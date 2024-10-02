جامعة الخليج العربي تُغلق باب التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفات 15 أكتوبر الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويطرح‭ ‬مركز‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب‭ ‬والتعليم‭ ‬المستمر‭

‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬الاحترافي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬للمخلفات‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬كلية‭ ‬التربية‭ ‬والعلوم‭ ‬الإدارية‭ ‬والتقنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬مكثف‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬محاضرون‭ ‬يمثلون‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬حزماً‭ ‬دراسية‭ ‬تتناول‭ ‬أولويات‭ ‬طرق‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للأنواع‭ ‬المختلفة‭ ‬من‭ ‬المخلفات،‭ ‬البلدية،‭ ‬الطبية‭ ‬والصناعية،‭ ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬بيان‭ ‬دور‭ ‬الابتكار‭ ‬البيئي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات،‭ ‬وعلاقتها‭ ‬برابطة‭ ‬المياه‭ ‬والطاقة‭ ‬والغذاء،‭ ‬والبدائل‭ ‬المستدامة‭ ‬المبتكرة‭ ‬للمواد،‭ ‬ويستهدف‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬الوظيفية‭ ‬من‭ ‬مديرين،‭ ‬موظفين،‭ ‬فنيين،‭ ‬وخريجين،‭ ‬من‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬معارفهم‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬والتفوق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬المهنية‭ ‬وتنويع‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬المتعلقة‭. ‬

ويساعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬‮«‬الدبلوم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخلفات‮»‬‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالبرنامج‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬التنافسي،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬العالمي‭ ‬الجديد‭ ‬تجاه‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اكتساب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬العمل،‭ ‬إذ‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الدبلوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬الاحترافية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬المستدامة‭ ‬والمبتكرة‭

‬للمخلفات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمعتمد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬تشارترد‭ ‬الدولي‭ ‬لإدارة‭ ‬المخلفات‭ ‬ CIWM ‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والمدعوم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬مكتب‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬ UNEP ‭. ‬

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