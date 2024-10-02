((التسهيلات)) تطلق خدمات تأمينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة التسهيلات التجارية إطلاق خدماتها التأمينية بدءا من تأمين السيارات وذلك ضمن منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2024 المقام حاليا على أرض المعارض في الصخير.
وأشار محمد الشهابي، مدير عام شركة التسهيلات للتأمين «كمرحلة أولى، أطلقنا خدمات تأمين السيارات عبر تطبيق سهل التابع للشركة، والذي يوفر خدمات إلكترونية تشمل إصدار بوليصة التأمين وتجديدها».
وأضاف «خلال المراحل المقبلة، سنطلق خدمات تأمين السفر والمنازل والتأمين على الحياة».
بدورها، أكدت مدير الفرع الرقمي (تطبيق سهل)، دلال الحمد من شركة التسهيلات التجارية أن مشاركة التسهيلات التجارية تأتي للتعريف بتطبيق سهل الالكتروني الذي أطلقته الشركة في ديسمبر الماضي، وهو منصة تقدم خدمات تمويلية متكاملة سواء التمويل الشخصي أو تمويل السيارات أو بطاقات امتياز الائتمانية والبطاقات المسبقة الدفع.
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