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وكيل الزراعة والثروة الحيوانية: المختبرات الزراعية تعمل على توفير أفضل الخدمات للمزارعين والمربين

10/2/2024 7:14:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬المهندس‭ ‬عاصم‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬دور‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للمختبرات‭ ‬الزراعية‭ ‬بهورة‭ ‬عالي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المساهمات‭ ‬العلمية‭ ‬بمجالات‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية‭ ‬وسلامة‭ ‬المنتوجات‭ ‬الزراعية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬المساعي‭ ‬والجهود‭ ‬لتطويره‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المنشودة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬التفقدية‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للمختبرات‭ ‬الزراعية‭ ‬بهورة‭ ‬عالي،‭ ‬برفقة‭ ‬المهندس‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬العريبي‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة،‭ ‬والدكتور‭ ‬إبراهيم‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للثروة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭.‬

واطلع‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬أقسام‭ ‬المختبرات‭ ‬التخصصية‭ ‬والنوعية‭ ‬والتي‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬مختبرات‭ ‬وقاية‭ ‬النبات‭ ‬‮«‬الحشرات‭ ‬وأمراض‭ ‬النباتات‮»‬،‭ ‬مختبرات‭ ‬التربة،‭ ‬الزراعة‭ ‬النسيجية،‭ ‬المبيدات،‭ ‬مختبر‭ ‬السلامة‭ ‬الغذائية،‭ ‬مختبرات‭ ‬المياه،‭ ‬التقنيات‭ ‬الجزيئية‭ ‬والمصلية،‭ ‬الطفيليات،‭ ‬ومختبر‭ ‬الأحياء‭ ‬الدقيقة‭.‬

وقال‭ ‬وكيل‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬إن‭ ‬وجود‭ ‬مركز‭ ‬مختبري‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭ ‬والحيواني‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬تشخيص‭ ‬الأمراض‭ ‬سواء‭ ‬الزراعية‭ ‬أو‭ ‬الحيوانية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬فاعلية‭ ‬برامج‭ ‬التحصين،‭ ‬وإجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬والدراسات‭ ‬الميدانية‭ ‬والمختبرية‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المختبرات‭ ‬الزراعية‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للمزارعين‭ ‬والمربين،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬منتجاتهم،‭ ‬وتحسين‭ ‬نوعيتها‭. ‬

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