تعزيز التعاون بين الوطنية لحقوق الإنسان والسفارة البريطانية

تعزيز التعاون بين الوطنية لحقوق الإنسان والسفارة البريطانية
التاريخ
10/2/2024 7:15:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفدًا من سفارة المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، برئاسة السيدة فيونا ووكر دويل، نائبة السفير.
خلال اللقاء، استعرض الدرازي جهود وإنجازات المؤسسة، وتمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الطرفان أهمية استمرار وتعزيز التعاون القائم بينهما، وخاصة في مجالات تبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات.
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