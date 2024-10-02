جامعة الخليج العربي تُغلق باب التسجيل في الدبلوم المهني في إدارة المخلفات 15 أكتوبر الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يُغلق باب التسجيل في برنامج الدبلوم المهني لإدارة المخلفات الذي يطرحه مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر بالتعاون مع مركز البيئة والدراسات البيئية والحيوية بكلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية بجامعة الخليج العربي، في 15 أكتوبر الجاري لتبدأ الدراسة مطلع نوفمبر القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج منذ انطلاقه في أكتوبر عام 2021، إذ استطاع البرنامج الحصول على دعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واعتمادية المعهد الدولي لإدارة المخلفات بالمملكة المتحدة، وخرَّج ثلاث دفعات من طلبة الدبلوم الذين يمثلون كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويطرح مركز جامعة الخليج العربي لخدمة المجتمع والاستشارات والتدريب والتعليم المستمر
هذا الدبلوم الاحترافي في إدارة للمخلفات الذي أطلقته كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية من خلال برنامج مكثف يشارك فيه محاضرون يمثلون نخبة من الخبرات العالمية حزماً دراسية تتناول أولويات طرق الإدارة المستدامة المتكاملة للأنواع المختلفة من المخلفات، البلدية، الطبية والصناعية، كما يركز على بيان دور الابتكار البيئي والاقتصاد الدائري في إدارة المخلفات، وعلاقتها برابطة المياه والطاقة والغذاء، والبدائل المستدامة المبتكرة للمواد، ويستهدف جميع المجالات الوظيفية من مديرين، موظفين، فنيين، وخريجين، من الراغبين في تطوير معارفهم ومهاراتهم والتفوق في حياتهم المهنية وتنويع قدراتهم في تخصصاتهم المتعلقة.
ويساعد الحصول على «الدبلوم المهني في إدارة المخلفات» الملتحقين بالبرنامج على التميز في سوق العمل التنافسي، لا سيما مع النهج العالمي الجديد تجاه الاستدامة والاقتصاد الدائري والانتقال إلى موارد الطاقة المتجددة، مما يزيد من فرص العمل من خلال اكتساب المزيد من المهارات والمعرفة المتقدمة التي تنعكس على جودة وإنتاجية العمل، إذ يعتبر هذا الدبلوم هو الأول من نوعه في منطقة غرب آسيا، ويهدف إلى بناء القدرات الاحترافية في مجال الإدارة المستدامة والمبتكرة
للمخلفات في المنطقة والمعتمد من قبل معهد تشارترد الدولي لإدارة المخلفات CIWM بالمملكة المتحدة والمدعوم من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا UNEP .
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