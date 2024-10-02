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دعوات لضبط النفس وإدانات غربية بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

10/2/2024 7:14:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬باريس‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬توالت‭ ‬ردود‭ ‬الأفعال‭ ‬الدولية‭ ‬المنددة‭ ‬بالهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والداعية‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬وأدانها‭ ‬الغرب‭. ‬

ودعا‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬جوتيريش‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬وقال‭ ‬جوتيريش‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬طارئ‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لوقف‭ ‬دورة‭ ‬التصعيد‭ ‬المروعة‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬شعوب‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬الهاوية‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬القاتلة‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬المتبادل‮»‬‭. ‬

وأطلقت‭ ‬إيران‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬صاروخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وحضّت‭ ‬الصين‭ ‬قوى‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬‮«‬التدهور‭ ‬أكثر‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬ناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تشعر‭ ‬بقلق‭ ‬عميق‭ ‬من‭ ‬الاضطرابات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

وتعارض‭ ‬بكين‭ ‬‮«‬أي‭ ‬عمل‭ ‬ينتهك‭ ‬سيادة‭ ‬لبنان‭ ‬وأمنه‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيه‭ ‬وتعارض‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاعات‮»‬‭. ‬

ودعت‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭ ‬لتجنب‭ ‬سقوط‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭. ‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬على‭ ‬اتصال‭ ‬بجميع‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬المتفجر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يظهر‭ ‬‮«‬الفشل‭ ‬الذريع‮»‬‭ ‬للسياسة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬و«عجز‮»‬‭ ‬واشنطن‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬التصعيد‭.

ودعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬سانشيز‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬‮«‬لدوامة‭ ‬العنف‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬‭. ‬

وكتب‭ ‬سانشيز‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬الإسبانية‭ ‬تندد‭ ‬بهجوم‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬وتطلب‭ ‬وضع‭ ‬حد‭ ‬لدوامة‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬تدعم‭ ‬بالكامل‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭. ‬

واعتبر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أنّ‭ ‬الهجوم‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدينه‮»‬‭.

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تتحمل‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬عواقب‮»‬‭ ‬هجومها،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬ستنسق‭ ‬الرد‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

وقال‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬جايك‭ ‬ساليفان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬كان‭ ‬‮«‬غير‭ ‬فعال‮»‬‭ ‬وتم‭ ‬‮«‬صده‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬إياه‭ ‬‮«‬تصعيدا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬إيران‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬مساء‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الهجوم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬مجددا‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الثابت‮»‬‭ ‬بأمن‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬من‭ ‬‮«‬التصعيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬و«النزاع‭ ‬المباشر‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬معتبراً‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬‮«‬خطر‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬

وأدان‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬الألماني‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬يهدد‭ ‬بـ«إشعال‮»‬‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬برمتها،‭ ‬وأدان‭ ‬‮«‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الهجوم‭ ‬الصاروخي‭ ‬الايراني‭ ‬على‭ ‬اسرائيل‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإيران‭ ‬أن‭ ‬يوقفا‭ ‬فورا‭ ‬هجماتهما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬

وطالبت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬انالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬إيران‭ ‬بوقف‭ ‬هجومها‭ ‬الصاروخي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬يقود‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬نحو‭ ‬الهاوية‮»‬‭. ‬وكتبت‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭ ‬‮«‬أندد‭ ‬بالهجوم‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‮»‬‭. ‬

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