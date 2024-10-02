الملك: نحمد الله على ثروة العقول التي تمتلكها بلادنابنور العلم نحارب كل فكر متطرف معاد للسلام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
سنستمر في رفض كل أشكال التصعيد ومحاولات الاستعداء والتحريض التي تتعارض مع قيمنا
يؤلمنا أن نرى أهوال الحروب والنزاعات غير المبررة في عديد من الدول
جلالته يكرم الطلبة المتفوقين من مختلف المراحل التعليمية ويهنئ بيوم المعلم
المملكة ماضية في دعم المسيرة التعليمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والتطلعات لمستقبل أفضل
وزير التربية: هذا التشريف وسام فخر على صدر الأسرة التربوية
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصخير أمس كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين وعددًا من الأهالي وعددًا من المتفوقين والمتفوقات من الطلبة والطالبات من مختلف المراحل التعليمية.
وتشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المعظم، مرحبًا جلالته بهم، ومنوهًا بهذه اللقاءات الخيرة والتواصل والالتقاء مع المواطنين والتي هي من أهم الركائز في مجتمعنا البحريني المتحاب ومن عاداتنا العربية الأصيلة النابعة من تراثنا البحريني العريق والتي كرسها الآباء والأجداد ونحرص على المحافظة عليها منذ عقود طويلة وترسيخها في نفوس الأجيال.
وبعد تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بإلقاء كلمة سامية بهذه المناسبة، فيما يلي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنا الترحيب بكم، وبنخبة من الوجوه الفتية، الموجودة معنا اليوم، لنبارك لهم ما حققوه من تفوق دراسي لافت، إلى جانب تميز عدد منهم في المسابقات العلمية والبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.
ولا عجب في مثل هذه النتائج المبهرة، فأبناؤنا وبناتنا الطلبة هم نتاج لجودة التعليم النظامي في البلاد، بمؤسساته الفاعلة والمواكبة للتطلعات الوطنية، ومنذ أن انطلقت مسيرته قبل أكثر من مئة عام، بتوفيق من المولى عز وجل.
ونحمد الله على ثروة العقول التي تمتلكها بلادنا، ونعتبرها جوهر ثرائها الحضاري وأساس ريادتها وازدهارها، ومنبعاً لرقي مجتمعها المحب والملتزم بالتعايش الإنساني المتحضر بين كل أطيافه وأديانه.
ولن نبالغ بالقول إننا بنور العلم نحارب كل فكر متطرف معاد للسلام، وهو ما تؤكده مواقف البحرين الثابتة، والداعية للسلام العادل واحترام علاقات حسن الجوار، وكما جاء في القمة العربية الأخيرة، وسنستمر في رفض كل أشكال التصعيد ومحاولات الاستعداء والتحريض التي تتعارض مع قيمنا الدينية والإنسانية النبيلة.
ويؤلمنا أن نرى أهوال الحروب والنزاعات غير المبررة في عديد من الدول بما تجلبه من دمار وانتهاك لكل حق إنساني، ونتمنى من قياداتها مراجعة مواقفها، وأن تسأل نفسها عما حققته لشعوبها، وما الذي وفرته لهم لتخفف من معاناتهم، ليتمتعوا بحياة كريمة تلبي تطلعاتهم وتأمن لهم كل احتياجاتهم من صحة وتعليم وسكن وعمل لائق. نحمد الله على نعمه وهدايته.
وندعو الله، أن يعم الأمن والسلام في كل مكان، وأن يحفظ لنا أمن بلادنا واستقرارها بتكاتفكم الوطني ومواقفكم المشرفة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، فاستقبل في لفتة كريمة الطلبة المتفوقين من مختلف المراحل التعليمية من أبناء البحرين في ظل الرعاية الموصولة للمسيرة التعليمية المباركة، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تلك الرعاية التي من بين أبرز وجوهها تكريم مملكة البحرين لأبنائها وبناتها المتفوقين والمتميزين على أعلى مستويات التكريم، باعتبارهم ثروة البلاد النفيسة التي يفخر بها الجميع. معتبرًا جلالته هذا التكريم للطلبة تكريمًا لأولياء أمورهم وللمربين في المدارس والجامعات في مختلف المراحل التعليمية.
وبمناسبة الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف يوم 5 أكتوبر من كل عام، تفضل جلالة الملك المعظم بالتهاني لهم وبعبارات التقدير والاحترام للدور التعليمي والتربوي الذي يضطلع به المعلم في نشر العلم وبناء القيم، وتعزيز المواطنة، وهو محلُ التقدير والاعتزاز.. مؤكدًا جلالته أن مملكة البحرين ماضية في دعم المسيرة التعليمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والتطلعات لمستقبل أفضل.
كما ألقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة جاء فيها:
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، حفظكم الله ورعاكم،
أصحاب السمو والمعالي والسعادة،
أيُها الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنه لشرفٌ عظيم، ونيابة عن الأسرة التربوية كافة، أن أقف أمام جلالتكم، حفظكُم الله ورعاكم، لأرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والامتنان، لتفضلكم باستقبال أبنائكم وبناتكم ممن يمثلون كوكبة من المتفوقين والمتميزين وأصحاب الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع التربية والتعليم.
إن هذا التشريف لهو وسام فخر على صدر الأسرة التربوية، ويعكس حرص جلالتكم الدائم على التواصل مع أبناء شعبكم الوفي من مختلف القطاعات، ويجسد نهجكم الحكيم الذي نستلهم منه ونستنير به في خدمة الوطن من مختلف المواقع. إنني يا صاحب الجلالة، باسمي.. ونيابة عن الأسرة التعليمية والتربوية كافة، لأعبر لجلالتكم المعظم، بأصدق العبارات والمعاني، عن العرفان العميق، لما تولونه من اهتمام موصول ورعاية سامية للأسرة التربوية، وهو ما كان له بالغ الأثر في تطور قطاع التعليم، ومثل خير حافز لمضاعفة جهودنا نحو الارتقاء بالنظام التعليمي وتحسين مخرجاته.
يزيدنا فخراً واعتزازاً، ما يوليه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم لقطاع التعليم، من خلال المشاريع والبرامج التعليمية، تجسيداً لرؤية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم، أن تتبوأ مملكة البحرين الريادة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
إن الأسرة التربوية لتهنئكم ببدء السنة الدراسية الجديدة، في ظل ما هيأته حكومتكم الموقرة، برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو القيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل.
سيدي حضرة صاحب الجلالة،
بفضل رؤية جلالتكم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تستلهم وزارة التربية والتعليم من توجيهاتكم السديدة، وتطلعاتكم السامية، ما يعزز جهودها الدؤوبة لمزيد من تطوير النظام التعليمي.
إن استقبال جلالتكم، حفظكم الله، لأبنائكم وبناتكم الطلبة المتفوقين، سيترك بالغ الأثر الجميل والراسخ في نفوسهم أمد الدهر، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم، وأن يجعلكم ذخراً وسنداً لوطننا العزيز، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين وعلى شعبها الوفي لجلالتكم، إنه سميع مجيب الدعاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وفي ختام اللقاء، أعرب الجميع عن سعادتهم بهذه اللقاءات المباركة التي يحرص عليها جلالة الملك المعظم مع جميع أبناء البحرين الكرام والتي تعكس التلاحم والتواصل الوثيق بين القائد وشعبه الوفي وتعزز مشاعر المحبة والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها، مثمنين الرعاية والاهتمام الدائمين اللذين يوليهما جلالته لأحوال المواطنين والاهتمام بمصالحهم، وما حققته بلادنا المعطاءة في العهد الزاهر لصاحب الجلالة على مدى خمسة وعشرين عاماً من منجزات حضارية وتنموية على كل الصعد بفضل رؤى جلالته الحكيمة، داعين الله جل جلاله أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديمه عزًا وفخرًا وذخرًا وسندًا للبحرين وأهلها الكرام وأن يمتعه بدوام الصحة وموفور العافية والعمر المديد، وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه.
وفيما يلي قائمة المكرمين:
المعيار الأول: الطلبة الأوائل (الأول مكرر) على مستوى مدارس مملكة البحرين الحكومية:
1- زهراء عبدالله حسن جعفر باقر الأسود، معدل 99.7% من مدرسة الشروق الثانوية للبنات
2- حنين أيمن أحمد هيات، معدل 99.7% من مدرسة سار الثانوية للبنات
3- حوراء فاضل أحمد الخياط، معدل 99.7% من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات
المعيار الثاني: الطلبة المتميزون من المدارس الحكومية ممن حققوا إنجازات إقليمية ودولية:
4- بتول سيد علوي مهدي حسين، من مدرسة جدحفص الثانوية للبنات والحائزة الميدالية الذهبية في مناهزات اللغة العربية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت إشراف مكتب التربية العربي لدول الخليج.
5- اليازي سعيد أحمد بن دينه، من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات وحاصلة على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
6- منيرة محمد أحمد البوسميط، من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات وحاصلة على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
7- فاطمة جاسم محمد العرادي، من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات وحاصلة على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
8- فاطمة جاسم عباس قاسم، من مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات وحاصلة على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
9- حمزة وليد السيد محمد جمعة، من معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، حاصل على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
10- حمد عبدالله عبدالهادي عبدالله، حاصل على المركز الثاني في حلبة الروبوت ضمن الأولمبياد الخليجي للروبوت المقام بسلطنة عمان.
المعيار الثالث: الطلبة الأوائل على مستوى مدارس مملكة البحرين الخاصة (من المدارس الحاصلة على تقييم ممتاز):
11-لمى بسام محمد المعرا ج، من مدرسة بيان البحرين بمعدل 100%
12- زين خالد مرتضى الريس، من مدرسة بيان البحرين بمعدل 100%
13- عبدالرحمن عبدالرحيم السيد أحمد، من مدرسة ابن خلدون الوطنية بمعدل 100%
14- عبدالله محمد عبدالله عبدالرحيم، من مدرسة ابن خلدون الوطنية بمعدل 100%
المعيار الرابع: طلبة جامعة البحرين المتميزون ممن حققوا
إنجازات إقليمية ودولية:
15- رحمة ميرزا حسن حسن، تخصص الهندسة، بمعدل تراكمي 4 من 4 والفائزة بالمركز الأول من فئة الطلاب الجامعيين عن بحثها في الإنتاج الأمثل للسيليلوز البكتيري وتطبيقاته على التحلل الحيوي للنفايات الصناعية الزراعية في مؤتمر جيبكا الرابع عشر.
16- يوسف خالد يعقوب القطان، تخصص الهندسة، بمعدل تراكمي 3.62 من 4 والفائز بجائزة نيبيولا للفضاء من النمسا.
المعيار الخامس: الطلبة المتميزون من مؤسسات التعليم العالي الخاصة:
17- خالد حميد أحمد عبدالله حسين، جامعة البحرين الطبية – الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، نشرت له أبحاث دولية محكمة وعالية المستوى.
18- عسل إبراهيم عبدعلي خليل بو حسن، جامعة البحرين الطبية – الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا، نشرت لها أبحاث دولية محكمة وعالية المستوى.
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