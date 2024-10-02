الراقي لكسر تفوق الزعيم

(MENAFN
- Al Watan)
يشهد إستاد الجوهرة، بعد غد، قمة كروية كبرى، عندما يلتقي الأهلي والهلال في قمة الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم يسلم ثنائي جدة المتمثل في الأهلي والاتحاد من طوفان الهلال الجارف، حيث لم يخسر الزعيم أمام الكبيرين في آخر 20 مباراة
بمختلف المسابقات، فإما ينتصر الزعيم أو تنتهي المباريات بالتعادل.
ويمتلك الأهلي النصيب الأقل من التعثرات أمام الهلال، إذ فشل في التغلب عليه بآخر 7 مواجهات، بالخسارة 4 مرات والتعادل في 3 مناسبات من ضمنها نتيجة مباراة نصف نهائي السوبر السعودي (1-1) قبل أقل من شهرين والتي حسمها ((الزعيم)) بركلات الترجيح (4/ 1).
ويعود آخر انتصار أخضر على حساب الأزرق إلى الـ20 من أغسطس 2020، بنتيجة (2/ 1)، بالجولة الـ26 من الدوري، ومنذ ذلك الحين، لم يعرف الانتصار أمام الهلال.
وبالتالي، فإن الأهلي سيكون مطالبًا برد اعتبار أندية جدة، بعد سلسلة من الصفعات أمام الهلال على مدار 20 مباراة بدون انتصار لثنائي عروس البحر الأحمر.
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