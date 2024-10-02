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مقتل 8 جنود إسرائيليين وقائد مجموعة في اشتباكات في لبنان

10/2/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬متلاحقة‭ ‬تصديه‭ ‬لمحاولات‭ ‬تسلل‭ ‬إسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬وتدميره‭ ‬ثلاث‭ ‬دبابات‭ ‬ميركافا‭ ‬بصواريخ‭ ‬موجهة،‭ ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقتل‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬جنوده‭ ‬بعد‭ ‬عبورهم‭ ‬الحدود‭. ‬

وقال‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬مقاتليه‭ ‬دمروا‭ ‬‮«‬ثلاث‭ ‬دبابات‭ ‬ميركافا‭ ‬بِصواريخ‭ ‬موجهة‭ ‬أثناء‭ ‬تقدمها‭ ‬إلى‭ ‬بلدة‭ ‬مارون‭ ‬الراس‮»‬‭ ‬الحدودية،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس‭ ‬أنه‭ ‬يخوض‭ ‬اشتباكات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬متسللة‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬منفصل،‭ ‬أعلن‭ ‬الحزب‭ ‬أنّ‭ ‬عناصره‭ ‬استهدفوا‭ ‬‮«‬قوة‭ ‬صهيونية‭ ‬تسللت‭ ‬إلى‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬خراج‭ ‬بلدة‭ ‬كفركلا‮»‬‭ ‬الحدودية‭ ‬بواسطة‭ ‬‮«‬عبوة‭ ‬معدة‭ ‬مسبقا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمطروها‭ ‬بوابل‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬الرشاشة‭ ‬والقذائف‭ ‬الصاروخية‭ ‬وأوقعوا‭ ‬أفرادها‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬استهداف‭ ‬تجمع‭ ‬للقوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬‮«‬في‭ ‬بساتين‭ ‬المطلة‭ ‬بالأسلحة‭ ‬المدفعية‭ ‬والصاروخية‮»‬‭.

كما‭ ‬أوضح‭ ‬أنّ‭ ‬مقاتليه‭ ‬‮«‬أطلقوا‭ ‬صاروخ‭ ‬أرض‭ - ‬جو‭ ‬على‭ ‬مروحية‭ ‬معادية‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مستعمرة‭ ‬بيت‭ ‬هلل،‭ ‬ما‭ ‬أجبرها‭ ‬على‭ ‬المغادرة‭ ‬على‭ ‬الفور‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬عفيف‭ ‬امس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الجماعة‭ ‬‮«‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط‮»‬‭ ‬وإن‭ ‬لديها‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭ ‬والأسلحة‭ ‬والذخيرة‭ ‬لصد‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬خسائره‭ ‬إلى‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى‭ ‬في‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬بعد‭ ‬عبور‭ ‬الحدود‭ ‬لاستهداف‭ ‬مواقع‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭. ‬

كما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬مقتل‭ ‬قائد‭ ‬مجموعة‭ ‬تابعة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬لبنان‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬المشاة‭ ‬والمدرعات‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭.‬

ويشير‭ ‬انضمام‭ ‬وحدات‭ ‬من‭ ‬المشاة‭ ‬والمدرعات‭ ‬من‭ ‬الفرقة‭ ‬36،‭ ‬والذي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنه‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تتجاوز‭ ‬التحركات‭ ‬المحدودة‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬أنفاق‭ ‬وبنية‭ ‬تحتية‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬وإنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خطط‭ ‬لعملية‭ ‬أوسع‭ ‬تستهدف‭ ‬بيروت‭ ‬أو‭ ‬مدنا‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭. ‬

وأصدر‭ ‬الجيش‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬لنحو‭ ‬20‭ ‬بلدة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للبنان،‭ ‬مع‭ ‬توجيه‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الذهب‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬نهر‭ ‬الأولي‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬إلى‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬60‭ ‬كيلومترا‭ ‬إلى‭ ‬الشمال‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وشدد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬إدانة‭ ‬مصر‭ ‬للتصعيد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الخطير‭ ‬بجنوب‭ ‬لبنان‭ ‬وأكد‭ ‬رفضها‭ ‬لأية‭ ‬محاولات‭ ‬‮«‬لتكريس‭ ‬وضع‭ ‬جديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬يمس‭ ‬السيادة‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬بحتمية‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬العامل‭ ‬الأساسي‭ ‬الذي‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬وإقرار‭ ‬التهدئة‮»‬‭. ‬

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