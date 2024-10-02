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وزير المالية: مملكة البحرين حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية في المجالات المالية

10/2/2024 7:15:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مواءمتها‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التطورات‭ ‬والخدمات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمسارات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬إيماناً‭ ‬بدوره‭ ‬كمحرك‭ ‬رئيس‭ ‬وشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬أهداف‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أمس‭ ‬شامينا‭ ‬سينغ‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ماستر‭ ‬كارد‭ ‬للنمو‭ ‬الشامل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬بشركة‭ ‬ماستر‭ ‬كارد،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقوماتٍ‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬وجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬وأمناً‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

كلمات دالة

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