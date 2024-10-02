ناصر بن حمد: تعاون وثيق مع ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية في تخريج أفواج من الكوادر الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، اللواء زاك ستينينج قائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية.
ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بقائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، مشيداً سموه بالدور المتميز الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد وتأهيل العديد من الكوادر العسكرية من مختلف دول العالم، والعمل على تزويدهم بالخبرات والمهارات العسكرية اللازمة.
وأشاد سموه بالتعاون الوثيق الذي يربط مملكة البحرين مع أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية منذ عقود طويلة، والذي أسهم في تخريج أفواج متعاقبة من الضباط والكوادر الوطنية البحرينية في المجال العسكري.
وخلال اللقاء، بحث سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مع قائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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