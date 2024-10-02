قمة القارة سعودية

(MENAFN
- Al Watan)
اختتمت الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة ((منطقة الغرب))، التي شهدت تألقا لافتًا لأندية السعودية، مكنها من السيطرة على المراكز الأولى في ترتيب
البداية كانت من الأهلي الذي سجل انتصارًا مهمًا على مضيفه الوصل الإماراتي 2/ صفر بدبي، وهو الانتصار الثاني له في المسابقة بعد تخطيه في الجولة الأولى بيرسبوليس الإيراني 1 /صفر، في جدة، ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الثاني خلف الهلال ((المتصدر)) الذي حقق بدوره الانتصار في ختام الجولة على الشرطة العراقي 5 / صفر في الرياض، وهو الثاني له بعد تغلبه في الجولة الأولى 3 / 1، على مضيفه الريان القطري الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي وهذه المرة 1 /2، أمام النصر الذي وصل إلى النقطة الرابعة، في المركز الرابع بعد تعادله في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1 / 1 في بغداد.
فارق الأهداف
حلّ السد القطري ثالثًا بفارق الأهداف عن النصر بعد فوزه على 2/ صفر على الاستقلال الإيراني ((الخامس)) بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الغرافة القطري ((السادس)) الذي كسب حامل اللقب العين الإماراتي 4 / 2، والذي جاء عاشرا بنقطة واحدة، وحل سابعا الوصل الإماراتي بـ 3 نقاط، وثامنًا بيرسبوليس الإيراني بنقطة واحدة، بتعادله 1 / 1 مع باختاكور الأوزبكي الذي يملك نفس الرصيد وحل تاسعًا، يليهما وبفارق الأهداف الشرطة العراقي بالمركز الـ11، وأخيرًا الريان القطري في المركز الـ12 بدون نقاط.
تفوق سعودي
شهدت الجولة الثانية لمجموعة غرب القارة تحقيق الانتصار في 5 مواجهات من أصل 6 مباريات، 3 منها سجلتها الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والنصر، وجاءت أندية قطر ثانيا بانتصارين، فيما خسرت أندية الإمارات، وخرجت أندية إيران بتعادل واحد، ومثله للأندية الأوزبكية، وسجل خلال الجولة 20 هدفًا، كان نصيب الأسد منها للأندية السعودية الثلاثة التي سجلت 9 أهداف، وجاءت أندية قطر ثانيًا بتسجيلها 7 أهداف، وسجلت أندية الإمارات هدفان فقط، أما أندية إيران فلم تزر الشباك سوى مرة واحدة، ومثلها لأندية أوزبكستان. 3 انتصارات سعودية في ثاني جولات النخبة.
- 9 أهداف للأندية السعودية خلال 3 مباريات
-5 أهداف سجلها الهلال وحده في الجولة
-العلامة الكاملة منحت الهلال والأهلي القمة
-النصر تقدم رابعًا خلف السد بفارق الأهداف
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