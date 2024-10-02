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صدارة النمور تتطلب الإطاحة بالأسود

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعادة قمة ترتيب الدوري حتى وإن كان ذلك مؤقتًا، حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على الأخدود المنتشي بانتصاره الأول في الدوري، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة للدوري، التي تفتتح اليوم بمواجهة مهمة للغاية، عندما يلتقي الاتفاق والرائد على ملعب الأول في لقاء التعويض واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يتواجه في لقاء صعب ومنعطف خطر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الوحدة المتراجع، والفيحاء الساعي إلى استمرار صحوته وتقدمه إلى مناطق الدفء.
على أن تتواصل مواجهات الجولة بإقامة 3 مواجهات غدا، إذ يلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الخليج والخلود، ويتقابل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الرياض والقادسية، ويتواجه ضمك والشباب على ملعب الأول.
وستختتم الجولة بـ3 مباريات بعد غد، إذ سيكون كلاسيكو الأهلي والهلال، الذي سيجمعهما على إستاد الجوهرة خير ختام للجولة، على أن يسبقه مواجهة النصر والعروبة على ملعب الأول بارك، ومباراة التعاون والفتح على ملعب نادي التعاون.

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