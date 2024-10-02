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وزيرة الإسكان والسفيرة المصرية تستعرضان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين

10/2/2024 7:14:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬السفيرة‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل،‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بمكتبها‭ ‬بالوزارة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬استعراض‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬مستمر‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬طموحات‭ ‬وتطلعات‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وأعربت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬عن‭ ‬ترحيبها‭ ‬بالتعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تعزيزًا‭ ‬لمسارات‭ ‬العلاقات‭ ‬الوطيدة‭ ‬والشراكة‭ ‬المتميزة‭ ‬مع‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وبما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭. ‬

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