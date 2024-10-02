Thursday, 03 October 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الراقي لكسر تفوق الزعيم

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد إستاد الجوهرة، بعد غد، قمة كروية كبرى، عندما يلتقي الأهلي والهلال في قمة الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم يسلم ثنائي جدة المتمثل في الأهلي والاتحاد من طوفان الهلال الجارف، حيث لم يخسر الزعيم أمام الكبيرين في آخر 20 مباراة بمختلف المسابقات، فإما ينتصر الزعيم أو تنتهي المباريات بالتعادل.
ويمتلك الأهلي النصيب الأقل من التعثرات أمام الهلال، إذ فشل في التغلب عليه بآخر 7 مواجهات، بالخسارة 4 مرات والتعادل في 3 مناسبات من ضمنها نتيجة مباراة نصف نهائي السوبر السعودي (1-1) قبل أقل من شهرين والتي حسمها ((الزعيم)) بركلات الترجيح (4/ 1).
ويعود آخر انتصار أخضر على حساب الأزرق إلى الـ20 من أغسطس 2020، بنتيجة (2/ 1)، بالجولة الـ26 من الدوري، ومنذ ذلك الحين، لم يعرف الانتصار أمام الهلال.
وبالتالي، فإن الأهلي سيكون مطالبًا برد اعتبار أندية جدة، بعد سلسلة من الصفعات أمام الهلال على مدار 20 مباراة بدون انتصار لثنائي عروس البحر الأحمر.

MENAFN02102024000089011017ID1108741646

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث