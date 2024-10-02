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2.6 مليار ريال لتمويل مشاريع سياحية جديدة

10/2/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف رئيس قطاع الإستراتيجية في صندوق التنمية السياحي بدر الحربش لـ((الوطن))، أن إجمالي المبالغ التمويلية التي صرفها الصندوق منذ انطلاقته قبل 4 أعوام ونصف العام حتى يوم أمس، في مشاريع سياحية جديدة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بلغ 2.6 مليار ريال من إجمالي قيمة رأس مال الصندوق والبالغ 15 مليار ريال، وهناك التزامات أخرى للصندوق بتمويل مشاريع أخرى تقدر إجماليها بنصف قيمة رأس المال، مؤكدًا أنه سيكون لتلك المشاريع أثر اقتصادي ضخم وستخلق فرصاً وظيفية كبيرة ((أغلبها للسعوديين والسعوديات))، ويجري حاليًا احتساب أعداد الوظائف الجديدة المتوقعة في الفترة المقبلة مع الانطلاق الفعلي لتلك المشاريع باستخدام منهجيات عالمية في احتساب الموارد والاستثمارات السياحية وأعداها بمئات الآلاف من الوظائف.
وظيفة سياحة لكل 5 وظائف
أبان الحربش لـ((الوطن)) أن البيانات العالمية تشير إلى أن وظيفة واحدة للسياحة من بين كل 10 وظائف، وفي الـ20 دولة المتقدمة في السياحة، فإن تلك البيانات تشير إلى أن وظيفة واحدة في السياحة من بين كل 4 وظائف، والطموح في المملكة الوصول إلى وظيفة واحدة في السياحة مقابل كل 5 وظائف، لافتًا إلى تبني الصندوق في الموسم الحالي دعم المشاريع السياحية الصديقة للبيئة، والإسهام في خلق وظائف جديدة لأهل البلد.
واحة سياحية كبرى
قال كبير الإداريين رئيس قطاع الحوكمة في الصندوق محمد الرميزان في لقاء مفتوح أمس في غرفة الأحساء، أمام حشد من رجال وسيدات الأعمال، ومهتمين بالشأن السياحي في الأحساء: إن الأحساء تمثل نموذجًا للاستثمار في القطاع السياحي، والصندوق يعمل على تحويل الأحساء لتكون واحة سياحية كبرى وتمكين القطاع الخاص في الاستثمار بالمشاريع السياحية في المحافظة، وتحقيق نهضة سياحية مستدامة، مبينًا أن السياحة في الأحساء تمثل 100% سياحة استجمام.
أوضح رئيس قطاع الأعمال في الصندوق نايف الماضي أن التقديم في برنامج عون للسياحة، لا تتجاوز الـ3 أسابيع للموافقة عليه، ولا يتطلب دراسات جدوى من طرف ثالث، ويصل التمويل فيه إلى 10 ملايين ريال وتغطية 70% وهو مناسب بشكل جيد في الأحساء وبرنامج عون للتجارب السياحية لرواد الأعمال.
كأس العالم
وفي السياق ذاته، أشار المتحدثون إلى أن الأحساء امتلكت خبرة واسعة ((سياحيًا))، في التعامل مع السائحين في كأس العالم في قطر 2022، وباتت جاهزة في التعامل مع كأس العالم في السعودية 2034، موضحين أن الصندوق يعتزم إطلاق برنامج لدعم وتمويل مشاريع إعادة تأهيل الفنادق القديمة بهدف تطويرها لمواكبة النمو السياحي الكبير في المملكة، لافتين إلى أن الصندوق لدعم مختلف مجالات السياحة ويركز على 6 مجالات، وهي: الوجهات والمعالم السياحية والفنادق والإقامة والمطاعم والمقاهي ضمن الوجهات السياحية وخدمات السفر والسياحة والتجارب والأنشطة السياحية والتسوق السياحي. مؤكدين أن الأحساء تعد من أبرز الوجهات السياحية في المملكة ومن أكثر مناطق المملكة امتلاكًا للمقومات السياحية وتنوعًا في المقومات السياحية، وهي مليئة بالتجارب السياحية الفريدة.
مسرعات خارج الرياض
وأضافوا أيضًا أن الصندوق يتجه لإطلاق ((مسرعات وحاضنات أعمال)) متخصصة ومتعددة في الشأن السياحي في خارج الرياض، وكذلك لدى الصندوق برامج ((غير تمويلية)) عديدة تصل من خلالها إلى كل المستفيدين ((حضوريًا وافتراضيًا))، لافتين إلى أن الإستراتيجية الوطنية للسياحة، تستهدف دعم إجمالي الناتج المحلي 10%، وتوفر قرابة 1.6 مليون فرصة عمل في القطاع السياحي ودعم القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. يذكر أن الصندوق مول 7 مشاريع سياحية في الأحساء بينها 6 فنادق (700 غرفة) بقيمة تمويلية إجمالية 650 مليون ريال، فيما تتجاوز التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع ملياري ريال.

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