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وزير الداخلية ينوه إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البحرين وقطر

10/2/2024 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬السفير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬الخاطر‭ ‬سفير‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينه،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للإعلام‭ ‬والثقافة‭ ‬الأمنية‭.‬

وقد‭ ‬رحب‭ ‬الوزير‭ ‬بالسفير‭ ‬مشيداً‭ ‬بالعلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ومنوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق،‭ ‬متمنياً‭ ‬للسفير،‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬

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