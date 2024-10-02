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والز وفانس يشتبكان بشأن صراع الشرق الأوسط وسياسات أخرى في مناظرة نائب الرئيس

10/2/2024 7:14:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نيويورك‭ - (‬رويترز‭): ‬اشتبك‭ ‬الديمقراطي‭ ‬تيم‭ ‬والز‭ ‬والجمهوري‭ ‬جيه‭.‬دي‭ ‬فانس‭ ‬بشأن‭ ‬أزمة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬والهجرة‭ ‬والضرائب‭ ‬والإجهاض‭ ‬وتغير‭ ‬المناخ‭ ‬والاقتصاد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مناظرة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التي‭ ‬تركزت‭ ‬على‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬وشهدت‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الشخصية‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المتنافسين‭ ‬تبادلا‭ ‬الهجوم‭ ‬خلال‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية،‭ ‬فقد‭ ‬تحدثا‭ ‬بنبرة‭ ‬ودية‭ ‬خلال‭ ‬المناظرة‭ ‬ووجه‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬سهام‭ ‬النقد‭ ‬للمرشح‭ ‬الرئاسي‭ ‬الذي‭ ‬سيخوض‭ ‬معه‭ ‬الآخر‭ ‬السباق،‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬والرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬فتساءل‭ ‬فانس‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬هاريس‭ ‬بالمزيد‭ ‬لمعالجة‭ ‬التضخم‭ ‬والهجرة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬أثناء‭ ‬خدمتها‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬وشنّ‭ ‬هجوما‭ ‬متسقا‭ ‬عليها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬ترامب‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬فعله‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬أثناء‭ ‬مناظرته‭ ‬نائبة‭ ‬الرئيس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬

وقال‭ ‬فانس‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬كاملا‭ ‬هاريس‭ ‬لديها‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬العظيمة‭ ‬لكيفية‭ ‬معالجة‭ ‬مشكلات‭ ‬الطبقة‭ ‬المتوسطة،‭ ‬فعليها‭ ‬أن‭ ‬تفعلها‭ ‬الآن‭-‬ليس‭ ‬عند‭ ‬طلب‭ ‬الترقي‭ (‬لمنصب‭ ‬الرئيس‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬إياها‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ونصف‮»‬‭. ‬

ووصف‭ ‬والز‭ ‬ترامب‭ ‬بأنه‭ ‬زعيم‭ ‬غير‭ ‬مستقر‭ ‬أعطى‭ ‬الأولوية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المليارات،‭ ‬وهاجم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لضغطه‭ ‬على‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وقال‭ ‬والز‭ ‬عن‭ ‬الهجرة‭: ‬‮«‬يريد‭ ‬معظمنا‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭. ‬ان‭ ‬لدى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬

بدأت‭ ‬المناظرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البث‭ ‬التابع‭ ‬لشبكة‭ (‬سي‭.‬بي‭.‬إس‭) ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالأزمة‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجومها‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وشنت‭ ‬إيران‭ ‬ضربات‭ ‬صاروخية‭ ‬انتقامية‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬والز‭ ‬إن‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬متقلب‮»‬‭ ‬للغاية‭ ‬ومتعاطف‭ ‬مع‭ ‬الزعماء‭ ‬الأقوياء‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوثوق‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الصراع‭ ‬المتنامي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬فانس‭ ‬أن‭ ‬ترامب‭ ‬جعل‭ ‬العالم‭ ‬أكثر‭ ‬أمنا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ولايته‭. ‬

وعندما‭ ‬سئُل‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيدعم‭ ‬ضربة‭ ‬استباقية‭ ‬توجهها‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإيران،‭ ‬أشار‭ ‬فانس‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬سيقبل‭ ‬بتقدير‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬يجب‭ ‬والز‭ ‬عن‭ ‬السؤال‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬صوّر‭ ‬والز،‭ ‬الحاكم‭ ‬الليبرالي‭ ‬لولاية‭ ‬مينيسوتا‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عاما،‭ ‬وفانس‭ (‬40‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأمريكي‭ ‬المحافظ‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬أوهايو،‭ ‬نفسيهما‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬ينتميان‭ ‬إلى‭ ‬قلب‭ ‬الغرب‭ ‬الأوسط‭ ‬الأمريكي‭ ‬لكن‭ ‬تتعارض‭ ‬وجهات‭ ‬نظرهما‭ ‬بشدة‭ ‬بخصوص‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭. ‬

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