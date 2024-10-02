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الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: شراكات وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة

10/2/2024 7:15:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬سمو‭ ‬المقدم‭ ‬الركن‭ ‬بحري‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬والشراكات‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬العسكرية‭ ‬والدفاعية‭ ‬منها،‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬البريطانية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬اللواء‭ ‬زاك‭ ‬ستينينج‭ ‬قائد‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بقائد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الضباط‭ ‬والنهج‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخرجاتها‭ ‬ومواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والدفاعي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

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