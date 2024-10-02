Thursday, 03 October 2024 05:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم نيابي لإجراءات الحكومة في برامج ((خطوة)) لحماية حقوق المتقاعدين

10/2/2024 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية واحد من أهم أسس المشروع الإصلاحي

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬وحماية‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومستفيض‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مشيدا‭ ‬بوعنق‭ ‬بحرص‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وتوضيح‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬بوعنق‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬العلميات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتزوير‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بدراسة‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬قانونياً؛‭ ‬والتي‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬ممارسة‭ ‬133‭ ‬حالة‭ ‬لنشاط‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬خلال‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬ضمّها‭ ‬و1280‭ ‬حالة‭ ‬خالفت‭ ‬شروط‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وان‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬أمانة‭ ‬لا‭ ‬تهاون‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬بمبادرة‭ ‬الحكومة‭ ‬باطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومستفيض‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬وعادلة‭ ‬بحق‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬تجاوزات‭ ‬أو‭ ‬التفاف‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬لمستحقيها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬ومازال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬بشفافية‭ ‬وانصاف‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬باقي‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الصندوق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬مشكورة‭ ‬وبشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومنفرد،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬133‭ ‬أسرة‭ ‬بالشروط‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1400‭ ‬حالة‭ ‬تقريبًا‭ ‬تم‭ ‬دراستها‭.‬

وأشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسس‭ ‬وقواعد‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وأن‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والمستجدات‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬للمجتمع‭.‬

واشاد‭ ‬النائب‭ ‬وليد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬بالحرص‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مؤكدا‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وبيان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬دعم‭ ‬برلماني‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك،‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة‭. ‬

مشيرا‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وتكريس‭ ‬القانون‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.

مؤكدا‭ ‬العوضي‭ ‬ان‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وبيان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬وتأييد‭.‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬ان‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك،‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬تهاون‭ ‬فيه،‭ ‬وان‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للتزوير‭ ‬وتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬سليمة‭ ‬سيواجه‭ ‬بالقانون،‭ ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬وطني‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬وان‭ ‬محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬العسبول‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لآخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬ودراسة‭ ‬الحالات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬و‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬توصل‭ ‬رؤية‭ ‬توافقية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬استنادا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬العسبول‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ (‬خطوة‭) ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الجارية،‭ ‬ملفتاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الى‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬المنتجة‭.‬

وأكد‭ ‬العسبول‭ ‬استمرار‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬برؤى‭ ‬وطنية‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬المستفيدين‭ ‬لبرنامج‭ (‬خطوة‭) ‬تحت‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭.‬

كلمات دالة

MENAFN02102024000055011008ID1108741403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث