محمد بن مبارك يشيد بالإسهامات الثقافية لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

‭ ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجهود‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بالتراث‭ ‬البحريني‭ ‬وإثراء‭ ‬الحركة‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيدًا‭ ‬سموه‭ ‬بالإسهامات‭ ‬الثقافية‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬بما‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬متميزة‭ ‬وما‭ ‬يصدره‭ ‬من‭ ‬مؤلفات‭ ‬ودراسات،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬عليه‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬مي‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرها‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬سموه‭ ‬لها،‭ ‬وتقديرها‭ ‬لدعم‭ ‬سموه‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬المكانة‭ ‬الحضارية‭ ‬والثقافية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

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