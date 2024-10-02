صدارة النمور تتطلب الإطاحة بالأسود

(MENAFN
- Al Watan)
يتطلع الاتحاد إلى مواصلة انتصاراته في دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعادة قمة ترتيب الدوري
حتى وإن كان ذلك مؤقتًا، حينما يحل ضيفًا ثقيلًا على الأخدود المنتشي بانتصاره الأول في الدوري، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، لحساب الجولة السادسة للدوري، التي تفتتح اليوم بمواجهة مهمة للغاية، عندما يلتقي الاتفاق والرائد على ملعب الأول في لقاء التعويض واستعادة نغمة الانتصارات، فيما يتواجه في لقاء صعب ومنعطف خطر على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية الوحدة المتراجع، والفيحاء الساعي إلى استمرار صحوته وتقدمه إلى مناطق الدفء.
على أن تتواصل مواجهات الجولة بإقامة 3 مواجهات غدا، إذ يلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الخليج والخلود، ويتقابل على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، الرياض والقادسية، ويتواجه ضمك والشباب على ملعب الأول.
وستختتم الجولة بـ3 مباريات بعد غد، إذ سيكون كلاسيكو الأهلي والهلال، الذي سيجمعهما على إستاد الجوهرة خير ختام للجولة، على أن يسبقه مواجهة النصر والعروبة على ملعب الأول بارك، ومباراة التعاون والفتح على ملعب نادي التعاون.
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