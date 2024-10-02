الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس الألماني بذكرى يوم الوحدة الألمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهوريـة ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة الألمانية.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد أولاف شولتز المستشار بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
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