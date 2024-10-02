انفجاران وإطلاق نار قرب سفارتي إسرائيل في الدنمارك والسويد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كوبنهاجن - (أ ف ب): أوقفت الشرطة الدنماركية ثلاثة شبان سويديين أمس على خلفية الانفجار المزدوج قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاجن، فيما تحقق نظيرتها السويدية في إطلاق نار استهدف السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وقعت الحادثتان اللتان لم تسفرا عن إصابات، غداة هجوم صاروخي كبير شنته إيران على إسرائيل التي توعدت طهران «بدفع ثمنه».
وقالت الشرطة الدنماركية إن الانفجارين وقعا ليل الثلاثاء الأربعاء في «الجوار المباشر» للسفارة الإسرائيلية، ورجحت أنهما نجما عن قنبلتين يدويتين.
وأعلن المسؤول في شرطة كوبنهاجن ينس يسبورسن خلال مؤتمر صحفي أنه تم توقيف ثلاثة سويديين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما.
وعلى أثر الانفجارين فرضت الشرطة طوقا وعملت على جمع معلومات من الموقع، حسبما أفادت صحفية في وكالة فرانس برس.
من جهتها، أعلنت وكالة الاستخبارات الدنماركية (بي إي تي) أنها تتابع الوضع «عن كثب» وتساعد الشرطة في تحقيقاتها.
وقالت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة فرانس برس: «نجري حوارا مع السفارة الإسرائيلية بشأن الأمن ونقوم باستمرار بتقييم نطاق الإجراءات الأمنية السارية بالفعل في عدد من مواقع الجالية اليهودية».
وقال المتحدث باسم الشرطة ياكوب هانسن إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هناك صلة بين الانفجارين والسفارة.
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الدنمارك ديفيد أكوف عبر منصة إكس إنه «صُدم بالحادث المروع الذي وقع قرب السفارة قبل بضع ساعات».
تقع السفارة في ضاحية هيليروب الثرية شمال كوبنهاجن، في منطقة بها العديد من الممثليات الدبلوماسية لدول، من بينها إيطاليا ورومانيا وتايلاند وكذلك إيران وتركيا.
وفي السويد المجاورة، تعرضت سفارة إسرائيل لإطلاق نار لم يخلف إصابات، الثلاثاء حوالي السادسة مساء (الرابعة بعد الظهر ت ج).
وقالت المتحدثة باسم شرطة ستوكهولم ريبيكا لاندبرغ لوكالة فرانس برس: «لقد توصلنا إلى نتائج بشأن إطلاق النار على سفارة إسرائيل لكننا لا نريد الكشف عن النتائج لأن التحقيق مستمر».
وأوضحت الشرطة في بيان أنه تمت معاينة ثقوب على المبنى. وتم فتح تحقيق في الانتهاك الجسيم لتشريعات الأسلحة وتعريض الآخرين للخطر والتهديدات غير القانونية.
وقال وزير العدل السويدي غونار سترومر لوكالة أنباء «تي تي»: «آخذ على محمل الجد إطلاق النار الذي وقع في السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم الليلة الماضية، وكذلك الأحداث التي جدت في كوبنهاجن هذا الصباح».
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