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أمير القصيم يكرّم عددا من منسوبي الشرطة - جريدة الوطن السعودية

10/2/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم، عددًا من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم في القبض على أحد المتهمين في قضية جنائية، بحضور مدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.
وأبدى أمير المنطقة تقديره لرجال الأمن لما قاموا به من أداء أمني مميز، معبرًا عن اعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي أسهمت في كشف القضايا الجنائية، منوهًا بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من القيادة.

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