أمير القصيم يكرّم عددا من منسوبي الشرطة - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
كرّم أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم، عددًا من منسوبي شرطة المنطقة، تقديرًا لجهودهم في القبض على أحد المتهمين في قضية جنائية، بحضور مدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني.
وأبدى أمير المنطقة تقديره لرجال الأمن لما قاموا به من أداء أمني مميز، معبرًا عن اعتزازه بدورهم الكبير وحرصهم الشديد ويقظتهم الأمنية التي أسهمت في كشف القضايا الجنائية، منوهًا بما يلقاه القطاع الأمني من دعم وتوجيه من القيادة.
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