انفجاران وإطلاق نار قرب سفارتي إسرائيل في الدنمارك والسويد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كوبنهاجن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬الدنماركية‭ ‬ثلاثة‭ ‬شبان‭ ‬سويديين‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬الانفجار‭ ‬المزدوج‭ ‬قرب‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬نظيرتها‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬استهدف‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

وقعت‭ ‬الحادثتان‭ ‬اللتان‭ ‬لم‭ ‬تسفرا‭ ‬عن‭ ‬إصابات،‭ ‬غداة‭ ‬هجوم‭ ‬صاروخي‭ ‬كبير‭ ‬شنته‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬التي‭ ‬توعدت‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬بدفع‭ ‬ثمنه‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الدنماركية‭ ‬إن‭ ‬الانفجارين‭ ‬وقعا‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬‮«‬الجوار‭ ‬المباشر‮»‬‭ ‬للسفارة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ورجحت‭ ‬أنهما‭ ‬نجما‭ ‬عن‭ ‬قنبلتين‭ ‬يدويتين‭. ‬

وأعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬شرطة‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬ينس‭ ‬يسبورسن‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬سويديين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و20‭ ‬عاما‭. ‬

وعلى‭ ‬أثر‭ ‬الانفجارين‭ ‬فرضت‭ ‬الشرطة‭ ‬طوقا‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬جمع‭ ‬معلومات‭ ‬من‭ ‬الموقع،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬صحفية‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الدنماركية‭ (‬بي‭ ‬إي‭ ‬تي‭) ‬أنها‭ ‬تتابع‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬عن‭ ‬كثب‮»‬‭ ‬وتساعد‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬تحقيقاتها‭. ‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أرسل‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نجري‭ ‬حوارا‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بشأن‭ ‬الأمن‭ ‬ونقوم‭ ‬باستمرار‭ ‬بتقييم‭ ‬نطاق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الأمنية‭ ‬السارية‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬الجالية‭ ‬اليهودية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬ياكوب‭ ‬هانسن‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬لأوانه‭ ‬القول‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الانفجارين‭ ‬والسفارة‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬سفير‭ ‬إسرائيل‭ ‬لدى‭ ‬الدنمارك‭ ‬ديفيد‭ ‬أكوف‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬صُدم‭ ‬بالحادث‭ ‬المروع‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬قرب‭ ‬السفارة‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬ساعات‮»‬‭. ‬

تقع‭ ‬السفارة‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬هيليروب‭ ‬الثرية‭ ‬شمال‭ ‬كوبنهاجن،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بها‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الممثليات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬لدول،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إيطاليا‭ ‬ورومانيا‭ ‬وتايلاند‭ ‬وكذلك‭ ‬إيران‭ ‬وتركيا‭. ‬

وفي‭ ‬السويد‭ ‬المجاورة،‭ ‬تعرضت‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإطلاق‭ ‬نار‭ ‬لم‭ ‬يخلف‭ ‬إصابات،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حوالي‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ (‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬ت‭ ‬ج‭). ‬

وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬شرطة‭ ‬ستوكهولم‭ ‬ريبيكا‭ ‬لاندبرغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬توصلنا‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬بشأن‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬سفارة‭ ‬إسرائيل‭ ‬لكننا‭ ‬لا‭ ‬نريد‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬النتائج‭ ‬لأن‭ ‬التحقيق‭ ‬مستمر‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تمت‭ ‬معاينة‭ ‬ثقوب‭ ‬على‭ ‬المبنى‭. ‬وتم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الانتهاك‭ ‬الجسيم‭ ‬لتشريعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬وتعريض‭ ‬الآخرين‭ ‬للخطر‭ ‬والتهديدات‭ ‬غير‭ ‬القانونية‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬السويدي‭ ‬غونار‭ ‬سترومر‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬تي‭ ‬تي‮»‬‭: ‬‮«‬آخذ‭ ‬على‭ ‬محمل‭ ‬الجد‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬جدت‭ ‬في‭ ‬كوبنهاجن‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‮»‬‭. ‬