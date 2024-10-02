بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
واشنطن - (أ ف ب): عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء عن معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية، غداة قيام إيران بإطلاق حوالي 200 صاروخ على إسرائيل.
وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عن دعمه المحتمل لمثل هذا التحرك من جانب إسرائيل، «الجواب هو لا». وأضاف «نحن السبعة متفقون على أن للإسرائيليين الحق في الرد، لكن يجب أن يردوا في شكل متناسب»، في إشارة إلى قادة مجموعة الدول الصناعية السبع.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من العاصمة القطرية أمس الأربعاء أن بلاده «لا تتطلع» إلى الحرب، لكنه تعهد في الوقت نفسه برد «أقسى» في حال ردت إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على الدولة العبرية الثلاثاء.
وفي زيارته الأولى للدوحة، قال بزشكيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني «إذا أرادت (إسرائيل) الردّ فسنرد بشكل أقسى، هذا ما تلتزم به الجمهورية الإسلامية».
وشنت إيران الثلاثاء هجوما صاروخيا على إسرائيل، قالت إنه انتقاما لاغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في يوليو الماضي في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهما حليفا طهران وينضويان في «محور المقاومة».
وقال بزشكيان في هذا الصدد إن إسرائيل «هي التي تجبرنا على الرد»، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده «لا تتطلع» إلى الحرب.
وأضاف «نتطلع للسلام والهدوء. طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات»، لكن «إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة».
واعتبر أن «زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة».
من جهته، أكد أمير قطر أن «العدوان المستمر على لبنان يضع المنطقة برمتها على حافة الهاوية، وهو ما حذرنا منه منذ بداية العدوان على غزة».
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