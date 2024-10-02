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وزير الداخلية يعزي ذوي شهيد الواجب أكرم الجهني - جريدة الوطن السعودية

10/2/2024 11:31:46 PM
(MENAFN- Al Watan) نقل مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، تعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لأسرة وذوي شهيد الواجب الجندي أول أكرم جمعة الجهني، من منسوبي المديرية العامة للدفاع المدني، الذي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه دينه ووطنه.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء الدكتور حمود الفرج لذوي الشهيد في منزلهم بمنطقة المدينة المنورة لتقديم واجب العزاء، سائلًا الله -عز وجل- أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.
فيما عبر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على الاهتمام الدائم بأبنائها.

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