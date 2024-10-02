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تراجع المساعدات الغذائية لغزة بعد قواعد إسرائيلية جديدة

10/2/2024 7:14:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عمّان‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬توصيل‭ ‬البضائع‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬للقطاع‭ ‬تراجعت‭ ‬بصورة‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فرضت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قاعدة‭ ‬جمركية‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وقلصت‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬عمليات‭ ‬التسليم‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬الشركات‭. ‬وأوضحت‭ ‬سبعة‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬القاعدة‭ ‬الجمركية‭ ‬الجديدة‭ ‬تسري‭ ‬على‭ ‬قوافل‭ ‬الشاحنات‭ ‬التي‭ ‬تستأجرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لنقل‭ ‬المساعدات‭ ‬من‭ ‬الأردن‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأضافوا‭ ‬أنه‭ ‬بموجب‭ ‬القاعدة،‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الأفراد‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬الإغاثة‭ ‬التي‭ ‬ترسل‭ ‬المساعدات‭ ‬ملء‭ ‬نموذج‭ ‬يتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬جوازات‭ ‬السفر،‭ ‬وقبول‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬كاذبة‭ ‬عن‭ ‬الشحنة‭. ‬وذكروا‭ ‬أن‭ ‬وكالات‭ ‬الإغاثة‭ ‬تعترض‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القاعدة‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬خشية‭ ‬تعرض‭ ‬الموظفين‭ ‬لمساءلة‭ ‬قانونية‭ ‬إذا‭ ‬وقعت‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭) ‬أو‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تقاتل‭ ‬إسرائيل‭. ‬

ونتيجة‭ ‬لهذا،‭ ‬لم‭ ‬تمر‭ ‬الشحنات‭ ‬عبر‭ ‬الأردن‭ ‬وهي‭ ‬طريق‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬إمدادات‭ ‬غزة،‭ ‬منذ‭ ‬أسبوعين‭. ‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إن‭ ‬النزاع‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الشحنات‭ ‬عبر‭ ‬قبرص‭ ‬ومصر‭. ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬موازية،‭ ‬قيدت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬شحنات‭ ‬الأغذية‭ ‬التجارية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬استفادة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬التجارة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬أشخاص‭ ‬مطلعون‭ ‬على‭ ‬الأمر‭ ‬ومصادر‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬وتظهر‭ ‬بيانات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬شحنات‭ ‬الأغذية‭ ‬والمساعدات‭ ‬تراجعت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬منذ‭ ‬11‭ ‬شهرا‭. ‬

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