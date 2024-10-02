Thursday, 03 October 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جامعة الخليج العربي تُغلق باب التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفات 15 أكتوبر الجاري

10/2/2024 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُغلق‭ ‬باب‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬الذي‭ ‬يطرحه‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البيئة‭ ‬والدراسات‭ ‬البيئية‭ ‬والحيوية‭ ‬بكلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬لتبدأ‭ ‬الدراسة‭ ‬مطلع‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم،‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬البرنامج‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬إذ‭ ‬استطاع‭ ‬البرنامج‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة،‭ ‬واعتمادية‭ ‬المعهد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وخرَّج‭ ‬ثلاث‭ ‬دفعات‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬الدبلوم‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬كبرى‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ويطرح‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭
‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬للمخلفات‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬محاضرون‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬حزماً‭ ‬دراسية‭ ‬تتناول‭ ‬أولويات‭ ‬طرق‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات،‭ ‬البلدية،‭ ‬الطبية‭ ‬والصناعية،‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬الابتكار‭ ‬البيئي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬برابطة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬والبدائل‭ ‬المستدامة‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمواد،‭ ‬ويستهدف‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬مديرين،‭ ‬موظفين،‭ ‬فنيين،‭ ‬وخريجين،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬المتعلقة‭. ‬

ويساعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‮»‬‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالبرنامج‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التنافسي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‭ ‬تجاه‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬والمبتكرة‭
‬للمخلفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬ CIWM ‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬ UNEP ‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN02102024000055011008ID1108741397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث