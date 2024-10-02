وزير الديوان الملكي: حرص مستمر على تطوير العلاقات البحرينية القبرصية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي أمس، الدكتور أندرياس إيلياديس سفير جمهورية قبرص الصديقة لدى المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الديوان الملكي بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين والحرص المستمر على تطويرها والارتقاء بها في جوانبها المختلفة بما يخدم المصالح المتبادلة.
متمنيًا للسفير دوام التوفيق في أداء مهامه الدبلوماسية لدعم وتوثيق العلاقات البحرينية القبرصية وتعزيز التعاون المشترك على جميع المستويات.
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