الألعاب السعودية تنطلق اليوم

الألعاب السعودية تنطلق اليوم
التاريخ
10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تفتتح اليوم بشكل رسمي دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، والتي انطلقت منافسات بعض ألعابها وتحديدا الكرة الطائرة والريشة، وكرة السلة، وكرة قدم الصالات، خلال اليومين الماضيين، ويتنافس المشاركون في الدورة، خلال 53 رياضة، وتستمر منافساتها حتى الـ17 من أكتوبر الجاري.
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