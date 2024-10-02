وزير المالية: مملكة البحرين حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية في المجالات المالية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقائه‭ ‬بحضور‭ ‬نور‭ ‬بنت‭ ‬علي‭ ‬الخليف‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أمس‭ ‬شامينا‭ ‬سينغ‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ماستر‭ ‬كارد‭ ‬للنمو‭ ‬الشامل،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬بشركة‭ ‬ماستر‭ ‬كارد،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مقوماتٍ‭ ‬داعمة‭ ‬ومحفزة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬طرح‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬وجعلها‭ ‬أكثر‭ ‬سرعة‭ ‬وسهولة‭ ‬وأمناً‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬المجالين‭ ‬المالي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬واستعراض‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

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