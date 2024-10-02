سفير البحرين لدى الولايات المتحدة المكسيكية يحضر مراسم تنصيب رئيسة المكسيك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة المكسيكية والمقيم في واشنطن، مراسم تنصيب فخامة السيدة كلوديا شينباوم، رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية، وذلك في قصر سان لازارو التشريعي في العاصمة مدينة مكسيكو.
وقد نقل السفير تهاني وتحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فخامة السيدة كلوديا شينباوم، وتمنياتهما لفخامتها بالتوفيق والسداد وللولايات المتحدة المكسيكية وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار، مثمنًا معاليه علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تنامٍ مستمر في شتى المجالات.
من جانبها، كلفت فخامة رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة بنقل تحياتها إلى جلالة الملك المُعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات فخامتها لهما بموفور الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين المزيد من النماء والازدهار.
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