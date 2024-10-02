Thursday, 03 October 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهلال يتلذذ بتمزيق شباك المنافسين

10/2/2024 11:29:48 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الهلال تقديم العروض المثيرة، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، بعدما حقق انتصارا كاسحا على الشرطة العراقي، أول من أمس بنتيجة 5/ صفر، خلال المباراة التي جمعتهما لحسابة الجولة الثانية للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وتصدر الزعيم ترتيب مجموعته في دوري النخبة بتحقيق 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، وذلك عقب فوزه على الريان القطري بالجولة الأولى 3/ 1 ثم الشرطة بخماسية.
وخرج الأزرق بأرقام جديدة من انتصاره الكبير، تؤكد تفوقه على الجميع سواء محليا أو قاريا.
68 مباراة
تعد مواجهة الشرطة العراقي المباراة الـ68 على التوالي التي تشهد نجاح الهلال في التسجيل، إذ أحرز 188 هدفا على مستوى جميع البطولات المحلية والقارية وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إذ تعود آخر مرة يفشل فيها الزعيم في التسجيل إلى الـ27 من يوليو 2023، عندما تعادل مع أهلي طرابلس سلبيا في افتتاح دور المجموعات للبطولة العربية التي حل خلالها وصيفا للنصر بنهاية المطاف، ومن يومها لم تغب أهداف الزعيم عن شباك منافسيه، حتى في المباريات التي خسرها الزعيم أمام السد القطري 2 /3، في ذات البطولة وتحديدا في الـ30 من يوليو 2023، والمواجهة النهائية للبطولة أمام النصر في الـ12 من أغسطس 2023، بنتيجة 1 /2، وكذلك أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الـ17 من أبريل الماضي بنتيجة 2 /4.
432 يوما
بعد خماسية الشرطة، أكمل الهلال 432 يوما من تمزيق شباك خصومه خلال 68 مباراة على التوالي، وسجل خلال تلك المواجهات 188 هدفا، مما يدل على أن الزعيم يملك ترسانة هجومية قوية، وأنه قادر على تحطيم جميع المتاريس الدفاعية التي تقف أمامه، وأن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس قادر على قراءة المنافسين، وتنويع مصادر الخطر في فريقه.
- 68 مباراة لا يغيب خلالها الهلال عن التسجيل
- 432 يوما والزعيم يمزق شباك منافسيه
- 27 يوليو 2023 آخر غياب هلالي عن زيارة الشباك
- 188 هدفا سجلها الأزرق خلال المواجهات الـ68
- تنويع اللعب وقوته من الأسلحة التي منحت الزعيم التفوق الدائم

MENAFN02102024000089011017ID1108741642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث