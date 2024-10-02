دعوات لضبط النفس وإدانات غربية بعد إطلاق إيران صواريخ على إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – الوكالات: توالت ردود الأفعال الدولية المنددة بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل مساء الثلاثاء والداعية إلى ضبط النفس وأدانها الغرب.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس إلى وقف «دورة التصعيد المروعة» في الشرق الأوسط. وقال جوتيريش في اجتماع طارئ لمجلس الأمن «لقد حان الوقت لوقف دورة التصعيد المروعة هذه التي تقود شعوب الشرق الأوسط إلى الهاوية»، مضيفا «يجب أن تتوقف هذه الدورة القاتلة من العنف المتبادل».
وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل الثلاثاء.
وحضّت الصين قوى العالم على منع الوضع في الشرق الأوسط من «التدهور أكثر».
وقال ناطق باسم الخارجية الصينية في بيان «الصين تشعر بقلق عميق من الاضطرابات في الشرق الأوسط».
وتعارض بكين «أي عمل ينتهك سيادة لبنان وأمنه ووحدة أراضيه وتعارض تصعيد النزاعات».
ودعت روسيا «جميع الأطراف» في الشرق الأوسط إلى «ضبط النفس» لتجنب سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موسكو «على اتصال بجميع الأطراف».
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء أن الوضع المتفجر في الشرق الأوسط يظهر «الفشل الذريع» للسياسة الأمريكية في المنطقة و«عجز» واشنطن عن منع التصعيد.
ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى وضع حد «لدوامة العنف»، فيما دعت وزارة الخارجية إلى «ضبط النفس».
وكتب سانشيز «الحكومة الإسبانية تندد بهجوم إيران على إسرائيل وتطلب وضع حد لدوامة العنف».
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة «تدعم بالكامل» إسرائيل بعد الهجوم الإيراني.
واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنّ الهجوم «غير مقبول على الإطلاق»، مضيفا أنّ «العالم بأسره يجب أن يدينه».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إنه ينبغي أن تتحمل إيران «عواقب» هجومها، مشددا على أن واشنطن ستنسق الرد عليه مع المسؤولين الإسرائيليين.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الثلاثاء إن الهجوم كان «غير فعال» وتم «صده»، معتبرا إياه «تصعيدا كبيرا من جانب إيران».
وأدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء «بأشد العبارات» الهجوم، مؤكدا مجددا «التزام المملكة المتحدة الثابت» بأمن إسرائيل.
وأعرب رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه عن قلقه من «التصعيد» في الشرق الأوسط و«النزاع المباشر» بين إيران وإسرائيل، معتبراً أن الوضع «خطر للغاية».
وأدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بأشد العبارات» الهجوم الإيراني على إسرائيل، داعيا «إلى وقف فوري» لإطلاق النار.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يهدد بـ«إشعال» منطقة الشرق الأوسط برمتها، وأدان «بأشد العبارات» الهجوم الصاروخي الايراني على اسرائيل. وأضاف «على حزب الله وإيران أن يوقفا فورا هجماتهما على إسرائيل».
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إيران بوقف هجومها الصاروخي على إسرائيل، معتبرة أنه يقود المنطقة «أكثر نحو الهاوية». وكتبت عبر منصة اكس «أندد بالهجوم بأشد العبارات».
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