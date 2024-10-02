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تعزيز التعاون بين الوطنية لحقوق الإنسان والسفارة البريطانية

10/2/2024 7:15:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وفدًا‭ ‬من‭ ‬سفارة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيدة‭ ‬فيونا‭ ‬ووكر‭ ‬دويل،‭ ‬نائبة‭ ‬السفير‭.‬

خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬استعرض‭ ‬الدرازي‭ ‬جهود‭ ‬وإنجازات‭ ‬المؤسسة،‭ ‬وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الطرفان‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بينهما،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭.‬

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