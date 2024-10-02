الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: شراكات وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سمو المقدم الركن بحري الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة عمق العلاقات التاريخية والشراكات الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، وما وصلت إليه مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين من مستويات متقدمة في مختلف المجالات وخاصة العسكرية والدفاعية منها، بفضل ما تحظى به العلاقات البحرينية البريطانية من اهتمام متواصل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس اللواء زاك ستينينج قائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، حيث رحب سموه بقائد الأكاديمية والوفد المرافق، مشيرًا سموه إلى الدور الذي تضطلع به أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في إعداد وتأهيل الضباط والنهج الذي تنتهجه الأكاديمية بما يسهم في تعزيز مخرجاتها ومواكبة آخر التطورات والمستجدات في المجال العسكري والدفاعي.
كما تم خلال اللقاء، استعراض مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في المجال العسكري وسبل تعزيزها بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.
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