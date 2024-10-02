الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس الألماني بذكرى يوم الوحدة الألمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فرانك‭ ‬فالتر‭ ‬شتاينماير‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬يوم‭ ‬الوحدة‭ ‬الألمانية‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬مماثلة‭ ‬إلى‭ ‬السيد‭ ‬أولاف‭ ‬شولتز‭ ‬المستشار‭ ‬بجمهورية‭ ‬ألمانيا‭ ‬الاتحادية‭. ‬

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