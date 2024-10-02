محمد بن مبارك يشيد بالإسهامات الثقافية لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجلالة الملك المعظم، أمس الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة رئيسة مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث، التي أطلعت سموه على آخر برامج وأنشطة المركز والفعاليات الثقافية المختلفة التي ينظمها وأهدت سموه مجموعة من أهم إصدارات المركز.
وخلال اللقاء، أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن تقديره لجهود الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة في التعريف بالتراث البحريني وإثراء الحركة الثقافية في مملكة البحرين، مشيدًا سموه بالإسهامات الثقافية لمركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث بما يقوم به من أنشطة وبرامج متميزة وما يصدره من مؤلفات ودراسات، متمنيًا لجميع القائمين عليه دوام التوفيق.
من جانبها، أعربت الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة عن خالص شكرها لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقبال سموه لها، وتقديرها لدعم سموه لكل ما يعزز المكانة الحضارية والثقافية لمملكة البحرين.
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