وزيرة الإسكان والسفيرة المصرية تستعرضان العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبلت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، السفيرة ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمكتبها بالوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات بما يلبي طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين.
وأعربت الوزيرة آمنة الرميحي عن ترحيبها بالتعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بين البلدين تعزيزًا لمسارات العلاقات الوطيدة والشراكة المتميزة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبما يخدم المصالح المشتركة.
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