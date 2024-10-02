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ضجيج طبول العزلة

10/2/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أعجب العجائب أن ينادي البعض عبر المجتمع أو عبر الوسائط الاتصالية، بالبعد عن الفطرة، فطرة الإنسان في كونه كائنًا اجتماعيًا، يتفاعل مع محيطه، يعيش بين بقية الناس، يأنس بأنسهم، يفرح لفرحهم، ويحزن لما يصيبهم من بلاء.
هكذا.. وكالفيروس، بدأت المقولات المنادية للعزلة تتسرب إلى المجتمعات، لم يسلم منها مجتمع، محتواها يركز على سلبيات لن تخلو منها الحياة أبدًا، فيجعلها البعض سبباً للمناداة بـ((العزلة)) عن كل الناس، ابتعادًا عن شرهم، وكأن العيش بين البشر شر مطلق لا خير فيه ولا أمن وأمان ينتج عنه!.
حتى أقرب الأقربين باتوا هدفًا لهذه القنبلة المدمرة، فـ((الأقارب عقارب)) بحسب ترويجهم، والتحذير من الأصدقاء والإخوة بات شعارًا، والتضخيم من كوارث الثقة بالآخرين بات أسلوبًا، جاعلين من المجتمع قطيعًا من الحيوانات المفترسة المتربصة ببعضها البعض في كل أوان.
أخطر ما في الأمر، أن البعض قد يلتقط المقولة، خصوصًا من الناشئة والمراهقين ومن لم يكتمل نضجهم العقلي والوجداني، فيظنون أن العزلة هي الحقيقة الغائبة عن ((كل المجتمع))، وأنها السبيل الأفضل لقضاء رحلة الحياة.
هؤلاء يقودون الناس -بوعي أو دون وعي- إلى التفكك والتلاشي، فالتواصل بين الناس، أفرادًا وقبائل وشعوبًا، هو النخاع الشوكي لقوام الحياة البشرية، وهو أساس الاتصال الإنساني والحضاري، فلا تستقيم حياة دون أن تكون داخل خلية منسجمة المهام، متصلة في أهدافها ومراميها، عامرة بدفء الأسرة والأهل والأقارب والزملاء والجيران والأصدقاء، وفاتحة قلبها للآخرين كي ينعموا جميعًا بانتمائهم لمجتمعاتهم، وللجنس البشري، الذي جعله الله خليفة له في الأرض.
هذا ما يدركه الناس، وتعضده الدولة -رعاها الله- سواء في مرافقها ومؤسساتها الاجتماعية، أو في كل أساليب الحياة القائمة فيها، فالنسيج المتجانس هو الذي يصنع المجتمعات في صورتها الأمثل، والتواصل السلس بين الناس هو سر الحياة المجتمعية المعافاة من الآفات والمفعمة بالإيجابيات.
لحسن الحظ، أن المناداة بالعزلة هي شعار لا تستسيغه طبيعة الحياة، ولا يتسق مع الدين وتعاليمه، بل لا يتفق مع الإنسان وفطرته المجبولة على الاتصال المجتمعي والعيش في تناغم وتواصل مع الآخرين، ومع ذلك فإن تسرب بعض الأصوات الهامسة بالعزلة إلى قلوب البعض.. سيترك بثورًا في وجه التماسك الإنساني، بما يتطلب الوعي وتركيز المواجهة لسلامة المجتمعات، و((جنة بدون ناس ما تنداس)).

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