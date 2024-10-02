الجامعة الأهلية تنظم مؤتمر الثروات الاقتصادية - عصر الاقتصاد الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت الجامعة الأهلية فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الثروات الاقتصادية - عصر الاقتصاد الرقمي، بحضور الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، وبمشاركة عدد من الجامعات الخليجية والعربية وذلك تحت شعار «الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار في مجال الأعمال والتنويع الاقتصادي» في فندق ويندهام جراند في خليج البحرين على مدى ثلاثة أيام.
وفي الجلسة الافتتاحية، ألقى الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف الحواج الرئيس المؤسس، رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية كلمة وجّه فيها شكره لوزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي على تفضله بالحضور للمؤتمر، مشيراً إلى أنّ الجامعة الأهلية قد حرصت منذ إنشائها على قراءة مختلف المشاهد والمتغيرات التي تُطوِّق العالم الناشئ بعد الألفية، تكنولوجيًّا وعلميًّا وتعليميًّا وبحثيًّا، وبذلت قصارى جهدها ووضعت جُلَّ اهتمامها، وحرصت كل الحرص على أن تواكب التطورات المتسارعة في عالم التحديث الرقمي لمختلف مخرجات البرامج التي تقدمها للطالب حتى يكون جاهزًا لدخول سوق العمل وهو في كامل لياقته الذهنية والعلمية.
ثم ألقى البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية كلمة نوّه فيها إلى أنّ المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والاستراتيجيات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة بين نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين والمتخصصين المشاركين، معبّراً عن امتنانه لكل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، خاصةً العلماء والأكاديميين والباحثين المشاركين بأوراقهم العلمية.
بعدها ألقى الدكتور عبدالمطلب السرطاوي رئيس قسم المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية بالجامعة الأهلية، الرئيس التنفيذي للمؤتمر كلمة تعريفية بالمؤتمر.
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين.
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