عضو بالفيدرالي: إضراب الموانئ والمطالبة برفع الأجور لا يشيران إلى تراجع التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن إضراب عمال الموانئ الذي بدأ على سواحل الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 50% أو أكثر، لا تبدو دليلًا على تراجع التضخم أو ضعف الاقتصاد.
أعرب“توماس باركين” خلال مقابلة مع“رويترز” الأربعاء، عن قلقه من استقرار التضخم خلال العام المقبل، مما قد يعيق خطة التيسير النقدي التي وضعها الفيدرالي، منوهًا أن القدرة على الوصول إلى سعر فائدة محايد تعتمد على سلوك الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2025.
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وأضاف:” أشعر بقلق أكبر بشأن التضخم مقارنة بسوق العمل، مع مزيج من الطلب القوي المستمر والضغوط المتجددة في سوق العمل مما يزيد من التحديات أمام الفيدرالي لينهي آخر جولة له في معركة خفض التضخم”.
وأوضح عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته جامعة“نورث كارولينا ويلمنجتون”:“أعتقد أن التعثر يشكل خطرًا حقيقيًا للغاية، هناك ضغوط تعمل ضدنا في قطع الشوط الأخير من الرحلة”.
واختتم“باركين” بأنه دعم قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وقال إن تكاليف الاقتراض في أمريكا قد تنخفض بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام.
المصدر:
MENAFN02102024000202011048ID1108741640
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