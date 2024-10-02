الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد: شراكات وثيقة بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬بقصر‭ ‬الرفاع‭ ‬أمس‭ ‬اللواء‭ ‬زاك‭ ‬ستينينج‭ ‬قائد‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬حيث‭ ‬رحب‭ ‬سموه‭ ‬بقائد‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬مشيرًا‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬الضباط‭ ‬والنهج‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخرجاتها‭ ‬ومواكبة‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬والدفاعي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعراض‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

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