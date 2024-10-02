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بزيادة سنوية قدرها 7.9% : 1.3 مليار دولار حجم التجارة بين البحرين والصين خلال النصف الأول

10/2/2024 8:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البحرين تشارك في إعداد مركبة الفضاء التي ستطلقها الصين في 2026



كشف‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬بلغت‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بزيادة‭ ‬سنوية‭ ‬قدرها‭ ‬7‭.‬9‭%‬،‭ ‬كما‭ ‬تحتفظ‭ ‬الصين‭ ‬بمركزها‭ ‬كثالث‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬تجاري‭ ‬للبحرين‭ ‬والأول‭ ‬في‭ ‬الواردات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تصريحه‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬حفل‭ ‬استقبال‭ ‬السفارة‭ ‬الصينية‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الـ75‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭. ‬وأضاف‭ ‬روتشي‭: ‬‮«‬يصادف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬والسبعين‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لإقامة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬السفير‭ ‬الصيني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يعتبر‭ ‬تاريخيًا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الصينية‭ ‬البحرينية،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بزيارة‭ ‬دولة‭ ‬تاريخية‭ ‬ومثمرة‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مايو،‭ ‬أعلن‭ ‬خلالها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬والرئيس‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينغ‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬إنشاء‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الشاملة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين،‭ ‬وشهدا‭ ‬معا‭ ‬توقيع‭ ‬10‭ ‬وثائق‭ ‬تعاون‭.‬

ولفت‭ ‬روتشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين‭ ‬متعمقة‭ ‬ومتطورة‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات؛‭ ‬ففي‭ ‬الجانب‭ ‬السياسي‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬وتكثيفها،‭ ‬وترسيخ‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بالتفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬والدعم‭ ‬بشأن‭ ‬قضايا‭ ‬المصالح‭ ‬الأساسية‭ ‬والشواغل‭ ‬الرئيسية‭ ‬لكل‭ ‬منهم‭.‬

وأشار‭ ‬روتشي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فقد‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬للجنة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬فيزدهر‭ ‬التعاون‭ ‬العلمي‭ ‬والبحثي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطاقة‭ ‬الجديدة‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الفائقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬مركبة‭ ‬الفضاء‭ ‬الصينية Chang'e -7‭ ‬،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إحدى‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأدوات‭ ‬العلمية‭ ‬للمركبة‭.‬

وتهدف‭ ‬مهمة‭ ‬‮«‬تشانغ‭ ‬آه‭-‬7‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مسح‭ ‬بيئة‭ ‬سطح‭ ‬القمر‭ ‬والمياه‭ ‬والجليد‭ ‬والعناصر‭ ‬المتطايرة‭ ‬للتربة‭ ‬القمرية‭ ‬في‭ ‬القطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬للقمر‭. ‬وستجري‭ ‬المهمة‭ ‬أيضاً‭ ‬أبحاثاً‭ ‬حول‭ ‬تضاريس‭ ‬القمر‭ ‬وتكوينه‭ ‬وبنيته‭.‬

وأوضح‭ ‬السفير‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬بكين‭ ‬وجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تعززان‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعليم‭ ‬وأبحاث‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬البرامج‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬بذور‭ ‬المستقبل‮»‬‭ ‬من‭ ‬هواوي‭ ‬بتدريب‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والمهارات‭ ‬الرقمية‭.‬

وحول‭ ‬اصدار‭ ‬تأشيرات‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬الصين،‭ ‬قال‭ ‬السفير‭: ‬أصدرت‭ ‬السفارة‭ ‬تأشيرات‭ ‬أكثر‭ ‬بـ1‭.‬2‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بنفس‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬افتتحت‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬والبحرين‭.‬

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