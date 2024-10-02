الجامعة الأهلية تنظم مؤتمر الثروات الاقتصادية - عصر الاقتصاد الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬ألقى‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ ‬الحواج‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬كلمة‭ ‬وجّه‭ ‬فيها‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬على‭ ‬تفضله‭ ‬بالحضور‭ ‬للمؤتمر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬قد‭ ‬حرصت‭ ‬منذ‭ ‬إنشائها‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬مختلف‭ ‬المشاهد‭ ‬والمتغيرات‭ ‬التي‭ ‬تُطوِّق‭ ‬العالم‭ ‬الناشئ‭ ‬بعد‭ ‬الألفية،‭ ‬تكنولوجيًّا‭ ‬وعلميًّا‭ ‬وتعليميًّا‭ ‬وبحثيًّا،‭ ‬وبذلت‭ ‬قصارى‭ ‬جهدها‭ ‬ووضعت‭ ‬جُلَّ‭ ‬اهتمامها،‭ ‬وحرصت‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬المتسارعة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬التحديث‭ ‬الرقمي‭ ‬لمختلف‭ ‬مخرجات‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬للطالب‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬جاهزًا‭ ‬لدخول‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬لياقته‭ ‬الذهنية‭ ‬والعلمية‭.‬

ثم‭ ‬ألقى‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬كلمة‭ ‬نوّه‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المؤتمر‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعاصرة‭ ‬بين‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬العلماء‭ ‬والمفكرين‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬المشاركين،‭ ‬معبّراً‭ ‬عن‭ ‬امتنانه‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر،‭ ‬خاصةً‭ ‬العلماء‭ ‬والأكاديميين‭ ‬والباحثين‭ ‬المشاركين‭ ‬بأوراقهم‭ ‬العلمية‭.‬

بعدها‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالمطلب‭ ‬السرطاوي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحاسبة‭ ‬والعلوم‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمؤتمر‭ ‬كلمة‭ ‬تعريفية‭ ‬بالمؤتمر‭. ‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬قام‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بتكريم‭ ‬الشركاء‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬للمؤتمر‭ ‬والمتحدثين‭ ‬الرئيسيين‭.‬

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