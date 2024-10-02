وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين وقطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير،‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

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