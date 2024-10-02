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قمة القارة سعودية

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت الجولة الثانية لدوري أبطال آسيا للنخبة ((منطقة الغرب))، التي شهدت تألقا لافتًا لأندية السعودية، مكنها من السيطرة على المراكز الأولى في ترتيب

البداية كانت من الأهلي الذي سجل انتصارًا مهمًا على مضيفه الوصل الإماراتي 2/ صفر بدبي، وهو الانتصار الثاني له في المسابقة بعد تخطيه في الجولة الأولى بيرسبوليس الإيراني 1 /صفر، في جدة، ليصل إلى النقطة السادسة في المركز الثاني خلف الهلال ((المتصدر)) الذي حقق بدوره الانتصار في ختام الجولة على الشرطة العراقي 5 / صفر في الرياض، وهو الثاني له بعد تغلبه في الجولة الأولى 3 / 1، على مضيفه الريان القطري الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي وهذه المرة 1 /2، أمام النصر الذي وصل إلى النقطة الرابعة، في المركز الرابع بعد تعادله في الجولة الأولى مع الشرطة العراقي 1 / 1 في بغداد.
فارق الأهداف

حلّ السد القطري ثالثًا بفارق الأهداف عن النصر بعد فوزه على 2/ صفر على الاستقلال الإيراني ((الخامس)) بـ 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الغرافة القطري ((السادس)) الذي كسب حامل اللقب العين الإماراتي 4 / 2، والذي جاء عاشرا بنقطة واحدة، وحل سابعا الوصل الإماراتي بـ 3 نقاط، وثامنًا بيرسبوليس الإيراني بنقطة واحدة، بتعادله 1 / 1 مع باختاكور الأوزبكي الذي يملك نفس الرصيد وحل تاسعًا، يليهما وبفارق الأهداف الشرطة العراقي بالمركز الـ11، وأخيرًا الريان القطري في المركز الـ12 بدون نقاط.
تفوق سعودي

شهدت الجولة الثانية لمجموعة غرب القارة تحقيق الانتصار في 5 مواجهات من أصل 6 مباريات، 3 منها سجلتها الأندية السعودية الثلاثة، الهلال والأهلي والنصر، وجاءت أندية قطر ثانيا بانتصارين، فيما خسرت أندية الإمارات، وخرجت أندية إيران بتعادل واحد، ومثله للأندية الأوزبكية، وسجل خلال الجولة 20 هدفًا، كان نصيب الأسد منها للأندية السعودية الثلاثة التي سجلت 9 أهداف، وجاءت أندية قطر ثانيًا بتسجيلها 7 أهداف، وسجلت أندية الإمارات هدفان فقط، أما أندية إيران فلم تزر الشباك سوى مرة واحدة، ومثلها لأندية أوزبكستان. 3 انتصارات سعودية في ثاني جولات النخبة.
- 9 أهداف للأندية السعودية خلال 3 مباريات
-5 أهداف سجلها الهلال وحده في الجولة
-العلامة الكاملة منحت الهلال والأهلي القمة
-النصر تقدم رابعًا خلف السد بفارق الأهداف

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