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767 مليار ريال قيمة القروض العقارية

10/2/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت القروض العقارية خلال العام الماضي 2023 تباطؤا في النمو إلى 11.5% مقارنة بعام 2022 الذي سجل نموا بنسبة 20.9% إذ استمرت القروض العقارية بالارتفاع وإن كانت بوتيرة أبطأ، مع تحول اتجاه الإقراض العقاري للشركات بحلول نهاية العام.
وبلغ إجمالي القروض العقارية المقدمة من 767 مليار ريال خلال 2023 وسجلت القروض العقارية الممنوحة للأفراد ارتفاعًا بلغت نسبة 10.4% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 23.3% في عام 2022م، مشكلة ما نسبته 79.1% من إجمالي القروض العقارية.
زيادة قروض الشركات
وأشارت بيانات حديثة للبنك المركزي السعودي إلى أن القروض العقارية لقطاع الشركات سجل زيادة نسبتها 15.9% في عام 2023 مقابل ارتفاع بلغت نسبته 12.1% في عام 2022، واستمر نصيب الائتمان العقاري من محفظة الإقراض بالارتفاع ليصل إلى ما نسبته 29.7% في عام 2023 مقابل نسبة بلغت 16.5% في عام 2018، ويُعزى ذلك إلى المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم مستهدفات برنامج الإسكان، إذ بلغت نسبة التملك السكني نحو63.7% بحلول نهاية عام 2023.
ارتفاع نسبة الأصول
وواصل النظام المصرفي السعودي في القيام بدور مهم في الوساطة المالية وتحول آجال استحقاق المركز المالي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الأصول طويلة الأجل مقارنة بالمطلوبات طويلة الأجل، في حين ظلت ودائع الأفراد عديمة الفوائد المصدر الرئيس لتمويل النظام المصرفي، فقد كان هناك نمو ملحوظ في مصادر التمويل طويلة الأجل للبنوك، لا سيما من خلال إصدارات الديون الأخيرة التي تسهم في تقليل أخطار عدم تطابق آجال الاستحقاق.
أخطار القروض
تركزت القروض العقارية الممنوحة للأفراد لبعض الفئات، ومع ذلك ظلت أخطار محدودة، وتعود محدودية أخطار القروض العقارية للأفراد للتدابير الاحترازية الكلية الفعالة ونوع التعرضات، حيث تصدر القروض العقارية مع حق الرجوع الكامل وبعقد تمويل عقاري موحد، وهناك عديد من العوامل الأخرى التي من شأنها المساهمة في الحد من تعثر القروض، فمعظم تلك القروض العقارية لموظفي القطاع العام وبضمان الراتب كذلك فإن 85.9% من إجمالي القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة، مما يخفف من التأثير الناجم عن تغيرات أسعار الفائدة.
مبادرة تملك المنازل
وتعكس حركة القروض العقارية نجاح مبادرات الحكومة لدعم ملكية المواطنين للمنازل في ارتفاع حجم القروض العقارية للأفراد لكل من موظفي القطاع الخاص والموظفين ذوي الدخل الأقل من 15 ألفاً في القطاع الخاص والعام ويتم الحد من الأخطار من خلال الإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية للبنك المركزي السعودي، الذي يتضمن مبادئ التمويل المسؤول وإدارة مخاطر الائتمان ومعدل الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري.
نمو القروض العقارية:
2022= 20.9 %
2023= 11.5 %
إجمالي القروض العقارية = 767 مليار ريال
نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد
2022= 23.3 %
2023= 10.4 %
نسبة قروض الأفراد من القروض العقارية= 79.1%
نمو القروض العقارية لقطاع الشركات
2022= 12.1 %
2023= 15.9 %
نسبة الائتمان العقاري من محفظة الإقراض:
2022= 16.5 %
2023= 29.7 %
نسبة القروض العقارية المقدمة للأفراد ذات فائدة ثابتة= 85.9%

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