباب على ثمانية مشاريع، والزراعة على 22 مشروعا، والمياه والري على 11 مشروعا، وجميعها حصلت على مخصصات بقيمة مليوني دينار.
أما بقية القطاعات، فقد حصل قطاع الثقافة على خمسة مشاريع بواقع 145 ألف دينار، والتدريب المهني ثمانية مشاريع بواقع 120 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية خمسة مشاريع بقيمة 90 ألف دينار، والآثار العامة أربعة مشاريع بقيمة 110 آلاف دينار. كما حصل قطاع الداخلية على ثلاثة مشاريع بواقع 160 ألف دينار، والأوقاف على خمسة مشاريع بقيمة 130 ألف دينار، والسياحة على مشروع واحد بقيمة 15 ألف دينار، وهيئة النقل البري على مشروع واحد بقيمة 10 آلاف دينار.
وأضاف العبادلة، أن المجلس ولجانه المختصة تتابع تنفيذ المشاريع بشكل دوري مع الدوائر والوزارات المعنية، ويأمل في الموازنات المقبلة أن يتم رفع سقف الموازنة لمحافظة الكرك.
وأشار إلى أنه خلال الأعوام الماضية كانت موازنة محافظة الكرك هي الأقل بين المحافظات الأردنية، ناهيك عن صعوبة تنفيذ جميع بنود الموازنة لمشاريع مختلفة في نفس عام إقرارها بسبب صعوبات ومعوقات التنفيذ من الوزارات المختلفة، مما يعيد جزءا كبيرا من مخصصات الموازنة إلى المالية العامة للدولة، وهو ما يتوقع تكراره في موازنة العام الحالي.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كان مجلس المحافظة في الكرك يرفض الموازنة ويطالب برفع سقفها، لكونه لا يمثل إلا جزءا بسيطا من احتياجات المحافظة المالية ومشاريعها التنموية المختلفة، ويتم لاحقا، بعد تدخل جهات رسمية مختلفة، إقرار الموازنة كما جاءت من الحكومة.
ولفت العبادلة، إلى موافقة المجلس على توزيع قيمة الاقتطاع العامة من الموازنة بتخصيص مبلغ مليون و350 ألف دينار على قطاعات عدة، بواقع 400 ألف دينار التزاما ماليا مسبقا من المجلس لوزارة الشباب لاستكمال مشروع نواة المدينة الرياضية، و200 ألف دينار لتأهيل أجزاء من طريق الخرزة الأغوار الجنوبية، و250 ألف دينار لدعم مستشفيي الكرك والغور الصافي الحكوميين، و150 ألف دينار للبرامج التدريبية التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني ونقابة المهندسين، و100 ألف دينار لمشاريع مديرية الثقافة، و100 ألف دينار لوزارة الداخلية، و200 ألف دينار لسداد ديون وزارة الأشغال العامة.
وبين أنه تم تخصيص مبلغ مليون و800 ألف دينار من قيمة الاقتطاع لتقسيمها على الوحدات الإدارية في المحافظة وعددها 10 وحدات لتنفيذ مشاريع عامة، بحيث يرصد لكل لواء 200 ألف دينار، و100 ألف دينار لكل قضاء، فيما سيتم توجيه باقي قيمة الموازنة بقيمة 5 ملايين و600 ألف دينار لتنفيذ المشاريع التي يحددها الأعضاء كل حسب أولويات منطقته واحتياجاتها الفعلية.
وأكد العبادلة، أن العام الحالي شهد اضطرار المجلس إلى إجراء 70 مناقلة مالية ضمن موازنة العام الحالي لتعذر تنفيذ بعض المشاريع، لافتا إلى التوجه لتقليص رصد أي مبالغ مالية لبعض الوزارات التي لم تلتزم بتنفيذ مشاريع مجلس المحافظة على الموازنات السابقة.
كما لفت إلى تجنب رصد مخصصات لمشاريع الطاقة الشمسية بسبب التجارب غير الموفقة التي خاضها المجلس مع تلك المشاريع، والتأني في اختيار مشاريع الأبنية المدرسية وتوجيه مخصصاتها لإجراء الدراسات أو شراء قطع الأراضي لتكون جاهزة للتنفيذ في موازنة العام اللاحق، إضافة إلى التركيز على المشاريع الموجهة لخدمة الشباب والتدريب المهني والأسر الفقيرة ومناطق الفقر.
وقال رئيس اللجنة المالية في المجلس، الدكتور نايف بني عطية، إن قيمة الموازنة للعام المقبل وطرق توزيعها جاءت مقاربة لموازنة العام الحالي، وذلك من حيث بنود الموازنة وآلية احتسابها، والمشاريع التي تضمنتها في كل قطاع، لافتا إلى وجود الالتزام المالي بعدد من المشاريع في موازنة 2025 لعدد من القطاعات ومخصصات سداد الديون المترتبة على الموازنات السابقة.
وبحسب الناشط الاجتماعي ورئيس جمعية التأهيل المجتمعي في الأغوار الجنوبية، فتحي الهويمل، فإن جميع مناطق محافظة الكرك، وخصوصا الأغوار الجنوبية، تعاني من ندرة المشاريع التنموية بسبب تراجع وانخفاض قيمة موازنة المحافظة كل عام مالي لأسباب غير معقولة، مشيرا إلى أن مناطق الأغوار الجنوبية التي تعد من جيوب الفقر على مستوى المملكة بحاجة إلى جملة من المشاريع التنموية الضرورية، وخصوصا في مجالات رعاية ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاريع البيئة المحلية التي تحتاج إلى رعاية خاصة بسبب مشاكل التلوث البيئي الكبيرة في المنطقة.
وأكد الهويمل، أن موازنة المجلس لسنوات عديدة لا يمكن من خلالها، بقيمتها المتدنية، تنفيذ المشاريع الضرورية لخدمة المواطنين في قطاعات تنموية مختلفة، مثل الصحة والطرق والزراعة وغيرها من القطاعات التنموية الأخرى.
واعتبر أن محافظة الكرك من المحافظات الكبيرة بعدد السكان قياسا إلى موازنتها المتدنية كل عام، وهي بحاجة إلى موازنة تزيد قيمتها على 20 مليون دينار، كما كان الحال مع أول وثاني موازنة في المحافظة التي مكنت مجلس المحافظة من تنفيذ بعض المشاريع التنموية.

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