الملك: نحمد الله على ثروة العقول التي تمتلكها بلادنابنور العلم نحارب كل فكر متطرف معاد للسلام

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يؤلمنا أن نرى أهوال الحروب والنزاعات غير المبررة في عديد من الدول

جلالته يكرم الطلبة المتفوقين من مختلف المراحل التعليمية ويهنئ بيوم المعلم

المملكة ماضية في دعم المسيرة التعليمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والتطلعات لمستقبل أفضل

التربية: هذا التشريف وسام فخر على صدر الأسرة التربوية

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬كبار‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكريمة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وعددًا‭ ‬من‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتفوقات‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭.‬

وتشرف‭ ‬الجميع‭ ‬بالسلام‭ ‬على‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬مرحبًا‭ ‬جلالته‭ ‬بهم،‭ ‬ومنوهًا‭ ‬بهذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬الخيرة‭ ‬والتواصل‭ ‬والالتقاء‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الركائز‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‭ ‬البحريني‭ ‬المتحاب‭ ‬ومن‭ ‬عاداتنا‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬النابعة‭ ‬من‭ ‬تراثنا‭ ‬البحريني‭ ‬العريق‭ ‬والتي‭ ‬كرسها‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬ونحرص‭ ‬على‭ ‬المحافظة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬وترسيخها‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الأجيال‭.‬





وبعد‭ ‬تلاوة‭ ‬عطرة‭ ‬من‭ ‬آيات‭ ‬الذكر‭ ‬الحكيم،‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭ ‬سامية‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬فيما‭ ‬يلي‭ ‬نصها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،‭ ‬يسعدنا‭ ‬الترحيب‭ ‬بكم،‭ ‬وبنخبة‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬الفتية،‭ ‬الموجودة‭ ‬معنا‭ ‬اليوم،‭ ‬لنبارك‭ ‬لهم‭ ‬ما‭ ‬حققوه‭ ‬من‭ ‬تفوق‭ ‬دراسي‭ ‬لافت،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تميز‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬العلمية‭ ‬والبحثية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

ولا‭ ‬عجب‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬المبهرة،‭ ‬فأبناؤنا‭ ‬وبناتنا‭ ‬الطلبة‭ ‬هم‭ ‬نتاج‭ ‬لجودة‭ ‬التعليم‭ ‬النظامي‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بمؤسساته‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمواكبة‭ ‬للتطلعات‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومنذ‭ ‬أن‭ ‬انطلقت‭ ‬مسيرته‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬عام،‭ ‬بتوفيق‭ ‬من‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭.‬

ونحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬ثروة‭ ‬العقول‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬بلادنا،‭ ‬ونعتبرها‭ ‬جوهر‭ ‬ثرائها‭ ‬الحضاري‭ ‬وأساس‭ ‬ريادتها‭ ‬وازدهارها،‭ ‬ومنبعاً‭ ‬لرقي‭ ‬مجتمعها‭ ‬المحب‭ ‬والملتزم‭ ‬بالتعايش‭ ‬الإنساني‭ ‬المتحضر‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬أطيافه‭ ‬وأديانه‭.‬

ولن‭ ‬نبالغ‭ ‬بالقول‭ ‬إننا‭ ‬بنور‭ ‬العلم‭ ‬نحارب‭ ‬كل‭ ‬فكر‭ ‬متطرف‭ ‬معاد‭ ‬للسلام،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬مواقف‭ ‬البحرين‭ ‬الثابتة،‭ ‬والداعية‭ ‬للسلام‭ ‬العادل‭ ‬واحترام‭ ‬علاقات‭ ‬حسن‭ ‬الجوار،‭ ‬وكما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسنستمر‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬التصعيد‭ ‬ومحاولات‭ ‬الاستعداء‭ ‬والتحريض‭ ‬التي‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬قيمنا‭ ‬الدينية‭ ‬والإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

ويؤلمنا‭ ‬أن‭ ‬نرى‭ ‬أهوال‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بما‭ ‬تجلبه‭ ‬من‭ ‬دمار‭ ‬وانتهاك‭ ‬لكل‭ ‬حق‭ ‬إنساني،‭ ‬ونتمنى‭ ‬من‭ ‬قياداتها‭ ‬مراجعة‭ ‬مواقفها،‭ ‬وأن‭ ‬تسأل‭ ‬نفسها‭ ‬عما‭ ‬حققته‭ ‬لشعوبها،‭ ‬وما‭ ‬الذي‭ ‬وفرته‭ ‬لهم‭ ‬لتخفف‭ ‬من‭ ‬معاناتهم،‭ ‬ليتمتعوا‭ ‬بحياة‭ ‬كريمة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬وتأمن‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬وتعليم‭ ‬وسكن‭ ‬وعمل‭ ‬لائق‭. ‬نحمد‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬نعمه‭ ‬وهدايته‭.‬

وندعو‭ ‬الله،‭ ‬أن‭ ‬يعم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان،‭ ‬وأن‭ ‬يحفظ‭ ‬لنا‭ ‬أمن‭ ‬بلادنا‭ ‬واستقرارها‭ ‬بتكاتفكم‭ ‬الوطني‭ ‬ومواقفكم‭ ‬المشرفة‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

وقد‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬فاستقبل‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬كريمة‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرعاية‭ ‬الموصولة‭ ‬للمسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬المباركة،‭ ‬بدعم‭ ‬ومساندة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تلك‭ ‬الرعاية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬وجوهها‭ ‬تكريم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأبنائها‭ ‬وبناتها‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬التكريم،‭ ‬باعتبارهم‭ ‬ثروة‭ ‬البلاد‭ ‬النفيسة‭ ‬التي‭ ‬يفخر‭ ‬بها‭ ‬الجميع‭. ‬معتبرًا‭ ‬جلالته‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬للطلبة‭ ‬تكريمًا‭ ‬لأولياء‭ ‬أمورهم‭ ‬وللمربين‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬التعليمية‭.‬

وبمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المعلم‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬يوم‭ ‬5‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬تفضل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالتهاني‭ ‬لهم‭ ‬وبعبارات‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬للدور‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬المعلم‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬العلم‭ ‬وبناء‭ ‬القيم،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المواطنة،‭ ‬وهو‭ ‬محلُ‭ ‬التقدير‭ ‬والاعتزاز‭.. ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التعليمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والتطلعات‭ ‬لمستقبل‭ ‬أفضل‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كلمة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭:‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،

أصحاب‭ ‬السمو‭ ‬والمعالي‭ ‬والسعادة،

أيُها‭ ‬الحضور‭ ‬الكريم،

السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته

أنه‭ ‬لشرفٌ‭ ‬عظيم،‭ ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬الأسرة‭ ‬التربوية‭ ‬كافة،‭ ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬أمام‭ ‬جلالتكم،‭ ‬حفظكُم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬لأرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقامكم‭ ‬السامي‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان،‭ ‬لتفضلكم‭ ‬باستقبال‭ ‬أبنائكم‭ ‬وبناتكم‭ ‬ممن‭ ‬يمثلون‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬وأصحاب‭ ‬الإنجازات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬التشريف‭ ‬لهو‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬على‭ ‬صدر‭ ‬الأسرة‭ ‬التربوية،‭ ‬ويعكس‭ ‬حرص‭ ‬جلالتكم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬شعبكم‭ ‬الوفي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ويجسد‭ ‬نهجكم‭ ‬الحكيم‭ ‬الذي‭ ‬نستلهم‭ ‬منه‭ ‬ونستنير‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭. ‬إنني‭ ‬يا‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،‭ ‬باسمي‭.. ‬ونيابة‭ ‬عن‭ ‬الأسرة‭ ‬التعليمية‭ ‬والتربوية‭ ‬كافة،‭ ‬لأعبر‭ ‬لجلالتكم‭ ‬المعظم،‭ ‬بأصدق‭ ‬العبارات‭ ‬والمعاني،‭ ‬عن‭ ‬العرفان‭ ‬العميق،‭ ‬لما‭ ‬تولونه‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬موصول‭ ‬ورعاية‭ ‬سامية‭ ‬للأسرة‭ ‬التربوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬ومثل‭ ‬خير‭ ‬حافز‭ ‬لمضاعفة‭ ‬جهودنا‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالنظام‭ ‬التعليمي‭ ‬وتحسين‭ ‬مخرجاته‭.‬

يزيدنا‭ ‬فخراً‭ ‬واعتزازاً،‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التعليمية،‭ ‬تجسيداً‭ ‬لرؤية‭ ‬جلالتكم‭ ‬حفظكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم،‭ ‬أن‭ ‬تتبوأ‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭.‬

إن‭ ‬الأسرة‭ ‬التربوية‭ ‬لتهنئكم‭ ‬ببدء‭ ‬السنة‭ ‬الدراسية‭ ‬الجديدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬هيأته‭ ‬حكومتكم‭ ‬الموقرة،‭ ‬برئاسة‭ ‬سيدي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬مما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬نحو‭ ‬القيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأكمل‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة،

بفضل‭ ‬رؤية‭ ‬جلالتكم،‭ ‬وبدعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬تستلهم‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬من‭ ‬توجيهاتكم‭ ‬السديدة،‭ ‬وتطلعاتكم‭ ‬السامية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جهودها‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭.‬

إن‭ ‬استقبال‭ ‬جلالتكم،‭ ‬حفظكم‭ ‬الله،‭ ‬لأبنائكم‭ ‬وبناتكم‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين،‭ ‬سيترك‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬الجميل‭ ‬والراسخ‭ ‬في‭ ‬نفوسهم‭ ‬أمد‭ ‬الدهر،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالتكم‭ ‬ويرعاكم،‭ ‬وأن‭ ‬يجعلكم‭ ‬ذخراً‭ ‬وسنداً‭ ‬لوطننا‭ ‬العزيز،‭ ‬وأن‭ ‬يديم‭ ‬نعمة‭ ‬الأمن‭ ‬والأمان‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلى‭ ‬شعبها‭ ‬الوفي‭ ‬لجلالتكم،‭ ‬إنه‭ ‬سميع‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭.‬

والسلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬أعرب‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بهذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬المباركة‭ ‬التي‭ ‬يحرص‭ ‬عليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬الكرام‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬التلاحم‭ ‬والتواصل‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬القائد‭ ‬وشعبه‭ ‬الوفي‭ ‬وتعزز‭ ‬مشاعر‭ ‬المحبة‭ ‬والولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬حفظها‭ ‬الله‭ ‬ورعاها،‭ ‬مثمنين‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬الدائمين‭ ‬اللذين‭ ‬يوليهما‭ ‬جلالته‭ ‬لأحوال‭ ‬المواطنين‭ ‬والاهتمام‭ ‬بمصالحهم،‭ ‬وما‭ ‬حققته‭ ‬بلادنا‭ ‬المعطاءة‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لصاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬حضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الصعد‭ ‬بفضل‭ ‬رؤى‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬جل‭ ‬جلاله‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ويديمه‭ ‬عزًا‭ ‬وفخرًا‭ ‬وذخرًا‭ ‬وسندًا‭ ‬للبحرين‭ ‬وأهلها‭ ‬الكرام‭ ‬وأن‭ ‬يمتعه‭ ‬بدوام‭ ‬الصحة‭ ‬وموفور‭ ‬العافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬وأن‭ ‬يوفقه‭ ‬لمواصلة‭ ‬قيادة‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والنماء‭ ‬لتعزيز‭ ‬نهضة‭ ‬الوطن‭ ‬ومكتسباته‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬أبنائه‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬قائمة‭ ‬المكرمين‭:‬

المعيار‭ ‬الأول‭: ‬الطلبة‭ ‬الأوائل‭ (‬الأول‭ ‬مكرر‭) ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الحكومية‭:‬

1-‭ ‬زهراء‭ ‬عبدالله‭ ‬حسن‭ ‬جعفر‭ ‬باقر‭ ‬الأسود،‭ ‬معدل‭ ‬99‭.‬7‭% ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الشروق‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

2-‭ ‬حنين‭ ‬أيمن‭ ‬أحمد‭ ‬هيات،‭ ‬معدل‭ ‬99‭.‬7‭% ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬سار‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

3-‭ ‬حوراء‭ ‬فاضل‭ ‬أحمد‭ ‬الخياط،‭ ‬معدل‭ ‬99‭.‬7‭% ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات

المعيار‭ ‬الثاني‭: ‬الطلبة‭ ‬المتميزون‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬ممن‭ ‬حققوا‭ ‬إنجازات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭:‬

4-‭ ‬بتول‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬مهدي‭ ‬حسين،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬جدحفص‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬والحائزة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مناهزات‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬المقامة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مكتب‭ ‬التربية‭ ‬العربي‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭.‬

5-‭ ‬اليازي‭ ‬سعيد‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬دينه،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الاستقلال‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬وحاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

6-‭ ‬منيرة‭ ‬محمد‭ ‬أحمد‭ ‬البوسميط،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الاستقلال‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬وحاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

7-‭ ‬فاطمة‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬العرادي،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الاستقلال‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬وحاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

8-‭ ‬فاطمة‭ ‬جاسم‭ ‬عباس‭ ‬قاسم،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الاستقلال‭ ‬الثانوية‭ ‬للبنات‭ ‬وحاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

9-‭ ‬حمزة‭ ‬وليد‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جمعة،‭ ‬من‭ ‬معهد‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

10-‭ ‬حمد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالهادي‭ ‬عبدالله،‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬الروبوت‭ ‬ضمن‭ ‬الأولمبياد‭ ‬الخليجي‭ ‬للروبوت‭ ‬المقام‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭.‬

المعيار‭ ‬الثالث‭: ‬الطلبة‭ ‬الأوائل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مدارس‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخاصة‭ (‬من‭ ‬المدارس‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬ممتاز‭):‬

11-لمى‭ ‬بسام‭ ‬محمد‭ ‬المعرا‭ ‬ج،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬بمعدل‭ ‬100‭%‬

12-‭ ‬زين‭ ‬خالد‭ ‬مرتضى‭ ‬الريس،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬بيان‭ ‬البحرين‭ ‬بمعدل‭ ‬100‭%‬

13-‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬السيد‭ ‬أحمد،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬بمعدل‭ ‬100%

14-‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالرحيم،‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬الوطنية‭ ‬بمعدل‭ ‬100‭%‬

المعيار‭ ‬الرابع‭: ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬المتميزون‭ ‬ممن‭ ‬حققوا‭

‬إنجازات‭ ‬إقليمية‭ ‬ودولية‭:‬

15-‭ ‬رحمة‭ ‬ميرزا‭ ‬حسن‭ ‬حسن،‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة،‭ ‬بمعدل‭ ‬تراكمي‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬والفائزة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الطلاب‭ ‬الجامعيين‭ ‬عن‭ ‬بحثها‭ ‬في‭ ‬الإنتاج‭ ‬الأمثل‭ ‬للسيليلوز‭ ‬البكتيري‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬على‭ ‬التحلل‭ ‬الحيوي‭ ‬للنفايات‭ ‬الصناعية‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬جيبكا‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

16-‭ ‬يوسف‭ ‬خالد‭ ‬يعقوب‭ ‬القطان،‭ ‬تخصص‭ ‬الهندسة،‭ ‬بمعدل‭ ‬تراكمي‭ ‬3‭.‬62‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬والفائز‭ ‬بجائزة‭ ‬نيبيولا‭ ‬للفضاء‭ ‬من‭ ‬النمسا‭.‬

المعيار‭ ‬الخامس‭: ‬الطلبة‭ ‬المتميزون‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الخاصة‭:‬

17-‭ ‬خالد‭ ‬حميد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله‭ ‬حسين،‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬ – ‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬نشرت‭ ‬له‭ ‬أبحاث‭ ‬دولية‭ ‬محكمة‭ ‬وعالية‭ ‬المستوى‭.‬

18-‭ ‬عسل‭ ‬إبراهيم‭ ‬عبدعلي‭ ‬خليل‭ ‬بو‭ ‬حسن،‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الطبية‭ ‬ – ‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬بإيرلندا،‭ ‬نشرت‭ ‬لها‭ ‬أبحاث‭ ‬دولية‭ ‬محكمة‭ ‬وعالية‭ ‬المستوى‭.‬

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