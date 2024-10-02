وزير المالية: مملكة البحرين حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية في المجالات المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني حرص مملكة البحرين على تطوير البنية التحتية الرقمية في المجالات المالية وتعزيز مواءمتها مع مختلف التطورات والخدمات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في الدفع بمسارات التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إيماناً بدوره كمحرك رئيس وشريك فاعل في رفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين.
جاء ذلك لدى لقائه بحضور نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أمس شامينا سينغ رئيس مركز ماستر كارد للنمو الشامل، نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة بشركة ماستر كارد، حيث أشار إلى ما توفره مملكة البحرين من مقوماتٍ داعمة ومحفزة تسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، لافتاً إلى أهمية استمرار طرح البرامج والخطط وتبني المبادرات النوعية في مجال التكنولوجيا المالية بما يسهم في الدفع بمستويات المعاملات المالية وجعلها أكثر سرعة وسهولة وأمناً.
كما جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالين المالي والاقتصادي، واستعراض آخر التطورات والمستجدات على صعيد التكنولوجيا المالية.
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