بزيادة سنوية قدرها 7.9% : 1.3 مليار دولار حجم التجارة بين البحرين والصين خلال النصف الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) البحرين تشارك في إعداد مركبة الفضاء التي ستطلقها الصين في 2026
كشف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين ني روتشي أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 7.9%، كما تحتفظ الصين بمركزها كثالث أكبر شريك تجاري للبحرين والأول في الواردات.
جاء ذلك خلال تصريحه لـ«أخبار الخليج» على هامش حفل استقبال السفارة الصينية لدى المملكة بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأضاف روتشي: «يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وكذلك الذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والبحرين».
واعتبر السفير الصيني أن هذا العام يعتبر تاريخيًا في تاريخ العلاقات الصينية البحرينية، حيث قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم بزيارة دولة تاريخية ومثمرة للصين في شهر مايو، أعلن خلالها جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ بشكل مشترك إنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والبحرين، وشهدا معا توقيع 10 وثائق تعاون.
ولفت روتشي إلى أن العلاقات بين الصين والبحرين متعمقة ومتطورة باستمرار في كافة المجالات؛ ففي الجانب السياسي تم تعزيز الثقة المتبادلة وتكثيفها، وترسيخ العلاقات الثنائية بالتفاهم المتبادل والدعم بشأن قضايا المصالح الأساسية والشواغل الرئيسية لكل منهم.
وأشار روتشي إلى أن في الجانب الاقتصادي فقد عقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين والبحرين، أما في مجال العلوم والتكنولوجيا فيزدهر التعاون العلمي والبحثي في مجالات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وغيرها من التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة، مؤكدًا أن مركبة الفضاء الصينية Chang'e -7 ، التي سيتم إطلاقها في عام 2026، سوف تكون مملكة البحرين إحدى الدول المشاركة في تطوير الأدوات العلمية للمركبة.
وتهدف مهمة «تشانغ آه-7» إلى مسح بيئة سطح القمر والمياه والجليد والعناصر المتطايرة للتربة القمرية في القطب الجنوبي للقمر. وستجري المهمة أيضاً أبحاثاً حول تضاريس القمر وتكوينه وبنيته.
وأوضح السفير أن جامعة بكين وجامعة البحرين للعلوم التطبيقية تعززان التعاون في مجال تعليم وأبحاث الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم البرامج بما في ذلك «بذور المستقبل» من هواوي بتدريب المواهب البحرينية الشابة في التكنولوجيا والمهارات الرقمية.
وحول اصدار تأشيرات السفر الى الصين، قال السفير: أصدرت السفارة تأشيرات أكثر بـ1.2 مرة في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وإضافة إلى ذلك افتتحت طيران الخليج رحلات مباشرة بين الصين والبحرين.
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