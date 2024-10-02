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بنية رقميّة مطورة معززة للتكنولوجيا المالية

10/2/2024 8:11:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تدشين منصة لتداول الأصول الرقمية

شهد‭ ‬منتدى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬عُقِدَ‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬تدشين‭ ‬شركة ATME ،‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬للأصول‭ ‬الرقمية‭. ‬وتهدف‭ ‬الشركة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬الأقل‭ ‬سيولة،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الملكية‭ ‬الجزئية،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬قنوات‭ ‬تمويلية‭ ‬جديدة‭ ‬للشركات‭ ‬لتُمكنها‭ ‬من‭ ‬استهداف‭ ‬أسواق‭ ‬متنوعة‭ ‬وجمع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬وأبسط‭.‬

كونها‭ ‬تستند‭ ‬على‭ ‬تقنية‭ ‬ Blockchain ‭ ‬،‭ ‬تعمل‭ ‬ ATME ‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬الأصول‭ ‬الفعلية‭ ‬التقليدية‭ ‬الأقل‭ ‬سيولة‭ ‬إلى‭ ‬رموز‭ ‬قابلة‭ ‬للتداول‭ ‬رقميًا‭ ‬ذات‭ ‬سيولة‭ ‬أكبر،‭ ‬حيث‭ ‬تُمثل‭ ‬هذه‭ ‬الرموز‭ ‬المدعومة‭ ‬بأصول‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭ ‬شكلًا‭ ‬جديدًا‭ ‬وأكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬من‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية‭ ‬مثل‭: ‬الديون‭ ‬والأسهم‭ ‬وغيرها‭. ‬يتم‭ ‬حفظ‭ ‬هذه‭ ‬السجلات‭ ‬بطرق‭ ‬آمنة‭ ‬ومرخصة‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬تقنية‭ ‬ Blockchain ،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬الترميز‭ ‬في‭ ‬الأدوات‭ ‬المالية‭ ‬التقليدية،‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬ ATME ‭ ‬للشركات‭ ‬طرقًا‭ ‬جديدة‭ ‬وأكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬لجمع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التكلفة،‭ ‬الكفاءة‭ ‬والوقت،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬أمام‭ ‬المستثمرين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭ ‬وتنويع‭ ‬المحافظ‭ ‬المالية‭.‬

وصرحت‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬قائلة‭: ‬يعكس‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬ ATME ‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬جذبا‭ ‬للشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تستثمر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬والأصول‭ ‬المشفرة‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الثقة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬المستثمرون‭ ‬المحليون‭ ‬والدوليون‭ ‬في‭ ‬بيئتنا‭ ‬الداعمة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬حيث‭ ‬ستشكل‭ ‬هذه‭ ‬المنصة‭ ‬إضافة‭ ‬مرحب‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وستسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬مزدهرة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬أليكس‭ ‬لولا‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ ATME ‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الداعمة‭ ‬لتقنية‭ ‬ Blockchain ‭ ‬والترميز‭ ‬موجودة‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬عديدة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الرقابة‭ ‬التنظيمية‭ ‬شكلت‭ ‬عائقًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬أمام‭ ‬انتشارها‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وبفضل‭ ‬أُطر‭ ‬العمل‭ ‬التقدمية‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ودعم‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬تمكنا‭ ‬من‭ ‬تدشين‭ ‬ ATME ‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬النظم‭ ‬القانونية‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بترميز‭ ‬أصول‭ ‬العالم‭ ‬الحقيقي‭. ‬كما‭ ‬كان‭ ‬لالتزام‭ ‬المجلس‭ ‬بتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬عظيم‭ ‬الأثر‭ ‬بتمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬منصتنا‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تحويلية‭ ‬ضمن‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‮»‬‭.‬

وبصفتها‭ ‬كيان‭ ‬منظم‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬بروتوكول‭ ‬ Hyperledger Fabric ‭ ‬،‭ ‬توفر‭ ‬ ATME ‭ ‬بيئة‭ ‬تداول‭ ‬موثوقة‭ ‬للأصول‭ ‬الرقمية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تقنية‭ ‬ Private ‭ ‬ Blockchain ،‭ ‬توفر‭ ‬المنصة‭ ‬أيضًا‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬لمستخدمين‭ ‬معتمدين‭ ‬والذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬سلسلة‭ ‬فحوصات‭ ‬دقيقة‭ ‬وصارمة‭ ‬حول‭ ‬مكافحة‭ ‬غسيل‭ ‬الأموال‭ ‬وخاصية‭ ‬معرفة‭ ‬هوية‭ ‬العميل‭ ‬‮«‬ KYC ‮»‬،‭ ‬بهدف‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬الاحتيال‭ ‬ومنع‭ ‬إخفاء‭ ‬الهوية،‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬تداول‭ ‬آمنة‭ ‬وشفافة،‭ ‬تُمكن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المصدرين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬إجراء‭ ‬المعاملات‭ ‬بسلاسة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬واستثماراتهم‭.‬

وأضاف‭ ‬لولا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬تبني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتقنية‭ ‬ Blockchain ‭ ‬والعملات‭ ‬المشفرة‭ ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتوفير‭ ‬منصة‭ ‬مستقبلية‭ ‬موثوقة‭ ‬وآمنة‭ ‬وقابلة‭ ‬للتوسع،‭ ‬حيث‭ ‬يتمحور‭ ‬هدفنا‭ ‬حول‭ ‬تحويل‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬نمو‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬

تقدم‭ ‬ ATME ‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصممة‭ ‬لتحسين‭ ‬عملية‭ ‬جمع‭ ‬رأس‭ ‬المال،‭ ‬وتنمية‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬تكوين‭ ‬الرمز‭ ‬الأولي‭ ‬وتطوير‭ ‬عقود‭ ‬ذكية‭ ‬وسك‭ ‬وتوزيع‭ ‬الرمز‭ ‬والتداول‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الثانوية‭. ‬كما‭ ‬يقدم‭ ‬فريق‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬ ATME ‭ ‬استشارات‭ ‬شاملة،‭ ‬تتضمن‭ ‬الهيكلة‭ ‬القانونية،‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬معيار‭ ‬الرمز‭ ‬الأكثر‭ ‬ملاءمة‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬وإدراجهم‭. ‬ويتيح‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬الشامل‭ ‬للشركات‭ ‬أن‭ ‬توجه‭ ‬تركيزها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو،‭ ‬وللمستثمرين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الجديدة‭.‬


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