دعم نيابي لإجراءات الحكومة في برامج ((خطوة)) لحماية حقوق المتقاعدين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بجهود‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬خطوة‮»‬‭ ‬وحماية‭ ‬للمال‭ ‬العام‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومستفيض‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد،‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مشيدا‭ ‬بوعنق‭ ‬بحرص‭ ‬الفريق‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وتوضيح‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك‭.‬

وأضاف‭ ‬بوعنق‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجميع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬واستدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬عبر‭ ‬العلميات‭ ‬المشبوهة‭ ‬والتزوير‭.‬

كما‭ ‬ثمن‭ ‬ما‭ ‬كشفته‭ ‬جهود‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭ ‬بدراسة‭ ‬جميع‭ ‬الحالات‭ ‬قانونياً؛‭ ‬والتي‭ ‬ثبت‭ ‬لديها‭ ‬ممارسة‭ ‬133‭ ‬حالة‭ ‬لنشاط‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ ‬خلال‭ ‬مدد‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬تمّ‭ ‬ضمّها‭ ‬و1280‭ ‬حالة‭ ‬خالفت‭ ‬شروط‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬ان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭ ‬وان‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬الجميع‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬أمانة‭ ‬لا‭ ‬تهاون‭ ‬فيها‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬بمبادرة‭ ‬الحكومة‭ ‬باطلاع‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬ونتائج‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومستفيض‭ ‬وعلى‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬لضمان‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬منصفة‭ ‬وعادلة‭ ‬بحق‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬وبما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭.‬

وأكد‭ ‬المعرفي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬تجاوزات‭ ‬أو‭ ‬التفاف‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬لمستحقيها،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬حرج‭ ‬ومازال‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي،‭ ‬وعليه‭ ‬فإن‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬بشفافية‭ ‬وانصاف‭ ‬يضمن‭ ‬حقوق‭ ‬باقي‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الصندوق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬الحكومية‭ ‬مشكورة‭ ‬وبشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومنفرد،‭ ‬حيث‭ ‬أكدت‭ ‬التزام‭ ‬133‭ ‬أسرة‭ ‬بالشروط‭ ‬القانونية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1400‭ ‬حالة‭ ‬تقريبًا‭ ‬تم‭ ‬دراستها‭.‬

وأشار‭ ‬المعرفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬يعد‭ ‬واحدًا‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسس‭ ‬وقواعد‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك،‭ ‬وأن‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والمستجدات‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النفع‭ ‬العام‭ ‬للمجتمع‭.‬

واشاد‭ ‬النائب‭ ‬وليد‭ ‬جابر‭ ‬الدوسري‭ ‬بالحرص‭ ‬المشترك‭ ‬والتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬تنفيذا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

مؤكدا‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬من‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وبيان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬هي‭ ‬محل‭ ‬دعم‭ ‬برلماني‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوسري‭ ‬ان‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك،‭ ‬واجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬مشتركة‭. ‬

مشيرا‭ ‬الدوسري‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬ومحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين‭.‬

فيما‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والفاعل‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬الخير‭ ‬للوطن‭ ‬والمواطنين‭ ‬وتكريس‭ ‬القانون‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭.

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مؤكدا‭ ‬العوضي‭ ‬ان‭ ‬حرص‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ ‬المنزل‭ ‬المنتج‭ (‬خطوة‭) ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬وبيان‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬اجراءات‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬والعدالة‭ ‬هو‭ ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬وتأييد‭.‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬ان‭ ‬سلامة‭ ‬صرف‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية،‭ ‬وعدم‭ ‬صرف‭ ‬أي‭ ‬معاش‭ ‬تقاعدي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاشتراطات‭ ‬القانونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بذلك،‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬تهاون‭ ‬فيه،‭ ‬وان‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬للتزوير‭ ‬وتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬غير‭ ‬سليمة‭ ‬سيواجه‭ ‬بالقانون،‭ ‬وأوضح‭ ‬ان‭ ‬استدامة‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬وعدم‭ ‬المساس‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أي‭ ‬اجراءات‭ ‬خارج‭ ‬الاطر‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تنظمها،‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬وطني‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬وان‭ ‬محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتعدى‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬والمتقاعدين،‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ ‬العسبول‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬وحرص‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إطلاع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬لآخر‭ ‬مستجدات‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ (‬خطوة‭)‬،‭ ‬ودراسة‭ ‬الحالات‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزز‭ ‬مبدأ‭ ‬الشفافية‭ ‬و‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬الساعي‭ ‬الى‭ ‬توصل‭ ‬رؤية‭ ‬توافقية‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬لتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية،‭ ‬استنادا‭ ‬للتوجيهات‭ ‬الحكيمة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وقال‭ ‬العسبول‭ ‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬الحالات‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬برنامج‭ (‬خطوة‭) ‬محل‭ ‬تقدير‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬والأنظمة‭ ‬المعمول‭ ‬بها،‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الجارية،‭ ‬ملفتاً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الى‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬للأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬المنتجة‭.‬

وأكد‭ ‬العسبول‭ ‬استمرار‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والتعاون‭ ‬برؤى‭ ‬وطنية‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬حق‭ ‬المستفيدين‭ ‬لبرنامج‭ (‬خطوة‭) ‬تحت‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والاجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬صندوق‭ ‬التقاعد‭ ‬والتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والحفاظ‭ ‬عليها‭.‬

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