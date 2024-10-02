ناصر بن حمد: تعاون وثيق مع ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية في تخريج أفواج من الكوادر الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بقائد‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ ‬مشيداً‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الأكاديمية‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬وتأهيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬العسكرية‭ ‬اللازمة‭.‬

وأشاد‭ ‬سموه‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬أفواج‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬العسكري‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬بحث‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬مع‭ ‬قائد‭ ‬أكاديمية‭ ‬ساندهيرست‭ ‬العسكرية‭ ‬الملكية،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭. ‬

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