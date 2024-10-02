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مجتمع طموح.. بالأدلة

10/2/2024 11:29:49 PM
(MENAFN- Al Watan) بعيدا عن المرجفين والحاقدين، ومحاولاتهم لصناعة ضوضاء هدفها إسقاط ثقتنا في قيادتنا وأحلامنا التي نريد تحقيقها، لعلي هنا أريد أن أشارككم تحقيق بعض الأحلام التي تحقق الوصول إليها قبل موعدها المحدد، أو التي ارتفعت نسبة الإنجاز فيها جدًا، ما يعني أنها ستكتمل قبل 2030؛ لنبدأ:
أولا: زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل
- المستهدف: 30 % بحلول 2030.
- الإنجاز: وصلت النسبة إلى حوالي 33 % في عام 2021، وأعتقد أنها ارتفعت أكثر خلال هذا العام.
ثانيًا: السياحة
- المستهدف: استقطاب 100 مليون زيارة سنوية بحلول 2030.
- الإنجاز: في عام 2022، شهدت المملكة أكثر من 60 مليون زيارة، ما يعكس تسارع النمو، ومع توسعة وتطوير المرافق السياحية وعمل هيئة الترفيه صاحبة الأفكار الخلاقة، سنصل للمستهدف قريبًا جدًا.
ثالثًا: تحسين ترتيب المملكة في مؤشر سهولة الأعمال
- المستهدف: الوصول إلى المركز 20 عالميًا بحلول 2030.
- الإنجاز: في عام 2020، تحسنت المملكة من المركز 141 إلى 62، ومع التحسينات المستمرة في القانون التجاري والتعاون الاقتصادي؛ سنقفز مجددًا.
رابعًا: استثمارات صندوق الاستثمارات العامة - المستهدف: زيادة الأصول إلى 7 تريليونات ريال بحلول 2030.
- الإنجاز: وصلت أصول الصندوق إلى 1.5 تريليون ريال في عام 2022، و خطط للنمو السريع لا تتوقف.
خامسًا: الطاقة المتجددة - المستهدف: إنتاج 58.7 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
- الإنجاز: تم تشغيل عدة مشروعات في عام 2023، مما أسهم في تحقيق حوالي 25 % من الهدف المبكر.
سادسا: برنامج الإسكان- المستهدف: زيادة نسبة تملك المساكن إلى 70 % بحلول 2030.
- الإنجاز: ارتفعت النسبة إلى 62 % في عام 2022، متجاوزة المستهدفات السابقة.
سابعا: نسبة البطالة- المستهدف: تقليل نسبة البطالة إلى 7 % بحلول 2030
- الإنجاز: في الربع الثاني من عام 2023، سجلت نسبة البطالة 9.7%، وقد أعلنت الهيئة العامة للإحصاء يوم الاثنين الماضي الموافق 30 سبتمبر أنها انخفضت إلى 3.3 % في الربع الثاني من عام 2024، أي الوصول للهدف قبل موعده بـ6 سنوات.
وغيرها من النتائج المبهرة في القطاعات الأخرى، ومبادرات القطاع الخاص، الذي شاركت القطاع العام بكل عطاء وساهمت بشكل إيجابي جدًا.
أخيرًا.. منجزاتنا الكبيرة جدًا لا تسعها مساحتي الصغيرة في الكتابة، ولكن أردت أن أثبت أننا شعب طموح فعلا.

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