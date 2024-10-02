الهلال يتلذذ بتمزيق شباك المنافسين

(MENAFN
- Al Watan)
واصل الهلال تقديم العروض المثيرة، تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، بعدما حقق انتصارا كاسحا على الشرطة العراقي، أول من أمس بنتيجة 5/ صفر، خلال المباراة التي جمعتهما لحسابة الجولة الثانية للمجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة.
وتصدر الزعيم ترتيب مجموعته في دوري النخبة بتحقيق 6 نقاط بالتساوي مع الأهلي، ولكنه يتفوق بفارق الأهداف، وذلك عقب فوزه على الريان القطري بالجولة الأولى 3/ 1 ثم الشرطة بخماسية.
وخرج الأزرق بأرقام جديدة من انتصاره الكبير، تؤكد تفوقه على الجميع سواء محليا أو قاريا.
68 مباراة
تعد مواجهة الشرطة العراقي المباراة الـ68 على التوالي التي تشهد نجاح الهلال في التسجيل، إذ أحرز 188 هدفا على مستوى جميع البطولات المحلية والقارية وكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، إذ تعود آخر مرة يفشل فيها الزعيم في التسجيل إلى الـ27 من يوليو 2023، عندما تعادل مع أهلي طرابلس سلبيا في افتتاح دور المجموعات للبطولة العربية التي حل خلالها وصيفا للنصر بنهاية المطاف، ومن يومها لم تغب أهداف الزعيم عن شباك منافسيه، حتى في المباريات التي خسرها الزعيم أمام السد القطري 2 /3، في ذات البطولة وتحديدا في الـ30 من يوليو 2023، والمواجهة النهائية للبطولة أمام النصر في الـ12 من أغسطس 2023، بنتيجة 1 /2، وكذلك أمام العين الإماراتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا في الـ17 من أبريل الماضي بنتيجة 2 /4.
432 يوما
بعد خماسية الشرطة، أكمل الهلال 432 يوما من تمزيق شباك خصومه خلال 68 مباراة على التوالي، وسجل خلال تلك المواجهات 188 هدفا، مما يدل على أن الزعيم يملك ترسانة هجومية قوية، وأنه قادر على تحطيم جميع المتاريس الدفاعية التي تقف أمامه، وأن مدربه البرتغالي جورجي جيسوس قادر على قراءة المنافسين، وتنويع مصادر الخطر في فريقه.
- 68 مباراة لا يغيب خلالها الهلال عن التسجيل
- 432 يوما والزعيم يمزق شباك منافسيه
- 27 يوليو 2023 آخر غياب هلالي عن زيارة الشباك
- 188 هدفا سجلها الأزرق خلال المواجهات الـ68
- تنويع اللعب وقوته من الأسلحة التي منحت الزعيم التفوق الدائم
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