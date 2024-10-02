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وزير الديوان الملكي: حرص مستمر على تطوير العلاقات البحرينية القبرصية

10/2/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي،‭ ‬بمكتبه‭ ‬بالديوان‭ ‬الملكي‭ ‬أمس،‭ ‬الدكتور‭ ‬أندرياس‭ ‬إيلياديس‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬قبرص‭ ‬الصديقة‭ ‬لدى‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الصديقين‭ ‬والحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطويرها‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬جوانبها‭ ‬المختلفة‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة‭.‬

متمنيًا‭ ‬للسفير‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهامه‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدعم‭ ‬وتوثيق‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬القبرصية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭. ‬

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