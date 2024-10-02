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((التسهيلات)) تطلق خدمات تأمينية

10/2/2024 8:11:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬إطلاق‭ ‬خدماتها‭ ‬التأمينية‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬منتدى‭ ‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‭ ‬المقام‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬الصخير‭.‬

وأشار‭ ‬محمد‭ ‬الشهابي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬للتأمين‭ ‬‮«‬كمرحلة‭ ‬أولى،‭ ‬أطلقنا‭ ‬خدمات‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬سهل‭ ‬التابع‭ ‬للشركة،‭ ‬والذي‭ ‬يوفر‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تشمل‭ ‬إصدار‭ ‬بوليصة‭ ‬التأمين‭ ‬وتجديدها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬المراحل‭ ‬المقبلة،‭ ‬سنطلق‭ ‬خدمات‭ ‬تأمين‭ ‬السفر‭ ‬والمنازل‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

بدورها،‭ ‬أكدت‭ ‬مدير‭ ‬الفرع‭ ‬الرقمي‭ (‬تطبيق‭ ‬سهل‭)‬،‭ ‬دلال‭ ‬الحمد‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬تأتي‭ ‬للتعريف‭ ‬بتطبيق‭ ‬سهل‭ ‬الالكتروني‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬منصة‭ ‬تقدم‭ ‬خدمات‭ ‬تمويلية‭ ‬متكاملة‭ ‬سواء‭ ‬التمويل‭ ‬الشخصي‭ ‬أو‭ ‬تمويل‭ ‬السيارات‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬امتياز‭ ‬الائتمانية‭ ‬والبطاقات‭ ‬المسبقة‭ ‬الدفع‭.‬

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