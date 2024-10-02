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سفير البحرين لدى الولايات المتحدة المكسيكية يحضر مراسم تنصيب رئيسة المكسيك

10/2/2024 7:15:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حضر‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المكسيكية‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬واشنطن،‭ ‬مراسم‭ ‬تنصيب‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬كلوديا‭ ‬شينباوم،‭ ‬رئيسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المكسيكية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬سان‭ ‬لازارو‭ ‬التشريعي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مدينة‭ ‬مكسيكو‭.‬

وقد‭ ‬نقل‭ ‬السفير‭ ‬تهاني‭ ‬وتحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المُعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬كلوديا‭ ‬شينباوم،‭ ‬وتمنياتهما‭ ‬لفخامتها‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬وللولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المكسيكية‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار،‭ ‬مثمنًا‭ ‬معاليه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تنامٍ‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المجالات‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬كلفت‭ ‬فخامة‭ ‬رئيسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المكسيكية‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بنقل‭ ‬تحياتها‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المُعظم،‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وتمنيات‭ ‬فخامتها‭ ‬لهما‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والازدهار‭.‬

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