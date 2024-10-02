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وكيل الداخلية يزور مقر بعثة مجلس التعاون بالأمم المتحدة ويستعرض جهود المملكة في مجالات حقوق الإنسان

10/2/2024 7:14:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬بزيارة‭ ‬لمقر‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬استقباله‭ ‬السفير‭ ‬عادل‭ ‬المهري‭ ‬المراقب‭ ‬الدائم،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجنيف‭ ‬وعلي‭ ‬أحمد‭ ‬أميني‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬معاً‭ ‬ونوار‭ ‬عبدالله‭ ‬المطوع‭ ‬مستشار‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭. ‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬البعثة‭ ‬الدائمة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وجهودها‭ ‬في‭ ‬حقيق‭ ‬التنسيق‭ ‬والتكامل‭ ‬والترابط‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الميادين‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬وحدتها‭ ‬عبر‭ ‬تعميق‭ ‬وتوثيق‭ ‬الروابط‭ ‬والصلات‭ ‬وأوجه‭ ‬التعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬أنظمة‭ ‬متماثلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الميادين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأمنية‭ ‬والمالية‭ ‬والتجارية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭. ‬

وقد‭ ‬استعرض‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لبرنامج‭ ‬‮«‬معاً‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬مبادرات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬المواطنة‭ ‬‮«‬بحريننا‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬المبادئ‭ ‬والقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬الحقة‭ ‬باستهداف‭ ‬فئة‭ ‬النشء‭ ‬والطلبة‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬مناهج‭ ‬حديثة‭ ‬ومطورة‭ ‬تواكب‭ ‬التحديات‭ ‬الحياتية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬دول‭ ‬العالم‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬آليات‭ ‬وسبل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لتعميم‭ ‬مشروع‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ (‬معاً‭) ‬وتنفيذه‭ ‬لتحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬والجريمة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشاد‭ ‬السفير‭ ‬عادل‭ ‬المهري‭ ‬بجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬متمثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬ومبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬عبر‭ ‬تنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬مكافحة‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ (‬معاً‭) ‬وتوافق‭ ‬جهود‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬مع‭ ‬الغايات‭ ‬الأسمى‭ ‬للقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬المنشودة،‭ ‬ومدى‭ ‬جاهزية‭ ‬البرنامج‭ ‬ومواءمته‭ ‬بتبني‭ ‬المنهجيات‭ ‬العلمية‭ ‬والنظريات‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬فاعليتها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬المفاهيم‭ ‬والسلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬للأطفال‭ ‬والنشء‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬ووقايتهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التأثير‭ ‬عليهم‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬العنف‭ ‬والإدمان‭ ‬والجريمة‭.‬

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