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مجلس التعاون الخليجي يطالب الأطراف بوقف التصعيد في المنطقة

10/2/2024 7:14:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭): ‬دان‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬اللبنانية‭ ‬والفلسطينية،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬التداعيات‭ ‬الخطيرة‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وحدها،‭ ‬وإنما‭ ‬تتعدى‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬أوسع،‭ ‬وما‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬تهديد‭ ‬للسلم‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين،‭ ‬وتقويض‭ ‬لجهود‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المنعقد‭ ‬بالدوحة‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬وعدم‭ ‬اتساع‭ ‬رقعة‭ ‬الحرب،‭ ‬مطالباً‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬والكف‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬وتغليب‭ ‬لغة‭ ‬الحوار‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالاضطلاع‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتطبيق‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمنطقة‭.‬

في‭ ‬ضوء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬والتطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬عقد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬اجتماعه‭ ‬الاستثنائي‭ ‬الخامس‭ ‬والأربعين،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭.‬

واستعرض‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬والتصعيد‭ ‬المتزايد‭ ‬المزعزع‭ ‬لأمن‭ ‬واستقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬وتهديد‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬والمقدسات‭ ‬الدينية،‭ ‬وبين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإيران‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بلبنان،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬وقوف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬بكافة‭ ‬مكوناته‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬الحرجة،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والإقليمية‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬العاجل‭ ‬للبنان‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬معاناة‭ ‬المدنيين،‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تداعيات‭ ‬خطيرة،‭ ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس،‭ ‬وتجنب‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬النزاعات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والحيلولة‭ ‬دون‭ ‬اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وشدد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تطبيق‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬رقم‭ ‬1701،‭ ‬والقرارات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬واتفاق‭ ‬الطائف،‭ ‬لاستعادة‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬وضمان‭ ‬احترام‭ ‬سلامة‭ ‬أراضيه‭ ‬واستقلاله‭ ‬السياسي‭ ‬وسيادته‭ ‬داخل‭ ‬حدوده‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دولياً‭.‬

وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬على‭ ‬مضامين‭ ‬البيان‭ ‬الوزاري‭ ‬المشترك‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬25‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬عن‭ ‬الإمارات‭ ‬والسعودية‭ ‬وقطر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬مدة‭ ‬21‭ ‬يوماً،‭ ‬عبر‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاصل‭ ‬للحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للبنان،‭ ‬والمضي‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬تجنب‭ ‬المنطقة‭ ‬خطر‭ ‬نشوب‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفلسطين،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬وقوف‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬إدانته‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬ومطالباً‭ ‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحصار‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬والمعتقلين،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬فتح‭ ‬جميع‭ ‬المعابر‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬شروط،‭ ‬وضمان‭ ‬تأمين‭ ‬وصول‭ ‬كافة‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية‭ ‬والإمدادات‭ ‬الطبية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬لسكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

وطالب‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬بتنفيذ‭ ‬قراراته‭ ‬رقم‭ ‬2735،‭ ‬ورقم‭ ‬2712،‭ ‬ورقم‭ ‬2720،‭ ‬بشأن‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬التام‭ ‬والكامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى،‭ ‬وعودة‭ ‬المدنيين‭ ‬إلى‭ ‬ديارهم،‭ ‬والتوزيع‭ ‬الآمن‭ ‬والفعال‭ ‬للمساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬وانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬القطاع‭.‬

ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬باعتماد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024م،‭ ‬قرار‭ ‬‮«‬إنهاء‭ ‬الوجود‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‮»‬،‭ ‬وثمن‭ ‬قرار‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬بأهلية‭ ‬فلسطين‭ ‬بالعضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ودعا‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الى‭ ‬سرعة‭ ‬إصدار‭ ‬قرار‭ ‬بحصول‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬على‭ ‬العضوية‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬كما‭ ‬رحب‭ ‬بالرأي‭ ‬الاستشاري‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية،‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬يوليو‭ ‬2024م،‭ ‬بإقرار‭ ‬عدم‭ ‬شرعية‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لتثبيت‭ ‬وقائع‭ ‬تتجاوز‭ ‬قرارات‭ ‬الشرعية‭ ‬الدولية‭ ‬المؤكدة‭ ‬للحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

واختتم‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬اجتماعه‭ ‬بإعادة‭ ‬التحذير‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وتداعياته‭ ‬الخطيرة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الإقليميين‭ ‬والدوليين،‭ ‬داعياً‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬خفض‭ ‬التصعيد‭ ‬والتحلي‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وتجنيب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬ومن‭ ‬أخطار‭ ‬الحروب‭ ‬والدمار‭ ‬وآثارها‭ ‬على‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

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