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عضو بالفيدرالي: إضراب الموانئ والمطالبة برفع الأجور لا يشيران إلى تراجع التضخم

10/2/2024 11:29:38 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن إضراب عمال الموانئ الذي بدأ على سواحل الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 50% أو أكثر، لا تبدو دليلًا على تراجع التضخم أو ضعف الاقتصاد.

أعرب“توماس باركين” خلال مقابلة مع“رويترز” الأربعاء، عن قلقه من استقرار التضخم خلال العام المقبل، مما قد يعيق خطة التيسير النقدي التي وضعها الفيدرالي، منوهًا أن القدرة على الوصول إلى سعر فائدة محايد تعتمد على سلوك الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2025.

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وأضاف:” أشعر بقلق أكبر بشأن التضخم مقارنة بسوق العمل، مع مزيج من الطلب القوي المستمر والضغوط المتجددة في سوق العمل مما يزيد من التحديات أمام الفيدرالي لينهي آخر جولة له في معركة خفض التضخم”.

وأوضح عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على هامش مؤتمر اقتصادي نظمته جامعة“نورث كارولينا ويلمنجتون”:“أعتقد أن التعثر يشكل خطرًا حقيقيًا للغاية، هناك ضغوط تعمل ضدنا في قطع الشوط الأخير من الرحلة”.

واختتم“باركين” بأنه دعم قرار خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وقال إن تكاليف الاقتراض في أمريكا قد تنخفض ​​ بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام.

المصدر:

MENAFN02102024000202011048ID1108741640

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