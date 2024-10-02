وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين وقطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، صباح أمس السفير سلطان بن علي الخاطر سفير دولة قطر الشقيقة لدى مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه، وذلك بحضور اللواء محمد بن دينة مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية.
وقد رحب الوزير بالسفير مشيداً بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، ومنوهاً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق، متمنياً للسفير، التوفيق والنجاح في مهام عمله.
وتم خلال اللقاء، بحث مجالات التعاون وعدد من الموضوعات التي تسهم في تطوير العمل المشترك بين البلدين.
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