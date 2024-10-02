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بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

10/2/2024 7:14:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

واشنطن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبر‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬عن‭ ‬معارضته‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬نووية‭ ‬إيرانية،‭ ‬غداة‭ ‬قيام‭ ‬إيران‭ ‬بإطلاق‭ ‬حوالي‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقال‭ ‬بايدن‭ ‬للصحفيين‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬المحتمل‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬‮«‬الجواب‭ ‬هو‭ ‬لا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬السبعة‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬للإسرائيليين‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الرد،‭ ‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يردوا‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬متناسب‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬مجموعة‭ ‬الدول‭ ‬الصناعية‭ ‬السبع‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬مسعود‭ ‬بزشكيان‭ ‬من‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتطلع‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬تعهد‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬برد‭ ‬‮«‬أقسى‮»‬‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ردت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وفي‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬للدوحة،‭ ‬قال‭ ‬بزشكيان‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أرادت‭ (‬إسرائيل‭) ‬الردّ‭ ‬فسنرد‭ ‬بشكل‭ ‬أقسى،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬تلتزم‭ ‬به‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‮»‬‭. ‬

وشنت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬هجوما‭ ‬صاروخيا‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬انتقاما‭ ‬لاغتيال‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وهما‭ ‬حليفا‭ ‬طهران‭ ‬وينضويان‭ ‬في‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬بزشكيان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬هي‭ ‬التي‭ ‬تجبرنا‭ ‬على‭ ‬الرد‮»‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتطلع‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الحرب‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬للسلام‭ ‬والهدوء‭. ‬طلبوا‭ ‬منا‭ ‬التريث‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬اغتيال‭ ‬الشهيد‭ ‬هنية‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لإعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬للمفاوضات‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬دفعتنا‭ ‬للرد‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬ضيفنا‭ ‬وتصعيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬واستمرار‭ ‬الاعتداءات‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬زعزعة‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأوروبيين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬يضع‭ ‬المنطقة‭ ‬برمتها‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬الهاوية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬حذرنا‭ ‬منه‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

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