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الألعاب السعودية تنطلق اليوم

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) تفتتح اليوم بشكل رسمي دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، والتي انطلقت منافسات بعض ألعابها وتحديدا الكرة الطائرة والريشة، وكرة السلة، وكرة قدم الصالات، خلال اليومين الماضيين، ويتنافس المشاركون في الدورة، خلال 53 رياضة، وتستمر منافساتها حتى الـ17 من أكتوبر الجاري.

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