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أهمية تطوير دور الملحقيات التجارية والاستثمارية الخارجية

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تلعب المكاتب والملحقيات التجارية التابعة لوزارات الاستثمار والتجارة في الخارج دورًا حيويًا في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة والصناعة البينية بين السعودية وبقية دول العالم، وهذه المكاتب والملحقيات هي الجسر الذي يربط بين الشركات الأجنبية والسوق السعودية، وتساهم في تسهيل دخول هذه الشركات إلى السوق من خلال توفير المعلومات والدعم اللازمين، وأيضا توفير بيئة عمل مناسبة، وهذا يشمل تقديم المشورة حول القوانين واللوائح المحلية، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، مما يجعل عملية الدخول إلى السوق السعودي أكثر سلاسة.
يتطلب تحقيق النجاح في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية تعاونًا وثيقًا بين الوزارات المختلفة في السعودية مثل وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الصناعة، وبين الشركات والمؤسسات في البلدان المستضيفة. وهذا التعاون يساهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة وجاذبة.
وبناء عليه يجب أن يتغير دور المكاتب والملحقيات من رد الفعل إلى الفعل، ومن البيروقراطية إلى الفعالية والمرونة. يجب أن يبادروا لعرض الفرص والتعاون، ولا ينتظرون أن تأتي الشركات والمؤسسات إليهم. المملكة تغيرت 180 درجة للأفضل، لذا من الضروري أن يتغير الدور التقليدي للمكاتب الاستثمارية والملحقيات التجارية إلى الأفضل، وأن تكون خلية نحل لا تهدأ.
إن زيارة وزير أو مسؤول لبعض الدول لن تحل كل المعضلات في اجتماع واحد. فهو عادة اتفاق على الخطوط العريضة، لكن الدور الأكبر على هذه المكاتب للمتابعة وترجمة الزيارات إلى نتائج ملموسة لذا، يجب أن يكون الإعداد والمتابعة المستمرة من قبل هذه المكاتب هو صاحب المجهود الكبير في الوصول إلى اتفاقات مثمرة. فهم من يقابلون الشركات بشكل يومي وهم صلة الوصل الأولى للشركات الأجنبية.
يجب تقييم هذه المكاتب والملحقيات تقييمًا مختلفًا عما هو معهود، من خلال وضع مؤشرات أداء رئيسية (كي بي أي) وأهداف رقمية واضحة. وهذا يضمن أن تكون الجهود المبذولة فعالة ومثمرة، ومن ثم مكافأة المجدين ذوي النتائج الملموسة وتغيير ذوي النتائج الأضعف، وهذا بدوره يساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة في جذب الاستثمارات وتطوير التجارة البينية.
وبهذا الشكل، يمكن للمكاتب والملحقيات التجارية والاستثمارية والصناعية في الخارج أن تلعب دورًا محوريًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل السعودية وجهة استثمارية وتجارية رائدة على مستوى العالم.

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